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11月8日上路…實支實付險 每人限買3張

台中南區銅板早餐碳飄香 「招牌碳烤饅頭」焦黃外層是關鍵！

2019-08-18 11:00ShareLife分享生活

隱藏在南區巷弄裡的「伍宅晨食」主打碳烤饅頭吐司系列商品，餐點平價又能夠吃得飽足，尤其是那飄逸的碳烤香，讓來過一遍的客人就此念念不忘。

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▲位於三角騎樓下的伍宅晨食，小小的店面，餐點可是帶給人大大的驚喜。
▲位於三角騎樓下的伍宅晨食，小小的店面，餐點可是帶給人大大的驚喜。
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碳烤系列好吃的關鍵就在這！碳爐比起烤箱多些香氣，也多份酥脆口感

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放在碳爐上的吐司和饅頭，得看準下碳爐的時間，才不會放一個過頭就烤焦了。

豬排+蛋+花生醬饅頭

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自己的豬排自己醃！店家使用蒜頭及五香粉醃製的豬排，吃起來鹹香順口不乾柴，將鮮奶饅頭外皮烤成金黃色貌，饅頭散發出的碳烤香與花生醬交織著豬排鹹香滋味，吃起來的鹹甜口感，可是店內的招牌餐點呢！

▲這裡的花生醬，可是特別嚴選有顆粒的唷。
▲這裡的花生醬，可是特別嚴選有顆粒的唷。
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歐姆蛋起司培根饅頭

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特別加入牛奶烹煮的歐姆蛋品嚐起來蓬鬆軟嫩，流露出淡淡牛奶香，蛋香香氣十足再搭上香濃起司片，喜歡奶香味的朋友別錯過這一款啦。

泰式椒麻雞吐司

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來這必點！夾上滿滿的高麗菜絲，雞排先下油鍋炸得酥脆，起鍋後再淋上獨門自製椒麻醬，醬汁回甘嗆辣，咬下一口，鮮嫩多汁的雞肉便在嘴裡奔騰起來，敢吃辣的朋友必須來嚐嚐！

豬排+蛋+高麗菜吐司

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高麗菜可不是直接在吐司放上生菜，店家先將挑選過的高麗菜炒過，最後才夾上自己醃製的豬排，讓簡單的手作早餐，也能很美味！

蛋餅就是酥皮最對味　今早就來一份吧

豬排高麗菜蛋餅

▲不愛吃吐司的朋友，來一份豬排高麗菜蛋餅也很讚。
▲不愛吃吐司的朋友，來一份豬排高麗菜蛋餅也很讚。
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白醬菇菇蛋餅

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濃郁白醬炒上切片的杏鮑菇再加入洋蔥一起拌炒提味，炒過的洋蔥，生味已減少許多，不喜愛洋蔥味的朋友也可以放心點！且店家用料不手軟，看看這一個個爆出來的餡料，點一份就能吃很飽呢。

焦糖蘋果熱壓吐司

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早餐想吃點甜甜，就來份焦糖蘋果熱壓吐司吧！將蘋果和肉桂加入糖一起炒過，吃起來似於蘋果派的酸甜口感，濕潤不甜膩，吃完讓你一掃早晨憂鬱的心情！

蘿蔔糕

▲與其他店家不同的地方是，蘿蔔糕特別放上炒過的蔥來增加香味，再沾一點【伍宅晨食】...
▲與其他店家不同的地方是，蘿蔔糕特別放上炒過的蔥來增加香味，再沾一點【伍宅晨食】特製辣椒醬，一口接一口超過癮。
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伍宅晨食打造復古風格的用餐環境，開放式的舒適空間，早上若不趕時間，就來這裡坐下來好好享受早晨時光吧。

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伍宅晨食

地址： 台中市南區和昌街129號

電話：0976 385 852

營業時間：6:00-12:30(每周三公休)

粉絲專頁：https://bit.ly/2ZhynpA


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豬排吐司饅頭

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