眷村、洋樓、餐酒館！ 發現「台中」新舊交融的無限魅力

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

走在深受旅人青睞的城市中，隨著新穎打卡點崛起，其中也不乏融入舊時代、延續復古潮流的元素，這一趟旅程試著放慢腳步，感受新舊交融的台中魅力吧！

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★台中市眷村文物館

前身為「北屯新村」的空軍宿舍，歷經1甲子歲月堆疊，近年由外省第四代進駐，將空間活化為故事館、聚會所、飛空間、方正谷眷村味餐廳、飛冰菓室，以自身成長背景中的日常元素，融入於小型眷村中。復古童玩吸引著所有年齡層旅人目光，牆上老照片、室內展演作品，拉近光陰逝箭的距離感，而巷弄的盡頭兩旁則是復刻改良的眷村菜與重新詮釋記憶味蕾的懷念冰菓室。

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士官長三層肉400元（前）／以士官長為名，融合時代感的招牌眷村菜。松柏長青+芋頭捲380元（左）／將酸式口感的東北菜結合越南春捲的創意料理。古早豆腐200元（後）／小／深受日本客喜愛的家常料理。鳳梨蝦球280元（右後）／小／自製土鳳梨秘製而成，呈現獨家口感。紅燒金目鱸400元（右）／以傳統經典的紅燒手法，呈現記憶中奶奶常端出的眷村老台菜。 分享 facebook

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【景點資訊】

地址：台中市北屯區天祥街19號

電話：（04）2233-4073

營業時間：10：00～17：00，方正谷眷村味餐廳11：00～14：00、16：30～20：30，飛冰菓室11：00～20：30





★一德洋樓

座落在北屯區的洋樓建築，尚未走進即能感受到其過往肯定有段輝煌年華，而這裡就是已被列入歷史建築的「林懋陽故居」。建於1920年代，為台中2大家族林、賴聯姻之根基，整體架構保留了日治時期特有的建築風格，而後經歷眷村時代的洗禮，有了「一德洋樓」之名。至今仍保留融合閩南、日式木造、洋樓等特色，目前設有糕餅、茶餐廳、咖啡、書店等空間。

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【景點資訊】

地址：台中市北屯區文昌東十一街14巷1號

電話：（04）2233-2959

營業時間：09：00～18：00；09：00～20：00





★回 未了日式丼飯

選在巷弄間一幢3、40年老宅中，將主廚豐富的餐飲歷練，傳遞出富有溫度的海鮮丼飯，開放式吧檯不僅能拉近與客人的距離，同時也展現出主廚對於食材、作法的自信。獨特的店名常讓人誤會為「回來了」，卻也意外成為IG上討論的話題，而真正的取名「回 未了」其實富含於老屋中未完待續的故事，期待品嚐後的來客，能再度回味這股難忘的滋味。

極上盛合海鮮丼550元／食材豐富，一次可品嚐到多種海味，盛裝的器皿更是特地請陶藝大師特製而成。 分享 facebook

散壽司280元／鮭魚、鮪魚、旗魚等多種海鮮聚集的絕美視覺饗宴。 分享 facebook

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【店家資訊】

地址：台中市北區學士路292巷7號

電話：0987-832-811

營業時間：11：30～20：30





★GetCha Hostel&Bistro

坐落在一中商圈周邊的旅宿新選項，就是這家外觀低調、推門而進後卻充滿迷人的英倫氛圍的GetCha Hostel&Bistro，伴隨著慵懶又放鬆的爵士樂旋律，將1、2F空間打造成1秒讓人置身異國的餐酒館。沿著重金屬風格鐵門乘電梯而上，一間間高質感的背包客房型，如同Hostel外觀般低調卻又充滿驚喜地等待旅人入住，一宿的體驗，企圖扭轉旅人對於背包客棧的既定印象。

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【店家資訊】

地址：台中市北區一中街166號

電話：0968-978-598

營業時間：Check in 15：00～24：00、Check out 11：00，餐酒館08：00～凌晨02：00





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