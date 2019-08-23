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台中「口感系」飲品扛霸子！半杯珍珠尬芋圓 邊喝也要邊吃飽

2019-08-23 09:01ShareLife分享生活

愛「吃」飲料的民眾有福了！「口感系」飲品再添一名生力軍，除了茶葉嚴選，餡料更是放的毫不手軟，珍珠直接放半杯！？來看看是哪間飲料店這麼狂。

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【ChaMe恰迷紅茶專家】是近日在台中崛起的手搖飲，在飲料市場這麼飽和的現在還能將分店一間一間開，可見飲料的品質非一般。

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【恰迷】的「ChaMe」除了取諧音，代表「茶」與「我」的親密關係外，更是形容「製作『Charming』——讓人鍾情、著迷的好茶」這個品牌理念，隨時準備以一杯好飲品溫暖顧客的左心房。

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Q罩杯

Q罩杯是恰迷的招牌之一，也是喝飲料一定要加配料的民眾必點的一款。

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小顆珍珠搭配小芋圓與地瓜圓，即使體積相同，不同煮法也使得兩者口感與味道截然不同。珍珠較為軟Q，即使加進鮮奶茶依然保有一點黑糖味；芋圓與地瓜圓則是較有口感，越嚼越香，甚至有些芋圓真的有吃到芋頭餡的感覺。

珍珠、芋圓、地瓜圓這「三Q」的結合讓口感變得豐富多元不單調，而鮮奶茶的部分使用茶香重的伯爵紅與嘉明鮮奶，口感、奶香、茶香三者並重，難怪「Q罩杯」會成為店裡的必點招牌之一。

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【恰迷】在配料上給的毫不手軟，幾乎佔了杯體的一半，曾經還有客人來買珍奶直接跟店員講說「珍珠幫我加少一點。」，可見配料加得有多浮誇。

▲【恰迷】拿鐵系列使用的皆是有獸醫掛保證的「嘉明鮮奶」，用料上讓民眾喝得開心也安...
▲【恰迷】拿鐵系列使用的皆是有獸醫掛保證的「嘉明鮮奶」，用料上讓民眾喝得開心也安心。
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黑糖奶霸

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不若外面的黑糖珍珠鮮奶是將「熱的」珍珠直接放入「冷的」鮮奶裡，【恰迷】是加入黑糖漿後，用人工的方式將黑糖抹勻在杯身，再加入冰塊、鮮奶與常溫珍珠，這樣不只能做出漂亮的飲品，也讓黑糖奶霸的珍珠不會因為溫差，而有「軟爛到Q再到硬」的過程，讓民眾一整杯吃到的都是Q彈的口感。

▲人工將黑糖抹勻在杯身上
▲人工將黑糖抹勻在杯身上
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杯身上的黑糖會隨著時間漸漸向下沉澱，瀑布般的黑糖對比純白的鮮奶，美得讓人捨不得搖勻。

▲時間一久黑糖會沉積在下面，這樣的漸層也很好看。
▲時間一久黑糖會沉積在下面，這樣的漸層也很好看。
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葡萄柚綠茶

清新的果茶系列同樣也難不倒他們，酸苦的葡萄柚配上話梅，再加入老闆的秘密武器，巧妙地壓制葡萄柚天然卻惱人的苦味，再加上香氣十足的翡翠綠茶，一款清爽的果茶獻給不喝奶類的朋友。

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喝一口，最先嘗到葡萄柚的苦，當中伴隨著淡淡的梅子味。這股苦勁很快速地通過，隨之而來的是融合柑橘味，茶香四溢的翡翠綠，以及微微話梅的鹹。

咀嚼果粒，飲料在嘴裡酸甜酸甜的產生味覺變化，再搭上一點點的苦，味道很有層次。

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葡萄柚果粒同樣也大手筆地被添加到在飲料裡，確保顧客每一口都能吃到新鮮果粒，而為了不破壞果肉的口感，【恰迷】手工挖出新鮮葡萄柚果肉後，再二次人工檢查果肉上是否有果皮殘留，以免因果皮而使飲料更加苦澀。

▲這款的綠茶基底為了壓抑葡萄柚本身的苦澀而故意調整為偏甜，配上果粒反而完美中和
▲這款的綠茶基底為了壓抑葡萄柚本身的苦澀而故意調整為偏甜，配上果粒反而完美中和
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黑布蕾奶茶

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「黑布蕾」即是黑芝麻奶酪，底部是磨得極碎的芝麻，整體呈淡紫色的Q嫩奶酪是店裡手工製成，一杯一顆毫不手軟，基底搭配果香濃郁的大吉嶺紅茶，入口即化的口感讓人愛不釋手

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自製的芝麻奶酪一喝就自動在嘴裡化開，磨碎的芝麻不會黏牙或咂嘴，也沒有一般穀類飲品常有的沙沙感，只留下奶香混著濃郁芝麻香，非常順口。

▲正常的奶酪會沉至底下，店裡貼心地為想打卡的民眾用冰塊將奶酪捧在上面，等民眾拍完...
▲正常的奶酪會沉至底下，店裡貼心地為想打卡的民眾用冰塊將奶酪捧在上面，等民眾拍完照再將過多的冰塊取出，填入奶茶。
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海鹽焦糖拿鐵

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拿鐵使用翡翠綠與鮮奶的結合，不同於普通的海鹽奶蓋，【恰迷】直接將海鹽融進飲品裡，擔任輔助角色來凸顯翡翠綠的香與嘉明鮮乳的純。

被攪拌均勻的海鹽讓這支海鹽焦糖拿鐵變得很有深度跟層次，濃郁的綠茶香、順口的鮮奶、淡淡的焦糖提味，即使是拿鐵也感覺很清爽。

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▲看則平凡無奇實則深藏不露，就是好茶。
▲看則平凡無奇實則深藏不露，就是好茶。
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桔香青梅綠

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現擠的新鮮金秸直接加入，跟葡萄柚綠茶一樣是偏酸的飲品，但沒有葡萄柚的苦澀，青梅的鹹味也讓飲料口味不單一不無聊。

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也許是使用的鮮乳品質好，又或是【恰迷】的茶業與沖泡技術讓茶飲香氣十足，店裡的飲品即使加了鮮乳，依然能喝到基茶的味道，尤其翡翠綠茶的香味最為明顯。

造福喜愛奶類民眾的同時，喜愛清爽型的朋友也同樣備受重視，【ChaMe恰迷紅茶專家】不管香醇的拿鐵或清爽的果茶都幫你備好了，等你來品味。

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【ChaMe恰迷紅茶專家】

【美村店】

店家地址：台中市西區美村路一段723號

連絡電話：04 2372 0636

營業時間：一～日 9：30~22；00

粉絲專頁：https://bit.ly/2ZAawld


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拿鐵綠茶奶茶台中美食

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