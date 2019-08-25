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台中80年糕餅名店好味道　獨家「菠蘿蛋黃酥」讓人不禁淪陷啦！

2019-08-25 16:02ShareLife分享生活

說到台中太陽餅老店，就一定會聯想到這間，伴隨台中走過近百年時光的「一福堂」，但是今天不介紹太陽餅和招牌檸檬餅，要來點更特別的、不一樣的味覺饗宴。

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中秋限定！師傅現場現烤菠蘿蛋黃酥　邀你來聞香試吃

一福堂去年超熱銷的菠蘿蛋黃酥，在中秋前夕再度推出活動！即日起到中秋節，台中港一店(sogo對面)旁每日都有師傅在現場，現烤現做，目前門市也有提供試吃，還在猶豫不決中秋禮盒該買什麼的朋友，快來一瞧這長得像菠蘿麵包的蛋黃酥啦。

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▲製作菠蘿蛋黃酥之前，要先進行前置工作，將麵團放攪拌機攪拌
▲製作菠蘿蛋黃酥之前，要先進行前置工作，將麵團放攪拌機攪拌
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▲師傅邊準備餡料，邊留意麵團揉起來的鬆弛程度
▲師傅邊準備餡料，邊留意麵團揉起來的鬆弛程度
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將打好的麵團平舖在桌上，再依序把鹹蛋黃以及豆沙餡放在擺盤上，就準備要開始製作菠蘿蛋黃酥囉。

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師傅俐落的手法，不一會兒工夫，蛋黃酥的雛型就一個個排列在鐵盤上。

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接著拿出一開始做好的酥皮麵皮，與蛋黃酥合體，就準備將菠蘿蛋黃酥上色囉！

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師傅細心將蛋液塗抹在酥皮麵皮上，擦過第一遍，再塗抹第二次，師傅說這樣烤出來的蛋黃酥才會漂亮。

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全部上色完後靜置一會兒，就準備將它們進烤箱做三溫暖。

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等待的過程，菠蘿蛋黃酥香氣慢慢從烤箱飄散至四周，天啊！也太香啦，都還沒吃到，就不禁先吞起了口水。

▲菠蘿蛋黃酥悄悄的變身。
▲菠蘿蛋黃酥悄悄的變身。
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在現場耐心等候30分鐘，終於！淡黃色的菠蘿餅皮披上另一套金黃色外衣出爐囉。

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▲香味濃郁的菠蘿蛋黃酥，酥皮裂得很成功、色澤更是烤得漂亮，讓人迫不及待想搶先品嚐...
▲香味濃郁的菠蘿蛋黃酥，酥皮裂得很成功、色澤更是烤得漂亮，讓人迫不及待想搶先品嚐一顆啦。
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真得很酥！菠蘿蛋黃酥的口感很特別，菠蘿貌的外皮層次分明，吃起來酥香、酥脆，比一般市售的蛋黃酥再提升一個層次，內餡表現也不妨多讓，嚴選的豆沙餡甜而不膩、吃起來綿密濕潤，再配上大顆的鹹鴨蛋黃，鹹甜滋味在嘴裡盤旋好久，真的很想問師傅能不能再試吃第二顆。

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好吃的糕餅當然不能私藏！買回家孝敬家人，或是送禮給朋友都很適合呢。菠蘿蛋黃酥目前只有一福堂港一店有販售(在sogo對面)，其它分店可沒有唷，想到店裡現場聞香、購買的朋友可別跑錯間店撲空了。

禮盒有8入及12入裝販售，8入價格為$380 特價 $299、12入原價為$540 特價$429。

新品上市　古早味尬上新元素巧妙蹦出新滋味

正逢台中舉辦珍奶節活動，一福堂也不落人後，大玩創意推出新產品，要讓珍奶控們一嚐這別具風味「珍珠奶茶太陽餅」。

珍珠奶茶太陽餅

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淺嚐一口太陽餅，皮薄酥香、多層次的薄皮入口即化！另一個重頭戲來了，使用精心自熬麥芽、魚池鄉紅茶粉以及奶粉調配而成的內餡，營造出奶茶的香氣，其中再加入Q軟蒟蒻，吃起來的真的有"珍奶"的感覺耶。珍奶控可不要放過這項新品呀！

目前在一福堂購買中秋禮盒，都享有優惠，消費滿10000元打9折 , 30000元打85折 , 50000元打8折，優惠活動只到中秋節唷。

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【一福堂-台中港一店】

地址：台中市台灣大道二段470號(台中SOGO對面)

電話： 04-23228281

營業時間：上午9:00 - 下午10:00 (師傅現場"現做現烤"時間：上午10:00-下午8:00)

粉絲專頁：https://bit.ly/2ZGRPfx


延伸閱讀//「一7萌夏」！7/17日起卡娜赫拉「夢遊仙境」出沒全省小7！


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