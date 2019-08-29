買什麼吃什麼！人氣「超市火鍋」霸王肉盤加蒸蚌系列超過癮
超高人氣的超市火鍋「初嘛超市鍋物」終於在8月進軍台中了，不用被套餐受限，想吃甚麼就「買」什麼，超自由的用餐方式你準備好體驗看看了嗎？
位於家樂福文心店一樓，這裡用餐空間明亮寬敞，最引人注目的當然就是可以自由挑選的冷藏購物區。
「選擇湯底、拿起菜籃挑選食材、結帳」三個步驟就可以開始享受喜歡的火鍋，在這裡用餐最棒的就是不用侷限於固定菜盤，無論是肉類或蔬菜都有個別的品項可以挑選，品名、重量的標示都很清楚，也可在中途隨時去「逛街加購」，自由度很高。
如果用餐人數比較多，也可以在購物時用菜牌的方式挑選「霸王拼盤」，整整20盎司的大份量，不論是要聚餐還是挑戰大胃王都很適合，梅花豬拼盤只要399，嫩肩牛肉也只要469就有，正常食量4人共吃一盤綽綽有餘，CP值真的太高了啦！
來到這一定要點這道才算是老饕，超療癒的「初嘛蒸蚌組」，大顆的牛奶貝與新鮮蛤蜊直接原味上鍋開蒸，從透明鍋蓋觀察貝殼打開就可以趕快享受蛤蜊多汁的口感，最棒的是原湯會透過蒸籠直接滴入鍋中，火鍋風味會更鮮甜喔！
「初嘛蝦拼組」給愛吃蝦的你最過癮的選擇，直接清蒸的蝦子最吃得出新鮮度，甜味跟彈性都很有水準。
別以為高CP值火鍋就沒有精緻食材，店家特別引進了整個冰箱「澎湖海鮮」，頂級的新鮮度吃過就知道，整尾的「澎湖大生卷」肉夠厚，彈性十足又鮮甜。
想不到吧！連韓式部隊鍋都可以自己DIY，把泡菜、起司、年糕，還有最重要的韓式泡麵加進去煮，就可以在這裡重現一鍋正宗的韓國平民美食。
加入會員還能得到招待的「黑芝麻海鹽堅果霜淇淋」，濃郁的芝麻香，還有堅果的脆度陪襯，吃完火鍋來一支是絕配。
今天想吃火鍋嗎？馬上來選購你最愛的食材，這次就到「初嘛超市鍋物」來一場無拘無束的用餐體驗吧！
初嘛超市鍋物
地址：台中市南屯區文心路一段521號
電話：04 2252 2336
營業時間：11:00~22:00
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