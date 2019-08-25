雨天好去處！台中「室內約會」景點推薦 美好假日不耍廢

夏天尾聲，準備迎接秋老虎，當他發威起來，便能夠狠狠地讓全台的天氣，一下炙熱一下暴雨，但都說是夏天的尾聲了，怎麼可以不好好把握最後的仲夏時光，因此，這次將替各位整理即使去台中遇上下雨天，也能盡情玩樂的室內景點，跟著一起看下去！

台中雨天景點地圖

台中特色老屋

審計新村。 圖／travel.taichung.gov.tw 分享 facebook

審計新村以複合式的主題文創產業為主，每間進駐在內的小店，都相當有特色，有不少文創商品店鋪，也有隱身在二樓的舊書店兼賣咖啡的複合式文青小店，雖然整體的園區不算大，但不少走道都有遮棚，晃晃小店，也不太會淋到雨，想喝喝下午茶也有熱門甜點店可以選擇，是台中下雨天景點極推薦清單之一。

地址：臺中市西區民生路368巷

范特喜文創聚落

范特喜文創聚落。 圖／travel.taichung.gov.tw 分享 facebook

范特喜文創聚落靠近審計新村，也在台中市區，如果有安排審計新村這個景點，范特喜文創也可以一起逛逛。園區內有不少文創小店，假日有時還會在二樓舉辦二手拍的活動，相當有趣，光是在這裡和審計新村就可以混上一下午呢！

小編說：台中下雨景點范特喜園區裡的店家，每間營業時間都不同，所以要去的朋友別忘了事先查清楚營業時間哦！

地址：臺中市西區中興一巷2號～26號

台中文學館

台中文學館。 圖／travel.taichung.gov.tw 分享 facebook

台中文學館原為日治時期的警察宿舍，於1932年落成，目前以歷史建築作為其他文化與時代精神的永續保存，並記錄著台中地區文學發展的軌跡，彰顯在地作家的成就，園區內，不僅有餐飲區，也有展覽、文化推廣的區域，不管是雨天還是晴天，都是很適合前往的台中室內景點。

開放時間：公園24小時開放 / 文學館內部09:00-17:00

地址：臺中市西區樂群街38號

台中傳統市場

第二市場

第二市場。 圖／travel.taichung.gov.tw 分享 facebook

到了台中怎麼能錯過最道地的台中美食，位在台中中區的第二市場，便有不少人氣的古早味美食隱身在這充滿歷史痕跡的建築裡，像是人氣很高的嵐肉燥，肉燥飯淋上微甜醬汁，扒一口帶著滿滿豬油香氣白飯，以及新鮮直送的楊媽媽立食都是第二市場的必吃店家！

小編說：台中下雨的話來這邊吃飯就沒錯啦！完全不會淋到雨，美食多到你吃不完！

開放時間：08:00-15:00 (每家店營業時間不同)

地址：臺中市中區三民路二段87號

第五市場

第五市場。 圖／5market.com.tw 分享 facebook

如果想品嘗更在地的台中美食，小編推薦你到第五市場，它不像第二市場那樣廣被遊客熟知，是屬於台中市民的美食天堂，像是一周只營業四個早上的樂群手工麵線以及復古系列的太空紅茶，都是台中第五市場不可錯過的美食清單！

開放時間：08:00-14:00 (每家店營業時間不同)

地址：台中市西區大明街9號

台中咖啡廳

LightBeam Coffee Roasters

LightBeam Coffee Roasters。 圖／Lightbeam coffee roasters FB 分享 facebook

LightBeam Coffee Roasters位在台中北區，靠近中友百貨以及一中商圈，他們家的咖啡是以淺焙為主，咖啡味不會過於苦澀，而是帶有一點酸甜果香，而這裡不僅有咖啡，也有手作甜點可以享用，即使是下雨天，也能恣意享受美好的午後時光。

營業時間：平日12:00-19:00 / 假日10:00-19:00 (不定期公休)

地址：台中市北區雙十路二段93號

Coffee stopover

Coffee stopover。 圖／Coffee stopover官網 分享 facebook

Coffee stopover位於台中西區，靠近勤美商圈，以兩層樓微挑高的台中咖啡廳，在咖啡的選擇上相當多元，可以依據自身喜好的焙度、萃取方式等來搭配出適合你的咖啡，每一次的到訪都是全新的體驗。

營業時間：11:00-20:00 (周日公休)

地址：台中市西區民權路217巷24號

台中博物館、書店

國立自然科學博物館

國立自然科學博物館。 圖／travel.taichung.gov.tw 分享 facebook

國立自然科學博物館主要展示分為太空劇場、科學中心、生命科學廳、地球環境廳、人類文化廳、植物園等，領域相當多元，不僅可以達到寓教於樂的效果，還能增進親子互動，同時它也是台中下雨與避暑的室內景點呢！

小編說：科博館的門票會依據不同區域、體驗，收費不同，可以直接上他們的官網查詢哦！

開放時間：09:00-17:00 (周一休館，寒暑假除外)

地址：台中市北區館前路一號

新天地西洋博物館

新天地西洋博物館。 圖／travel.taichung.gov.tw 分享 facebook

新天地西洋博物館收集千件蘇富比、佳士得等的西洋古董，裝潢也完全不遜色，一踏進去，便會彷彿進到歐洲宮廷一樣，相當華麗。此外，他們還有餐廳可以享用，是下雨天也超級適合的台中室內景點，在裏頭吃飽逛滿，也能度過充實的假日！

門票：全票120元(60元可抵館內消費) / 120cm以下60元 / 100cm以下免費

開放時間：平日09:00-21:00 / 假日09:00-21:30

地址：台中市東區旱溪東路一段456號1樓

樂樂書屋

分享 facebook

樂樂書屋強調不以販售書本為目的，而是以交換的方式，讓每個人都可以擁有公平的閱讀權利。它有兩層樓，門口便可看到一隻七公尺高的貓頭鷹，書屋中有一顆貫穿書屋的百年老榕樹，上方是天窗，因此書屋內的採光也相當明亮，只需花點錢買門票，便可在這樂樂書屋坐上一整天，是個適合躲雨的台中室內景點。

小編說：在樂樂書屋裡頭便有無限的自助式咖啡、茶水可以飲用哦！

門票：平日150元 / 假日200元

營業時間：11:00-18:00(周二公休)

地址：台中市西屯區玉成路6號

夏天好熱，午後雷陣雨弄得全身濕，美好假日就要這樣泡湯了嗎？不！以上小編不藏私公布了10個台中下雨的室內景點，有逛又有吃，還可以到書店坐坐，當個假日小文青，當窗外傳來滴滴答答雨聲時，可別忘了不藏私的台中室內景點，美好假日不頹廢！

更多熱門自助攻略，請看 「跟著FunTime趣旅行」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」