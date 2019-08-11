台中「居酒屋吃重慶烤魚」也太爽！夠味酒食配川菜好過癮

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「誒，你去過台中那家可以吃川菜的貨櫃居酒屋嗎？」到了夏天，啤酒的季節，晚上最棒的享受就是跟三五好友到居酒屋叫幾樣菜，聊一整個晚上。如果串燒、炸物已經不夠滿足，那你一定不能錯過「食八津居酒屋」！

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位在西屯區的「食八津居酒屋」在鄰近東海大學的玉門路上，用貨櫃搭成的半戶外空間，可以愜意的享受夏夜晚風，兩層樓的用餐空間座位數不少而且很寬敞。

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▲也有包廂空間可以使用 分享 facebook

火力十足的美味料理是店家維持超人氣的原因，從居酒屋必備的「日式串燒」就能看得出用心，每支都有特調醬料加上炭火現烤，共有20種以上的選擇，如果不知道怎麼下手，從打星號的推薦品項吃起不會錯。

▲炭火現場燒烤 分享 facebook

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▲喜歡鴨舌的朋友一定要試招牌「鹽烤鴨舌串」，醬汁經過碳烤後風味更強烈，邊啃邊下酒好對味 分享 facebook

▲「醬燒雞肉串」特製醬汁口味很有層次，卻不會蓋過雞肉的甜味 分享 facebook

▲「松阪豬肉串」口感脆甜，只要微微的鹹味就能發揮最大的美味 分享 facebook

▲暗藏驚喜的「培根吉士麻糬串」，一口咬下小心爆漿 分享 facebook

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▲「鹽烤雞翅串」 分享 facebook

▲「明太子山藥」 分享 facebook

老少通吃的「手工甜不辣」是店裡隱藏的人氣王，外層酥炸後灑上一點椒鹽調味，就是讓人一口接一口停不下來的療癒美味。

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除了傳統的居酒屋料理外，熱炒類更是店家的精髓，每一道都色香味足，今天就從最有特色的「蒜香胡椒蝦飯」吃起。

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米粒吸附滿滿的湯汁和濃濃蒜香，第一口就很驚艷，沒想到越吃還越上癮，飯上面的蝦子很新鮮，蒜香很好地襯托出甜味，蝦頭已經被熱油炸的酥酥的，可以整尾配著飯一起入口，再享受胡椒慢慢散發出的微辣後味。

越臭越香！「臭豆腐肥腸」真的好夠味，豆腐先炸再炒口感更豐富，兩種強烈風味都表現得很好，好這一味的絕對愛不釋手。

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除了熟悉的菜色外，還有老闆娘從家鄉帶來的火熱川味料理，正宗川菜才會有的乾鍋，在居酒屋就讓你吃到，一份「乾鍋鴨翅」滿足你對下酒菜香辣夠味的要求，先別看它顏色黑不起眼，是吃完後還想把手指好好舔乾淨的迷人重口味。

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▲「酥脆雞軟骨」軟中帶脆，口味甜中又有辣味點綴 分享 facebook

▲熟悉的鹹蛋黃香氣，「金沙中卷」也是熱炒必點 分享 facebook

▲一口一個「胡椒鳳螺」，混和外殼的胡椒鹹香很下酒 分享 facebook

▲口感清脆的「炒水蓮」 分享 facebook

在居酒屋裡吃「重慶烤魚」有多過癮？試過才知道！來自重慶的正統麻香都在這一鍋，在烤好的全魚旁邊擺上豆腐、蔬菜等配料，再澆上混合多種辛香料的麻辣湯頭，才剛上桌，香味就讓人口水直流。

▲烤魚的湯底加除了香料外還入多種蔬菜 分享 facebook

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烤魚的辣度不會太過，反而有很明顯的花椒香和麻感，魚肉鮮嫩，越煮會越夠味，一旁的蔬菜也會慢慢吸收湯汁的香氣，大份量也很適合當成主菜多人享用，下飯下酒都很可以。

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在這邊喝啤酒會用「冰杯」供應，保證每杯夠冰、夠好喝，每周一還有生啤買一送一！

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你喜歡在居酒屋輕鬆的氛圍裡品嘗美食？或是想用一隻麻辣鮮香的重慶烤魚當作今晚聚餐的主角，今晚不如就到「食八津居酒屋」享受不一樣的酒食美味吧！

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食八津居酒屋

地址：台中市西屯區玉門路368-2號

電話：04-24617701

營業時間：18:00~01:00

粉絲專頁：http://bit.ly/2YjPGZQ





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