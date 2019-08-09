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這也太誇張了！超有錢產油大國 半數人買不起房

台中超夯「外帶手工千層」在這裡！每日限量晚來真的吃不到

2019-08-09 10:00ShareLife分享生活

后里超熱門千層蛋糕，現在也進駐市區囉！「2度C Ni Guo」在南屯公益路打造一處悠閒、放鬆的小空間，讓甜食控們用更划算的價格，品嚐不輸LADY M的純手工千層蛋糕迷人滋味。

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為了追求健康美味，所有蛋糕蛋糕皆為純手工、選用天然食材，不添加任何色素與香料。當日現做現切，提供最新鮮、最美味的千層蛋糕，讓每一位顧客都能嚐到最原初的蛋糕風味。

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以千層蛋糕為主，另外還有戚風蛋糕、乳酪蛋糕，以及咖啡、花果茶、氣泡飲等飲料。雖主打「外帶」，但現場仍有提供一些座位可以內用，可以讓大家來此享用下午茶時光。

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一塊層層堆疊的「千層蛋糕」，是必須經過許多時間製作而成。千層煎蛋皮後，還需要用一個半小時至兩小時塗抹與堆疊至約莫30-38層，再放入冷藏八小時。

而有幾款口味甚至一層最久需要兩小時完成，所以是限量的，如果沒提早預訂，絕對吃不到喔！

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店家每日都會現切現包裝，在現場冷藏溫度為2℃～5℃，最佳2℃能更防止蛋糕水分流失，而顧客購買回家後兩個小時內得盡快放入冷藏，最佳賞味期為三天。

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–綜合千層（四片）$400–

每週都會換口味，口味隨機分配。每日限量20-25組，只限外帶。當天為焦糖杏仁、斑馬巧克力、酸甜檸檬、宇治抹茶。快把握機會外帶回家與朋友家人一起共享這美好的甜點時光。

▲「外帶組合」是【2度C Ni Guo】裡頭最熱銷的！隨機口味、親民價格，無論是...
▲「外帶組合」是【2度C Ni Guo】裡頭最熱銷的！隨機口味、親民價格，無論是誰都無法抵抗這誘惑。
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另外還有隱藏版菜單伯爵紅茶、芋頭，但因為製作過程較繁雜精細，所以此兩款不一定每日都有供應，幸運的你，或許當天到場就能嚐到唷！。

▲焦糖杏仁–焦糖醬、糖粉、杏仁、自製鮮奶油，整體烤過後杏仁香氣十足，吃得到顆粒感...
▲焦糖杏仁–焦糖醬、糖粉、杏仁、自製鮮奶油，整體烤過後杏仁香氣十足，吃得到顆粒感。
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▲斑馬巧克力–這款根本想讓巧克力控瘋狂，甜度適中且巧克力香氣很足夠，吃一口就覺得...
▲斑馬巧克力–這款根本想讓巧克力控瘋狂，甜度適中且巧克力香氣很足夠，吃一口就覺得幸福滿溢。
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▲酸甜檸檬–酸V酸V的口味最解膩啦！
▲酸甜檸檬–酸V酸V的口味最解膩啦！
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▲宇治抹茶–抹茶控快來！綠油油的一整塊抹茶味好濃郁，苦甜不膩的滋味，吞下後後還會...
▲宇治抹茶–抹茶控快來！綠油油的一整塊抹茶味好濃郁，苦甜不膩的滋味，吞下後後還會在口中留下淡淡的抹茶香。
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–八吋千層蛋糕$800~1080(依口味)–

母親節、父親節、情人節…等，一年有好幾個節日最適合訂購一整個蛋糕共同慶祝與品嚐，如果說生日蛋糕吃膩了一般蛋糕，選「千層蛋糕」也是一個很不錯的選擇喔！

▲焦糖杏仁
▲焦糖杏仁
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▲斑馬巧克力
▲斑馬巧克力
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▲酸甜檸檬
▲酸甜檸檬
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▲宇治抹茶
▲宇治抹茶
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–父親節蛋糕$1200–

迎接八月父親節到來，推出「父親節蛋糕」囉！以切片綜合千層呈現，整顆蛋糕固定為6口味–香草千層、焦糖杏仁、斑馬巧克力、酸甜檸檬、宇治抹茶、芒果千層，純手工製作，須一個月前預約，才能在父親節當日拿到手唷。

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▲6口味各兩片，繽紛亮眼的顏色很吸睛。
▲6口味各兩片，繽紛亮眼的顏色很吸睛。
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–夏季限定–

炎熱的夏天，正是芒果盛產的季節，也推出夏季限定讓大家消暑一「夏」。採用新鮮愛文芒果製成的「芒果千層蛋糕」及「芒果氣泡飲」，每一口都保證是原汁原味，超鮮甜美味。

▲「芒果千層+芒果氣泡飲套餐」每日限量三組。（原價280元，優惠260元）
▲「芒果千層+芒果氣泡飲套餐」每日限量三組。（原價280元，優惠260元）
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–彌月蛋糕–

除了千層蛋糕，還有提供「手作彌月禮盒」。讓哺乳媽媽能擁有一份健康、平價的選擇。

有清香芋頭、輕乳酪（三歲以下可以吃），口感濕潤綿密細緻。保證價格平價、包裝精緻、快速出貨。

▲現場冰櫃有放實體蛋糕供參考。「手作彌月禮盒」產前一個月內或產後一個月內可先申請...
▲現場冰櫃有放實體蛋糕供參考。「手作彌月禮盒」產前一個月內或產後一個月內可先申請試吃。
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–飲品、咖啡–

吃甜點，當然要來杯飲品或是咖啡囉！而咖啡外帶一律85折。

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內用千層蛋糕，店員還會畫上可愛圖案在盤子上，然後再插上吉祥物幽靈寶寶的牌子，俏皮又討喜。

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▲看到這盤上桌，心情就好了許多呢！
▲看到這盤上桌，心情就好了許多呢！
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用穩重沉靜的深藍色當作環境主色，再以白色襯托，讓人感覺很安穩、舒服。很適合來這邊吃個下午茶。

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▲落地窗旁的小造景，是【2度C Ni Guo】最受歡迎的打卡點。
▲落地窗旁的小造景，是【2度C Ni Guo】最受歡迎的打卡點。
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▲位於公益路上的可愛小店，一不小心會錯過，所以要前往時注意一下喔。
▲位於公益路上的可愛小店，一不小心會錯過，所以要前往時注意一下喔。
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│詳細菜單：

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【2度C Ni Guo 下午茶 純手工千層 彌月蛋糕】

地址：台中市南屯區公益路二段675號

電話：0423800960

營業時間：13:00~20:00，週一公休

【倪菓幽靈手作千層彌月蛋糕 西點蛋糕】

地址：台中市后里區復興街63號

電話：0425585595

營業時間：12:30~21:00，週一公休


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