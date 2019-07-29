2019台中超厲害新餐廳！霸氣炭烤羔羊腿 視覺震撼讓人驚艷

霸氣炭烤羔羊腿台中也吃得到啦！碳花炭烤羔羊腿酸菜白肉鍋上過不少新聞媒體，招牌烤羔羊腿有著超猛的視覺震撼～到店那天一ＰＯ上網「處邊頭尾」的網友就都聞香而來也想嚐鮮～的確 此生無法如成吉思汗一般馳聘在蒙古草原…但這烤羊腿肯定是要試試看的～但 這麼大隻烤羊腿不呼朋引伴怎麼吃得完？別擔心！現在也有雙人版小尺寸 讓你吃得過癮又沒有負擔！準備好了沒？！現在就跟著我一起磨刀霍霍向豬羊！！！！ＧＯ！！！

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碳花炭烤羔羊腿酸菜白肉鍋就開在科博館前的位置～紅水黑大板 大紅燈籠高高掛的東方風情讓台中碳花相當顯眼～附近停車也很方便所以開車前來不用擔心。

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話說～我的炭烤羔羊腿初體驗還真的是在鄰近蒙古的北京吃到的～當時真的很傻眼啊 超大的烤羊腿人民幣才一百五左右～一直是我記憶中深刻的畫面～但好吃歸好吃...份量太大吃起來就免不了膩口！我記得最後我們只吃了大概二分之一就投降了！這說明了好吃的東西份量要是拿捏不好吃多了還是很恐怖的～今天看到碳花的份量我覺得很安心！這樣雙人豪滿足份量吃到最後一口應該都是有質量在的～加上這邊還有其他熱炒串烤鍋物可選…品項多樣大人小孩都能吃得開心！

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大無雙羔羊腿 $1680 約3~4人份

小無雙羔羊腿 $980 約2~3人份

(皆為炭火現烤40分鐘，建議先去電或網路預訂～不趕時間的現場點也可以唷！)

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走進碳花台中，就被滂礡的中式氛圍給吸引！讓我有重返中國的感受～兩層樓的店面佔地寬敞～

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二樓更設有半包廂及全包廂可以容納將近60人…很符合大宴小酌、尾牙春酒…等各種需求～

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位於二樓中央的這只景泰藍鍋可說是請師傅巧手打造的鎮店之寶～只要預定宮廷鍋就可以就近一睹這宮廷鍋的風采唷！

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一二樓都設有自助醬料區，但如果你跟我ㄧ樣是原食原味那一掛的…其實這裡的重點調味都已隨著羊腿一起上桌…所以醬料區只供參考也不算必經之地～～

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上菜速度頗快～不一會我們點的就通通上桌了！用餐前我得先跟大家提醒大家一下…這桌上的令牌看起來很威！但…誰拿了可得買單唷！（小璇壞壞…標題就推坑了XDDD）

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解膩清爽 ＃柚香大根 60元

以柚子大根(白蘿蔔)醃漬而成～吃在口中爽脆甘甜尾韻帶有淡淡柚子香氣，很有開胃解膩的效果～每一桌幾乎都會來上一道！

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我就是狂＃碳烤羊腿

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烤羊腿是蒙古草原招待賓客的一道名菜，是由烤全羊演變而來的。起源來自當年蒙古騎兵遠征歐洲在行軍打仗之餘將剛宰殺的羔羊以劍穿起架在火上烤，待皮焦肉熟後，再以隨身攜帶的快刀層層地片下食之。

在一次慶功宴上成吉思汗也和士兵們一起品嚐這燒烤嫩羊的風味且讚不絕口～此後這道碳烤美味便流傳到蒙古各部落成為廣受歡迎的一道名菜！

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想好好優雅品嚐這碳烤羔羊腿可是訣竅的唷！會切牛排的來這裡無用武之地！因為想片切烤羊腿你可得「橫著來」碳花雖提供了特製刀叉我還是整個手殘！自覺沒有當大漠好兒女的天賦…靈機一動就發揮了絕地ㄋㄞ功～

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可愛的店員笑臉盈盈的上前協助 以熟稔的動作叉子勾肉，打橫刀子把美味一片片的卸下！卸下的小羔羊建議稍微烤一下就可以離開烤網～約8分熟的羊肉吃進口中一點羶味都沒有…外酥內軟、香氣橫流 這連筋帶肉的大漠美味馬上就征服了我的心！(吃飽了才能去打仗唷！)

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提醒大家～桌面也提供了各式調味 由左至右分別是胡椒、孜然粉、跟白芝麻！值得一提的是…店家使用的孜然粉也是獨門配方新鮮現磨是大啖羊肉密不可分的美味～

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除了各式調味粉…店家也提供了洋蔥蒜片跟生菜！我個人特愛這帶有嗆勁的洋蔥與蒜片～搭配羊肉一同入口我就是嗆妹！ＸＤＤ

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在這裡店家也要跟大家分享烤羊腿「怎麼吃，最美味？」

1. 將羊腿片下於烤網上烤至想要的熟度

2. 撒些孜然粉、辣椒粉於盤中

3. 夾些洋蔥絲、蒜片於盤中

4. 取一片生菜將上述所有食材包起大口品嚐

看到這裡你是否好奇碳花美味的燒烤羊腿到底從何而來又有什麼美味秘訣呢？

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為了揭開這個秘辛 我決定把服務人員招喚上前～這一問才知道碳花使用的都是頂級紐奧六個月以內的小羔羊～難怪肉質能媲美和牛 打著有羊味無羶味的封號絕非浪得虛名～完整帶骨羊腿非來源不明之重組肉品！也絕非市面混合豬肉片的羊肉店可比擬的唷！

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至於美味秘訣…服務人員也透露…這烤羊腿上桌前使用了20種中藥＋蔬菜＋辛香料，歷經一天一夜的醃製入味！在客人預定上桌前還要先碳烤一小時～難怪滋味如此不一般 ～

清爽解膩 #炒水蓮 150元

爽脆的水蓮是我的最愛～當然要點來讓均衡一下囉～

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蘇東坡也愛 #傻子餅 60元

名字看了就讓人發笑～但吃傻子餅之前你可得先做做功課！才不會成為名符其實的傻子唷！傻子是取自饊子的諧音～是一道歷史悠久的平民小吃！始於春秋戰國時期，距今已有兩千年歷史。就連宋代文豪蘇東坡也愛～軟嫩的外皮包覆著酥脆的內餡吃進口中帶有一點胡椒香氣…外軟內酥的口感讓人一試難忘～

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招牌必點 烤小羔羊肋排

與羊腿完全不同風情的羔羊肋排口感扎實帶有嚼勁～灑滿孜然的肋條讓人吃完還會允指回味～

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圍爐必備 ＃酸菜白肉鍋 580元

酸菜白肉鍋是我個人最喜歡的鍋物之一～這裡的鍋底有凍豆腐、酸白菜還附上一盤豬五花～MENU中還有其他配菜可選…但今天桌面菜色太多…這一鍋我們就沒有加點其他鍋料～碳花的酸白鍋口味清爽帶有微酸～人說大口吃肉大口喝酒…但不喝酒的來一口酸白湯也挺合拍！

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準備戰鬥 #羊奶酒 180元

羊奶酒，用40%以上 62度的紅高粱加上羊奶的組合～羊奶酒的香氣濃郁迷人但後勁也不小！請拿捏酒力喝酒不開車開車不喝酒唷！

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總評：

碳花不只是硬體讓人印象深刻～服務也很到位讓人全程都愉悅舒適～我對燒烤首重排煙～這點碳花也做得不錯…吃完沒有全身油煙味的問題！

碳花的烤羊腿讓人驚艷～可說是色香味俱全很有話題性 讓人一吃就上癮…我跟朋友吃完真的是捧著肚子飽到天靈蓋了～

現在就電話預約吧～台北台中都能享用的美味你可千萬別錯過囉～～

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碳花台中

地址：台中西區博館路115號

電話：04-23293331

營業時間：11:00-14:30、17:30-22:30 ，週一公休

文章來源：棠小璇*低調的奢華 月之饗宴

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