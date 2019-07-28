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逢甲超爆量吐司「京湛2.0」升級亮相！美味新力軍也加入啦

2019-07-28 22:00ShareLife分享生活

還記得超火紅的大份量逢甲早餐「京湛碳烤吐司」嗎？經過一番改造後，已經準備好用新面貌與大家相見歡啦！全新菜單、全新環境，不一樣的用餐體驗，一樣的C/P值與大份量美味。

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一日早晨的開始，最重要的就是「早餐」，這裡能讓你一大早就享用一份過癮的「大餐」，內餡超爆量的吐司／漢堡，誰都無法抵抗它的誘惑。

「用心的服務、用鮮的食材」，單純只是為了滿足大家一天的開始，飽足且愉悅的心情離開。

▲隱藏在逢甲巷弄內的【京湛碳烤吐司】，以「平價大份量」的美味早餐聞名，無論是當地...
▲隱藏在逢甲巷弄內的【京湛碳烤吐司】，以「平價大份量」的美味早餐聞名，無論是當地學生或造訪的旅客都很愛。
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店家今年五月時進行環境以及空調設備的全面改善與翻新，經過了一個月的時間總算用新面貌跟大家見面了，從前簡單的早餐店現在也有空間讓大家好好坐下來用餐囉！

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除了讓顧客享受更舒適的環境，這次的改裝連菜單品項也一起動工了，推出了「義大利麵／焗烤／燉飯」等主食，更多元的選項讓人可以好好吃一頓「早午餐」。

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小小的早午餐店，卻有著許多美食等著大家去挖掘！從碳烤吐司／漢堡、棉花糖／果醬厚片、炸物小點到義大利麵／焗烤／燉飯，多樣化口味及品項根本使人有選擇性障礙！不過沒關係，現在就由sharelife編輯推薦以下必吃，還想不到要吃什麼就一起來看看吧。

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–新品上市–

為了讓顧客有更多選擇，在中午時段也能吃到飯或麵類，菜單上新增了義大利麵／焗烤／燉飯，於早上10點後開始供應。

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波隆那肉醬茄汁義大利麵

所有醬料皆為店家自己熬煮調配，紅醬吃得出原本蔬果的鮮甜，而且份量就跟吐司一樣，不意外的滿滿的一大份，中午時段不想吃吐司或麵包，就很適合來份義大利麵。

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鮮蝦蛤蠣羅勒青醬義大利麵

雖然是以碳烤吐司起家，但是這裡的義大利麵也不可錯過！除了麵的份量不減，連食材也都是真材實料，端上的絕對是一盤豐盛的美食，除了兩隻鮮蝦外還有滿滿的蛤蜊，搭配青醬濃郁的羅勒與橄欖油香氣真的很迷人。

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棉花糖可可

菜單更新後，飲品也新增了許多品項，而「棉花糖可可」把三種療癒食材一次給你，可可加鮮奶後搭上小顆棉花糖，是一杯螞蟻控會迷上的飲品。

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–熱門必點–

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卡拉雞腿排漢堡

大口吃漢堡最過癮！京湛碳烤吐司的碳烤吐司／漢堡一律含有一片香濃起司片、一顆奶香滑蛋、美生菜，以及主角肉品。疊好疊滿的內餡，無論誰都難以抵抗。

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熔岩花生醬是漢堡的最佳陪襯，酥脆鮮嫩的卡啦雞腿排搭上自製花生醬以及滿滿餡料，鹹甜滋味毫無違和感。

▲新鮮肉品自己醃製與油炸，搭上花生醬更有層次感。
▲新鮮肉品自己醃製與油炸，搭上花生醬更有層次感。
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三層牛肉碳烤吐司

在基本材料外，加上「整整三層」牛肉漢堡排，同樣以超有口感的大份量呈現，大快朵頤就是爽。

▲厚厚一層的碳烤吐司，從生菜到滑嫩厚蛋，一口咬下所有內餡的滋味都不會搶戲，各個都...
▲厚厚一層的碳烤吐司，從生菜到滑嫩厚蛋，一口咬下所有內餡的滋味都不會搶戲，各個都能吃得出原本的風味。
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榛果OREA煉乳吐司

想吃甜食？這裡也有啦！使用甜而不膩的榛果巧克力醬，再淋上煉乳以及撒上OREA粉，最後烙印上一隻可愛小熊的圖案，這一份根本少女心大爆發！

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▲南部夯到爆的小點心，竟然出現在【京湛碳烤吐司】！「小肉豆」香脆口感實在是太難忘...
▲南部夯到爆的小點心，竟然出現在【京湛碳烤吐司】！「小肉豆」香脆口感實在是太難忘了，是許多人的回憶。
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▲來點「香酥脆薯」解饞一下吧。
▲來點「香酥脆薯」解饞一下吧。
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「2.0版本京湛」全新亮相！除了主打的超厚實碳烤吐司／漢堡，現在來京湛碳烤吐司也能嚐到飯類與麵食囉！早餐想吃飽飽展開新的一天？快來這裡大快朵頤一下吧～保證吃得超過癮。

京湛碳烤吐司

地址：台中市西屯區文華路138巷27號

電話：0424522003

營業時間：08:00~15:00（無固定公休日，請洽粉專）

粉絲專頁：http://bit.ly/2M5er5N


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吐司義大利麵漢堡

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