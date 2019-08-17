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香酥「炸雞鬆餅」沾它超對味！北屯必訪美式料理大玩創意

2019-08-17 10:00ShareLife分享生活

「不只是咖啡」賣得真的不只是咖啡，除了有「台灣唯一」什麼都能做成氣泡飲的氣泡機之外，經過低溫慢烤五小時的手撕豬肉、以及用上整條鮭魚製成的鮭魚排，都讓人越吃越上癮！

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▲整面的網美牆，絕對要跟他合照一張啊。
▲整面的網美牆，絕對要跟他合照一張啊。
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位於北屯區的「不只是咖啡」各類經典美式滋味，直壓式氣泡飲、結合茶飲的茶咖啡，就要讓你嚐到滿滿的幸福感，舒適的環境不管是坐在窗邊或是座位區，都非常適合度過寧靜的一下午。

慢烤手撕豬肉軟法堡

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首先第一道要介紹的就是店裡的人氣餐點啦，用美國南方經典「手撕豬肉」當主角的堡，那核心食材手撕豬肉可是經過不少功夫製成啊！嚴選肥瘦剛好的梅花肉，以乾香料醃製一天後，才送入烤箱低溫慢烤近五小時。

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烤好的豬肉用手就能輕易撕成條狀，鮮嫩多汁的豬肉，搭配上店家特調的煙燻風味醬汁以及酸黃瓜，一口咬下率先嚐到軟法的麵粉香，隨後便是結合煙燻醬汁與酸黃瓜酸味的濃郁滋味，咀嚼後豬肉的鮮甜調合了醬料的平衡，底層的荷包蛋則能保持麵包不溼軟，豐富的味覺享受，難怪能成為店裡的人氣第一。

蘇東坡初訪秀山包

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不喜歡西式麵包的話，這道「蘇東坡初訪秀山包」絕對是你的首選啦，店家自製的東坡肉，以五花肉加上紹興酒燉煮兩小時而成，耗時燉煮的東坡肉，入口肥而不膩微微的酒香更是誘人，另外搭配上店家特意挑選的古法釀製榨菜，鹹香的榨菜讓東坡肉不易膩口，剛好的鹹度更能刺激口水分泌，維持嘴中的濕潤度，不少的份量，一份吃完也非常有飽足感喔。

佛山無影腿「嫩煎雞腿排佛卡夏」

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以口中的豐富度來推薦的話，首推的就是這份「佛山無影腿」啦，用佛卡夏搭配上僅以簡單調味醃製的去骨雞腿，以及酥脆培根、黑胡椒特調醬汁、半熟荷包蛋，在鐵板上煎得酥脆的雞腿肉，雞皮酥香可口，肉質卻依然鮮嫩，品嚐時佛卡夏的香料味與麵粉香成了引領美味的領路人，隨後出現的是以洋蔥與蘑菇熬煮義式醬料的辛香，以不同香味結合成的嫩煎雞腿排佛卡夏，深厚的「食」力，果真配得上稱為佛山無影腿。

香煎水行俠「香煎鮭魚熱壓吐司」

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用整尾生食級的大西洋挪威鮭魚製成的鮭魚排，沒有經過過多的調味，僅以鮭魚本身的鮮甜作為美味來源，乾煎過的鮭魚，魚皮酥脆、肉質鮮嫩，夾在鮭魚上的荷包蛋特意做成半熟的狀態，所以切開熱壓吐司後，蛋液便流瀉在鮭魚上，蛋黃濃醇的滋味，搭配上鮭魚豐富的油脂，吃過的人都說是奢侈的享受啊。

奇力狗「辣肉醬歐式香腸堡」

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說到這香腸更要大力的介紹一下啦，使用天然腸衣特製的黑胡椒香腸，淡淡的香料味，與多汁和豐富的肉味，剛好的爽脆度不只口感適中，搭配上主廚特製的辣牛肉醬，與上面的墨西哥醃製辣椒，愛吃辣的你可別錯過。

F&C兩兄弟「炸鬼頭刀魚薯條」

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▲升級套餐的話，就有主廚湯品、蔬菜沙拉、水果、薯條四選二、以及90元以下的飲品喔...
▲升級套餐的話，就有主廚湯品、蔬菜沙拉、水果、薯條四選二、以及90元以下的飲品喔。
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炸得酥脆的薯條，搭配上包裹特調麵漿炸成的鬼頭刀魚條，簡易的輕食組合，卻仍讓人意猶未盡，特調的麵衣薄薄的裹住魚肉，仍然可以嚐到鮮嫩的魚肉，不管是沾番茄醬或是塔塔醬，都非常適合。

炸雞鬆餅

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新推出的炸雞鬆餅，同樣也是來自美國南方的美食，特別選用雞腿肉炸，為得就是讓雞肉外層酥脆內層鮮嫩，鹹香的炸雞搭配上調合蜂蜜與楓糖的沾醬，鹹甜的口感十分對味，配著底下扎實的鬆餅，同樣也非常具有飽足感。

原味鬆餅

▲想來點甜食，最適合來份原味鬆餅啦，扎實鬆餅配上季節性水果，以及淋上巧克力醬的冰...
▲想來點甜食，最適合來份原味鬆餅啦，扎實鬆餅配上季節性水果，以及淋上巧克力醬的冰淇淋，水果的水份剛好濕潤了鬆餅，吃下來一點都不會覺得太乾喔，水果的部分有時候也會放香蕉喔。
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特調拿鐵

▲左圖為冰拿鐵、右圖為熱拿鐵。
▲左圖為冰拿鐵、右圖為熱拿鐵。
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直壓式氣泡機，能喝的通通都能打氣！

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愛喝氣泡飲的你，絕對不能錯過他們的氣泡飲啦！跟坊間「混合攪拌式」氣泡飲不同，不只是咖啡使用「直壓式」的氣泡機，不只風味完全不同，更是中部唯一使用這部機器的店家，細緻的氣泡能在飲料中存在長久，口感也更綿密。

▲上圖為台灣青茶、下圖為百香青茶
▲上圖為台灣青茶、下圖為百香青茶
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第一次品嚐青茶氣泡飲，口感居然像是啤酒！讓人越喝越上癮，另外店家杯子也能選用靴子造型的杯子裝盛，只要是點小杯咖啡、冷飲，或中杯氣泡飲，就可以。

台灣唯一，100%純果汁也能做成氣泡飲！

▲圖由左至右依序為現榨奇異果汁、現榨芒果汁、現榨火龍果芭樂汁。
▲圖由左至右依序為現榨奇異果汁、現榨芒果汁、現榨火龍果芭樂汁。
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果汁氣泡飲為了保留果汁風味，並讓氣泡容易與果汁結合，可以不加水只加冰塊製作，愛喝果汁的人，很推薦嘗試看看充滿氣泡感的果汁新滋味喔。

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店家持續在研發新菜色，除了每份餐點都充滿誠意之外，讓人上癮的氣泡飲更是回味無窮，想品嚐一份美好的餐點來這就對啦！


不只是咖啡

地址：台中市北屯區昌平路二段31-34號

電話：04-2421-2301

營業時間：平日10:30~20:00 五、六、日10:30~20:30 (每週二公休)

粉絲專頁：http://bit.ly/2Sd2UlC


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咖啡鬆餅東坡肉

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