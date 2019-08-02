吃宵夜啦！驚奇滷味4種變身。炸！炒！湯！通通難不倒

滷味也可以很不一樣，「滿大碗」就要顛覆大家對街頭小吃的印象！沒想到，「滷味」能有這麼多樣吃法，讓饕客們一次滿足想食慾望。

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來自於台中沙鹿的「滿大碗」，除了食物外，還想要呈現出與其他普通、簡單的滷味小吃攤不一樣的感覺，規劃出舒適的內用環境、優質的外帶包裝、多樣化品項選擇，店內主打四大特色吃法–麻辣燙、養身老火湯、炒滷味、炸滷味。

▲點餐方式有兩種，依照這順序點餐後，就可以享用美食啦！ 分享 facebook

▲多達80種以上的食材在冰櫃裡供挑選。 分享 facebook

▲享吃一大碗「麻辣燙、養身老火湯」，就在冰櫃隨你挑、隨你夾～ 分享 facebook

▲享吃麻辣燙明星商品，直接拿取木菜牌即可。 分享 facebook

▲等候時發現【滿大碗】還有一個先進的系統，現場「手機掃QRCode」即可知道現在叫號到幾號，等待期間能先去其他地方再回來拿取。 分享 facebook

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▲滷汁與滷湯都是每天熬煮、每天更換，絕不添加人工添加劑調味。 分享 facebook

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–麻辣燙–

大紅袍花椒、滿大碗自製辣椒、洋蔥、當歸…與多種上等中藥熬煮的麻辣燙湯頭，香辣過癮超夠味！沒想到滷味店也能吃到外頭麻辣火鍋等級的「麻辣湯頭」，令人回味無窮。

▲必吃的「麻辣鴨血、麻辣豆腐」。 分享 facebook

▲想吃什麼自己夾。 分享 facebook

「麻辣燙」的辣味是每天用花椒、辣椒炒出，調整辣度則是取決於辣油的多寡，所以各位愛吃辣的朋友們，歡迎挑戰最辣極限啦！

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▲吃麻辣燙就是要配王子麵，這絕佳組合一定要嚐試。 分享 facebook

▲四川老師傅的秘傳滷汁配方，無論是哪個食材，都非常到味。尤其是老油條及米血，吸飽了麻辣燙湯頭，入喉香麻帶辣滋味漸漸散開。 分享 facebook

–養身老火湯–

「養身老火湯」以大蒜、洋蔥為基底，並且注重在孜然與迷迭香，再大量的用蒜頭、洋蔥以及枸杞、荳寇、白胡椒…等數十種中藥材熬煮，清香甘甜、爽口不膩，最能展現出滷味食材的自然鮮味！

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▲除了滷汁與滷湯很用心熬煮，各種食材也有一定的水準，可以吃得出新鮮。 分享 facebook

▲超豐盛的滷味吃好吃滿，用「養生老火湯」呈現，更增添了不少層次與風味。 分享 facebook

▲雞蛋豆腐與龍蝦起司球採用「養生老火湯」吃法超讚的，甘甜湯頭吸附在食材上，十分過癮。 分享 facebook

–炒滷味–

用蒜頭與九層塔爆出鍋氣，再加食材拌炒以及特調醬料調味，讓食材的香氣更有層次。口感偏濕潤，而且比起炸滷味來的更加有滷香滋味。

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▲「炒滷味」多達30種品項可以選擇，與「炸滷味」都是採用畫單方式。 分享 facebook

▲其中那豬耳朵、大腸、水晶餃、五香豆干則是「炒滷味」必點品項。 分享 facebook

–炸滷味–

同樣先滷製，然後換做油炸方式呈現，整體感覺很像是東山鴨頭的做法，外皮酥脆，口感來的更有嚼勁。

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▲炸物品項有鴨翅、雞翅、雞爪、椒鹽脆皮肥腸、炸物拼盤，皆是配啤酒的下酒菜，根本完美組合啦。 分享 facebook

–外帶包裝–

【滿大碗】採用之塑膠碗、封膜、湯匙均使用5號PP材質，最高耐熱溫度可達120度C，紙類湯碗、餐盒則均採用食品級PE淋膜材質，最高耐熱溫度可達95度C，保證提供給消費者最安全優質的美味餐點。

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▲有沒有覺得很像外頭販售的泡麵呢～有這個包裝就不怕會溢出來囉。 分享 facebook

–自製辣椒–

滷味的辣度就是用「滿大碗」的「蒜蓉朝天辣椒」去做調整，而如果想要帶回家自行料理，就可以買這罐裝辣椒哦。

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店家提供給消費者四種吃法滷味，不再單調吃滷味，再加上日式工業風的環境、俗擱大碗的份量、品質保證的包裝，讓消費者感受不同的用餐體驗，享受優質的用餐時光。

▲【滿大碗】的衛生與SOP流程，都有一定的標準。讓消費者能看見最實在、最用心的透明化製作過程。 分享 facebook

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▲門市就在熱鬧的沙鹿市區、國王社區的對面。 分享 facebook





【滿大碗滷味–沙鹿總店】

地址：台中市沙鹿區北勢東路536-2號

加盟專線：0930-028981、0930-984369

營業時間：17:00～23:30

粉絲專頁： http://bit.ly/2XDRbCD

官網：http://bit.ly/2XF3tWy





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