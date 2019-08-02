吃宵夜啦！驚奇滷味4種變身。炸！炒！湯！通通難不倒
滷味也可以很不一樣，「滿大碗」就要顛覆大家對街頭小吃的印象！沒想到，「滷味」能有這麼多樣吃法，讓饕客們一次滿足想食慾望。
來自於台中沙鹿的「滿大碗」，除了食物外，還想要呈現出與其他普通、簡單的滷味小吃攤不一樣的感覺，規劃出舒適的內用環境、優質的外帶包裝、多樣化品項選擇，店內主打四大特色吃法–麻辣燙、養身老火湯、炒滷味、炸滷味。
–麻辣燙–
大紅袍花椒、滿大碗自製辣椒、洋蔥、當歸…與多種上等中藥熬煮的麻辣燙湯頭，香辣過癮超夠味！沒想到滷味店也能吃到外頭麻辣火鍋等級的「麻辣湯頭」，令人回味無窮。
「麻辣燙」的辣味是每天用花椒、辣椒炒出，調整辣度則是取決於辣油的多寡，所以各位愛吃辣的朋友們，歡迎挑戰最辣極限啦！
–養身老火湯–
「養身老火湯」以大蒜、洋蔥為基底，並且注重在孜然與迷迭香，再大量的用蒜頭、洋蔥以及枸杞、荳寇、白胡椒…等數十種中藥材熬煮，清香甘甜、爽口不膩，最能展現出滷味食材的自然鮮味！
–炒滷味–
用蒜頭與九層塔爆出鍋氣，再加食材拌炒以及特調醬料調味，讓食材的香氣更有層次。口感偏濕潤，而且比起炸滷味來的更加有滷香滋味。
–炸滷味–
同樣先滷製，然後換做油炸方式呈現，整體感覺很像是東山鴨頭的做法，外皮酥脆，口感來的更有嚼勁。
–外帶包裝–
【滿大碗】採用之塑膠碗、封膜、湯匙均使用5號PP材質，最高耐熱溫度可達120度C，紙類湯碗、餐盒則均採用食品級PE淋膜材質，最高耐熱溫度可達95度C，保證提供給消費者最安全優質的美味餐點。
–自製辣椒–
滷味的辣度就是用「滿大碗」的「蒜蓉朝天辣椒」去做調整，而如果想要帶回家自行料理，就可以買這罐裝辣椒哦。
店家提供給消費者四種吃法滷味，不再單調吃滷味，再加上日式工業風的環境、俗擱大碗的份量、品質保證的包裝，讓消費者感受不同的用餐體驗，享受優質的用餐時光。
【滿大碗滷味–沙鹿總店】
地址：台中市沙鹿區北勢東路536-2號
加盟專線：0930-028981、0930-984369
營業時間：17:00～23:30
粉絲專頁： http://bit.ly/2XDRbCD
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