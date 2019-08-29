買什麼吃什麼！人氣「超市火鍋」霸王肉盤加蒸蚌系列超過癮

超高人氣的超市火鍋「初嘛超市鍋物」終於在8月進軍台中了，不用被套餐受限，想吃甚麼就「買」什麼，超自由的用餐方式你準備好體驗看看了嗎？

分享 facebook

位於家樂福文心店一樓，這裡用餐空間明亮寬敞，最引人注目的當然就是可以自由挑選的冷藏購物區。

▲【初嘛】文心店就在家樂福一樓 分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

「選擇湯底、拿起菜籃挑選食材、結帳」三個步驟就可以開始享受喜歡的火鍋，在這裡用餐最棒的就是不用侷限於固定菜盤，無論是肉類或蔬菜都有個別的品項可以挑選，品名、重量的標示都很清楚，也可在中途隨時去「逛街加購」，自由度很高。

▲超市區的食材很齊全，真的好想全部吃吃看哪 分享 facebook

▲食材價格都依重量計算，要哪一和自己挑 分享 facebook

▲結帳有拿30元暢飲杯就能無限享用飲料吧呦 分享 facebook

分享 facebook

▲也有冰品櫃可以買甜點 分享 facebook

▲都選好就到櫃台結帳啦 分享 facebook

分享 facebook

如果用餐人數比較多，也可以在購物時用菜牌的方式挑選「霸王拼盤」，整整20盎司的大份量，不論是要聚餐還是挑戰大胃王都很適合，梅花豬拼盤只要399，嫩肩牛肉也只要469就有，正常食量4人共吃一盤綽綽有餘，CP值真的太高了啦！

▲霸王嫩肩牛 分享 facebook

分享 facebook

▲霸王牛五花 分享 facebook

▲霸王梅花豬 分享 facebook

來到這一定要點這道才算是老饕，超療癒的「初嘛蒸蚌組」，大顆的牛奶貝與新鮮蛤蜊直接原味上鍋開蒸，從透明鍋蓋觀察貝殼打開就可以趕快享受蛤蜊多汁的口感，最棒的是原湯會透過蒸籠直接滴入鍋中，火鍋風味會更鮮甜喔！

▲初嘛蒸蚌組一籠就滿滿裝了兩種蛤蜊 分享 facebook

▲直接放在小火鍋上蒸熟就可以吃，有趣又不浪費海鮮精華 分享 facebook

分享 facebook

「初嘛蝦拼組」給愛吃蝦的你最過癮的選擇，直接清蒸的蝦子最吃得出新鮮度，甜味跟彈性都很有水準。

分享 facebook

分享 facebook

▲波士頓龍蝦也可以蒸著吃 分享 facebook

別以為高CP值火鍋就沒有精緻食材，店家特別引進了整個冰箱「澎湖海鮮」，頂級的新鮮度吃過就知道，整尾的「澎湖大生卷」肉夠厚，彈性十足又鮮甜。

▲大生卷很新鮮，沒有腥味外口感又鮮甜 分享 facebook

分享 facebook

▲【初嘛】的海鮮選項比想像中多很多，真的不馬虎 分享 facebook

分享 facebook

想不到吧！連韓式部隊鍋都可以自己DIY，把泡菜、起司、年糕，還有最重要的韓式泡麵加進去煮，就可以在這裡重現一鍋正宗的韓國平民美食。

▲光聞到泡菜的酸香就讓人食指大動！ 分享 facebook

加入會員還能得到招待的「黑芝麻海鹽堅果霜淇淋」，濃郁的芝麻香，還有堅果的脆度陪襯，吃完火鍋來一支是絕配。

分享 facebook

今天想吃火鍋嗎？馬上來選購你最愛的食材，這次就到「初嘛超市鍋物」來一場無拘無束的用餐體驗吧！

分享 facebook

初嘛超市鍋物

地址：台中市南屯區文心路一段521號

電話：04 2252 2336

營業時間：11:00~22:00

粉絲專頁：https://bit.ly/2E9Sikd





延伸閱讀//漫遊書海醉於書鄉 : 本冊，隱身於台中西區巷弄的頹美書店





想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」