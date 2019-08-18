台中南區銅板早餐碳飄香 「招牌碳烤饅頭」焦黃外層是關鍵！
隱藏在南區巷弄裡的「伍宅晨食」主打碳烤饅頭、吐司系列商品，餐點平價又能夠吃得飽足，尤其是那飄逸的碳烤香，讓來過一遍的客人就此念念不忘。
碳烤系列好吃的關鍵就在這！碳爐比起烤箱多些香氣，也多份酥脆口感
放在碳爐上的吐司和饅頭，得看準下碳爐的時間，才不會放一個過頭就烤焦了。
豬排+蛋+花生醬饅頭
自己的豬排自己醃！店家使用蒜頭及五香粉醃製的豬排，吃起來鹹香順口不乾柴，將鮮奶饅頭外皮烤成金黃色貌，饅頭散發出的碳烤香與花生醬交織著豬排鹹香滋味，吃起來的鹹甜口感，可是店內的招牌餐點呢！
歐姆蛋起司培根饅頭
特別加入牛奶烹煮的歐姆蛋品嚐起來蓬鬆軟嫩，流露出淡淡牛奶香，蛋香香氣十足再搭上香濃起司片，喜歡奶香味的朋友別錯過這一款啦。
泰式椒麻雞吐司
來這必點！夾上滿滿的高麗菜絲，雞排先下油鍋炸得酥脆，起鍋後再淋上獨門自製椒麻醬，醬汁回甘嗆辣，咬下一口，鮮嫩多汁的雞肉便在嘴裡奔騰起來，敢吃辣的朋友必須來嚐嚐！
豬排+蛋+高麗菜吐司
高麗菜可不是直接在吐司放上生菜，店家先將挑選過的高麗菜炒過，最後才夾上自己醃製的豬排，讓簡單的手作早餐，也能很美味！
蛋餅就是酥皮最對味 今早就來一份吧
豬排高麗菜蛋餅
白醬菇菇蛋餅
濃郁白醬炒上切片的杏鮑菇再加入洋蔥一起拌炒提味，炒過的洋蔥，生味已減少許多，不喜愛洋蔥味的朋友也可以放心點！且店家用料不手軟，看看這一個個爆出來的餡料，點一份就能吃很飽呢。
焦糖蘋果熱壓吐司
早餐想吃點甜甜，就來份焦糖蘋果熱壓吐司吧！將蘋果和肉桂加入糖一起炒過，吃起來似於蘋果派的酸甜口感，濕潤不甜膩，吃完讓你一掃早晨憂鬱的心情！
蘿蔔糕
伍宅晨食打造復古風格的用餐環境，開放式的舒適空間，早上若不趕時間，就來這裡坐下來好好享受早晨時光吧。
伍宅晨食
地址： 台中市南區和昌街129號
電話：0976 385 852
營業時間：6:00-12:30(每周三公休)
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
留言