親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
基宜花東美食
大台北美食
桃竹苗美食
中彰投美食
雲嘉南美食
高屏離島美食

圍牆超像馬路恐撞牆！現在改成這樣子...

旅遊業指台灣選舉前數月陸客遭限縮是「例行公事」

西屯必吃！泡湯小熊好療癒，麻辣鍋還能鴨血吃到飽

2019-08-03 12:54ShareLife分享生活

聽說高雄有一隻很紅的小熊專門泡澡給人看，沒想到高雄泡不夠，現在還泡到台中西屯來啦！兼任爆濃鍋關鍵角色的小熊，就要讓你品嚐他的醇濃魅力。

分享

分享

從高雄紅到台中來的這間「愛食鍋麻辣鴛鴦」，絕對是間值得你列入口袋名單的店家，除了店家經典的麻辣湯底之外，還有跟手臂一樣長的肉盤，跟超紅泡澡小熊，樣樣都讓人超驚喜，不只超好拍還超好吃啊。

爆濃南瓜牛奶鍋

▲連臉上的毛髮都很講究喔。
▲連臉上的毛髮都很講究喔。
分享

一開始當然就要先介紹最紅的這隻小熊啦，用純南瓜泥做成的小熊冰磚，頭上還放著起司毛巾，光是放在鍋裡就好萌，沒想到倒入牛奶跟高湯還能帶起另一波高潮，泡在熱湯裡的小熊因為會漸漸融化，感覺就像因為溫度太舒服，讓人不自覺往下泡的舒服姿勢，真的好療癒人心呢。

▲店家用的牛奶也是很有名的高大鮮乳喔。
▲店家用的牛奶也是很有名的高大鮮乳喔。
分享

分享

分享

攪散後的南瓜牛奶鍋不只香氣驚人，因為還有加入大骨熬製的高湯，湯頭喝起來更多了一股深度喔，另外店家除了南瓜小熊可以選之外，其實還有純白的山藥小熊可以選喔。

手臂長肉盤，光是夾肉就讓你夾到手痠！

▲多到要繞滿一桌才夠放的肉盤。
▲多到要繞滿一桌才夠放的肉盤。
分享

分享

▲圖為鮮嫩雪花牛｜嚴選霜降牛｜嚴選梅花豬｜特選五花豬。
▲圖為鮮嫩雪花牛｜嚴選霜降牛｜嚴選梅花豬｜特選五花豬。
分享

滿滿四大條的肉盤一端出來就吸引了眾人的目光，而且店家也不因為肉盤很長所以縮小肉的長度，每片攤開也都有一定長度，一個人要吃下一盤都有點太撐啊。

麻辣鍋

▲道地四川口味的麻辣鍋，辣度也是可以選擇的喔。
▲道地四川口味的麻辣鍋，辣度也是可以選擇的喔。
分享

接著說到的這鍋麻辣鍋真的是深深擄獲人心啊，光是看到鍋裡的配料就可以想像它有多好吃，用多達五十幾種中藥熬煮的湯底，麻與辣的尾韻都讓人深深難忘，喝起來不但不會嗆辣，反而帶點溫醇感，微麻的口感也讓人好著迷。

▲鍋裡的鴨血跟豆腐，居然都是無限量供應的。
▲鍋裡的鴨血跟豆腐，居然都是無限量供應的。
分享

分享

另外這鍋裡的鴨血跟豆腐可是可以續加的喔，滑嫩的鴨血跟滷得很透的豆腐，光是吃這兩樣就讓人可以配下一碗飯了，涮下肉片後，吸附著湯汁的肉片更是誘人，Ｑ彈的口感配上麻辣香氣，真的讓人好想在多續幾碗飯啊。

▲來點豪邁吃法，一次涮一堆肉就對啦。
▲來點豪邁吃法，一次涮一堆肉就對啦。
分享

豪華海鮮拼盤

分享

分享

除了肉盤之外，愛吃海鮮的你更不能錯過豪華海鮮拼盤，大木盆裡裝著滿滿海味，蛤蜊、蟹管肉、鯛魚片、淡菜、草蝦、中卷應有盡有，簡直可以說是海裡的聚寶盆啊。

滷水拼盤

分享

分享

不得不說這盤滷水拼盤絕對能把你的麻辣鍋帶上另一波高峰啊，店家自己滷的牛肚、牛筋、大腸，其實冷得就很好吃了，不過放入鍋裡更能變化出不一樣的口感，吸附湯汁後大腸跟牛肚變得柔軟好吃，尤其煮過的牛筋入口即化的口感，更是讓人想再續一盤啊。

鮮菇拼盤

▲店裡有的菇類（香菇、金針菇、袖珍菇、舞菇、雪白菇、鴻喜菇、杏鮑菇、白精靈、黑珍...
▲店裡有的菇類（香菇、金針菇、袖珍菇、舞菇、雪白菇、鴻喜菇、杏鮑菇、白精靈、黑珍珠）都在裡面，品項更是多達九種喔。
分享

蔬菜拼盤

▲蔬菜拼盤也都裝得滿滿的，尤其水蓮爽脆的口感非常解膩喔。
▲蔬菜拼盤也都裝得滿滿的，尤其水蓮爽脆的口感非常解膩喔。
分享

餃類拼盤

▲餃類拼盤裡有（魚餃、燕餃、蛋餃、蝦餃），份量也很足。
▲餃類拼盤裡有（魚餃、燕餃、蛋餃、蝦餃），份量也很足。
分享

綜合魚漿

▲圖為墨魚漿、花枝漿。
▲圖為墨魚漿、花枝漿。
分享

分享

綜合魚漿可以從四種口味（花枝、蝦仁、墨魚、干貝）中任選兩種口味，而且手工製作的魚漿就是不一樣，每樣都可以看到新鮮的海鮮塊喔。

優惠活動｜量身高換肉肉，快約超高或超矮的朋友吃鍋啦！

分享

店家現在還有推出優惠活動，以老闆身高175公分為基準，每差五公分就送五片肉，最多可以送到一整盤的霸氣肉盤多達23片肉啊，不過參加活動前要先單點一盤肉才可以參加喔，每桌也限推派一位代表。

分享

從下午營業到凌晨一點半的「愛食鍋麻辣鴛鴦」，絕對是你吃宵夜的新選擇，半夜想吃鍋，再也不怕找不到地方吃啦！


愛食鍋－台中西屯店

地址：台中市西屯區大墩二十街57號

電話：04-2310-2110

時間：平日 17：30～01：30 假日11：30～01：30

粉絲專頁： http://bit.ly/2HX10kE


愛食鍋－高雄新田店

地址：高雄市前金區新田路252號

電話：07-2210288

時間：平日 17：30～01：30 假日11：30～01：30

粉絲專頁：http://bit.ly/2X8RalM


愛食鍋－高雄裕誠店

地址：高雄市左營區裕誠路297號

電話：07-5585811

時間：平日 17：30～01：30 假日11：30～01：30

粉絲專頁：http://bit.ly/2Qq0E9O


想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

海鮮麻辣鍋宵夜

ShareLife分享生活

充滿活力與熱情的寶島台灣，不論風景、人文、美食、生活，總是有好吃好玩的新鮮事，假期就跟著「ShareLife台灣旅行趣」走訪絕美秘境，踩點熱門夯景，掌握最新觀光資訊，讓台灣旅行趣，帶你去旅行！
WEB：台灣旅行趣官網
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

吃宵夜啦！驚奇滷味4種變身。炸！炒！湯！通通難不倒

2019-08-02 21:00

2019台中超厲害新餐廳！霸氣炭烤羔羊腿 視覺震撼讓人驚艷

2019-07-29 22:06

高雄燒肉名店插旗台中！獨家「純白陶瓷盤」烤出原汁原味

2019-07-29 12:05

逢甲超爆量吐司「京湛2.0」升級亮相！美味新力軍也加入啦

2019-07-28 22:00

「學妹，我想約你吃找餐」 台中最會撩的早餐店你吃過沒？

2019-07-22 11:19

吃冰也可以很享受，超狂冰店「大人限定款」把酒直接端上桌！

2019-07-21 16:00

韓系風格咖啡廳！台中小清新早午餐　擁有超萌餐漢堡、自烤鬆餅可以玩

2019-07-17 19:04

Q蛋鬆餅、豐盛鹹食 超放鬆夢幻雲朵咖啡藏身台中勤美巷弄

2019-07-17 13:08

巨峰葡萄+香吉士雙色雪花冰！超特別迷人香氣這裡才有

2019-07-17 09:00

爆漿牛奶餡！清水限定生乳銅鑼燒 吃過保證還想再吃

2019-07-15 15:26

超美洋房、復古老件「彰化餐廳這裡最好拍！」關於餐桌新升級

2019-07-13 12:22

CP值超高！ 人氣義大利麵「爆量蛤蠣才是主角」 台中中友商圈貨櫃屋超狂美食

2019-07-12 14:06

芋頭控要瘋了！ 霸氣浮誇芋泥瀑布扶不住 台中冰菓室必嚐芋泥布丁冰、芋見芒果冰

2019-07-11 13:06

彰化５家超浮誇美食必嚐！ 筋肚堡、痛風麵線、軍艦蛤蜊麵、手臂長豬肋排、大尾鮭魚腹炙壽司

2019-07-05 17:36

比臉還大、超像枕頭！「大城黑糖饅頭」藏身南投埔里仍被瘋搶

2019-07-05 15:55

「草悟道」周邊吃貨之旅，用舌尖記錄旅行的模樣

2019-07-02 09:01

北屯最鮮食材在這裡！　海鮮龍王豪邁入鍋 濃醇湯頭必須吃

2019-06-27 12:03

秒殺人氣美食！台中清水「脆皮彩色甜甜圈」 現炸出爐咬下一口超驚艷

2019-06-26 16:57

夏天也想吃！香濃白湯「胡椒豬肚雞」東興路超有層次火鍋湯底

2019-06-21 11:00

豐原必吃「蝦蟹放滿這碗只要140！」不照騙超狂海鮮粥來啦

2019-06-17 13:02

一中街雪花冰隨手帶著走！芒果控們大喊：太過癮

2019-06-15 12:15

CP值爆表！ 一整隻酥脆「金黃軟殼蟹」 一中商圈人氣路邊天婦羅炸給你吃

2019-06-14 13:54

約會餐廳推薦！南彰化５家超美裝潢「特色餐廳」浪漫氛圍超加分

2019-06-14 11:00

赤味噌mix經典炸醬！彰化拉麵屋台「招牌魂蛋麵」超誘人

2019-06-08 12:04

泡湯小熊好療癒！西屯必吃「麻辣鍋」還能鴨血吃到飽

2019-06-07 12:00

史上最狂！台中深紅隱藏版「龍蝦海」 想吃先要有30個朋友！

2019-06-06 09:01

每日限量！台中超夯人氣「爆漿甜甜圈」 一開攤不到15分鐘就完售！

2019-06-03 16:07

一秒到老香港！台中老虎城「港動吃鍋」綠皮沙發椅＋霓虹燈　香港復古風滿滿

2019-06-02 17:10

超濃蟹黃包入餡！台中公益路「小籠包店」湯汁真的太母湯

2019-06-01 12:04

台中的餐廳就是大器！比裝潢、比排場、還要比美味

2019-05-30 12:01

懶人包／25元起銅板價！遊燈籠海、逛鹿港老街 IG推5種美味必吃

2019-05-29 19:59

美國牛小排鋪好鋪滿！ 台中西區這家「現場川燙牛肉麵」很可以

2019-05-24 12:00

5塊錢銅板點心 傳承70年現炸「天天饅頭」誘你衝台中

2019-05-23 17:35

【南投清境】超唯美歐風下午茶餐廳　蒙塔妮手作甜點

2019-05-22 16:25

拳頭飯也太大碗！ 藏在逢甲巷弄裡的平價正宗韓食

2019-05-20 12:21

少女必訪夢幻冰店！ 打卡牆+水果冰 甜入心超好拍

2019-05-14 11:01

整顆鳳梨汁、芋泥大崩山 台中「有春」入夏IG打卡熱

2019-05-10 15:38

藏在二樓的北屯「最濃牛奶鍋」！10種自熬湯頭真的太用心

2019-05-08 10:02

【整理包】帶媽媽吃大餐！台中９家「母親節優惠」餐廳推薦

2019-05-05 12:29
看更多

熱門文章

超狂！龍蝦加購一隻不到200元 台北人氣爆棚三杯石頭火鍋吃到飽

2019-07-26 14:02

鮮、甜、嫩！玫瑰花型牛肉麵藏身台南藍曬圖園區 美翻IG

2019-07-29 17:27

新竹超夢幻「花園餐廳」IG熱搜網美店 餐點跟裝潢一樣令人驚艷

2019-07-28 11:16

住台南好幸福！「13塊炸雞2杯750ml飲料不用300」網友暴動求地址

2019-07-31 12:31

2019台中超厲害新餐廳！霸氣炭烤羔羊腿 視覺震撼讓人驚艷

2019-07-29 22:06

高雄美食激推！ 玩高雄必吃超人氣美食 在地人也大推薦

2019-07-31 11:37

逢甲超爆量吐司「京湛2.0」升級亮相！美味新力軍也加入啦

2019-07-28 22:00

芋頭控要瘋了！ 霸氣浮誇芋泥瀑布扶不住 台中冰菓室必嚐芋泥布丁冰、芋見芒果冰

2019-07-11 13:06

台東必吃美食不藏私公開！台東美食推薦10選

2019-07-21 12:00

高雄燒肉名店插旗台中！獨家「純白陶瓷盤」烤出原汁原味

2019-07-29 12:05

吃宵夜啦！驚奇滷味4種變身。炸！炒！湯！通通難不倒

2019-08-02 21:00

美食新天地／今點飯糰 食材豐富 50元有找

2019-07-27 13:00

25元古早炊飯、炊蛋 斗六「蕃薯仔炊飯」想吃要碰運氣

2019-07-23 20:29

彰化５家超浮誇美食必嚐！ 筋肚堡、痛風麵線、軍艦蛤蜊麵、手臂長豬肋排、大尾鮭魚腹炙壽司

2019-07-05 17:36

比臉還大、超像枕頭！「大城黑糖饅頭」藏身南投埔里仍被瘋搶

2019-07-05 15:55

「學妹，我想約你吃找餐」 台中最會撩的早餐店你吃過沒？

2019-07-22 11:19

花蓮消暑美食！夏天必嚐的「豐春冰菓店-古早味甘蔗冰」 同場加映「四維先生鳳梨冰」

2019-07-24 18:08

鮮蝦、大腸、干貝、蝦仁、蚵仔多重奏 超浮誇海鮮麵線在台南

2019-07-10 18:46

傳統市場桃園11上好攤出爐 好吃好買成新消費指南

2019-07-31 17:52

吃冰也可以很享受，超狂冰店「大人限定款」把酒直接端上桌！

2019-07-21 16:00

把義大利國旗做成冰 台北大安區「小時候冰菓室」

2019-07-23 11:07

韓系風格咖啡廳！台中小清新早午餐　擁有超萌餐漢堡、自烤鬆餅可以玩

2019-07-17 19:04

美食新天地／「The Four」塗鴉牆留念 吃美食交朋友

2019-07-29 10:20

日系海景配美食！東北角「海鮮食堂」現撈九孔、還有沖繩海葡萄

2019-07-07 18:00

銅板價超狂大蛋餅「來台南怎能不吃」 薯泥起司會牽絲

2019-07-08 18:25

巨峰葡萄+香吉士雙色雪花冰！超特別迷人香氣這裡才有

2019-07-17 09:00

CP值超高！ 人氣義大利麵「爆量蛤蠣才是主角」 台中中友商圈貨櫃屋超狂美食

2019-07-12 14:06

爆漿牛奶餡！清水限定生乳銅鑼燒 吃過保證還想再吃

2019-07-15 15:26

美食新天地／花蓮玉里橋頭冰 傳承兩代古早味

2019-07-12 11:00

暑假限時供應！ 台南食補「中藥火鍋吃到飽」 一人最低不用500元！

2019-07-08 16:19

超美洋房、復古老件「彰化餐廳這裡最好拍！」關於餐桌新升級

2019-07-13 12:22

Q蛋鬆餅、豐盛鹹食 超放鬆夢幻雲朵咖啡藏身台中勤美巷弄

2019-07-17 13:08

別撲空了！「台中林熙蕾」車禍 蔥油餅店暫停營業

2019-07-10 12:46

鳳梨當容器！傳承阿嬤祖傳秘方糖水的「南泉冰果室」

2019-07-08 21:02

蛋糕＋冰淇淋＋飲料＝180元！石壁家夏日午茶新組合　還有2款消暑冷麵

2019-07-19 09:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top