高雄燒肉名店插旗台中！獨家「純白陶瓷盤」烤出原汁原味

在台中，燒肉不怕吃不出新花樣，高雄人氣名店【宮鶴炙燒】帶著獨特的白色陶瓷烤盤，正式進駐公益路美食戰區，準備好享受來自南部的熱情了嗎？

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素白為底的外觀只有淡色的木門和竹製牆面簡約的淺棕色，很有禪意的極簡外貌卻更有讓人想一探究竟的神祕感，馬上來了解大門後到底賣的是甚麼好料。

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▲晚上的【宮鶴】有截然不同的風情，對比早上的素淨，晚上更浪漫 分享 facebook

室內挑高的空間非常舒服，也因為使用先進的負壓抽風，直接安裝在天花板，沒有排煙管阻擋視線，讓用餐區感覺更開闊。

▲【宮鶴】也有適合聚餐的包廂空間，人數多時可以將兩間打通合併使用 分享 facebook

天花板垂著的天燈裝飾，很浪漫，也呼應了靠牆區域的主要照明。

一般吃燒肉大多以炭火或是瓦斯烤爐為主，總是要大火濃煙才有感覺，不過在這裡吃燒肉卻難得有種「乾淨清爽」的體驗。

▲陶瓷烤盤除了不沾黏外，味道也不容易互相干擾，大面積可以一次烤肉類跟海鮮 分享 facebook

品嘗「原汁原味」特別選用陶瓷烤盤的原因，除了可以固定溫度讓熟度很好控制外，更有絕佳的保留肉汁能力，就算不是熟手都能輕鬆烤出好肉，同時也更可以好好鑑別肉質的好壞。

▲烤盤材質為鋁合金外付陶瓷塗料，導熱非常快 分享 facebook

▲比起炭火鐵網幾乎不沾黏，也不容易烤焦 分享 facebook

點套餐是最能看出店家誠意的吃法，兩人套餐推出了「宮鶴雙人」與更澎湃的「雙人豪華」兩種選擇，如果在店內打卡或是參與google評論活動的話，套餐內容還可以升級哈根達斯冰淇淋。

▲套餐依人數皆有提供一套「個人附餐」 分享 facebook

「宮鶴雙人」一次就可以吃到牛、豬、鴨，兩種炙燒海鮮以及五樣超新鮮的生食海鮮，一次品嘗山珍海味。

▲附餐沙拉 分享 facebook

調味也是燒肉的精髓，特別搭配的四格調料分別為「海鹽(左)」，「鹽昆布(上)」、「咖哩沾醬(右)」、「味噌沾醬(下)」，可以依喜好做搭配。

▲特別從日本進口的「鹽昆布」很特別，搭配燒肉一起吃，入口時先出現鹹味，之後慢慢散發昆布獨特的鮮味 分享 facebook

▲肉盤內容分別有鹿兒島A5和牛翼板、美國Prime無骨牛小排、美國Prime板腱、黑毛黃金梅花豬 分享 facebook

▲保留原味更能吃出好肉質 分享 facebook

▲海鮮內容分為炙燒海鮮與生食海鮮二類，新鮮度沒話說 分享 facebook

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▲一般店家少見的「烏魚腱」口感脆彈、越嚼香氣越濃，是【宮鶴】特別準備的驚喜 分享 facebook

如果雙人套餐還滿足不了你，「雙人豪華」除了更多的新鮮海鮮外，還多出了豪邁的「龍蝦昆布鍋」，十足的分量與品質絕對可以大口吃個夠。

▲與雙人套餐相比，豪華雙人餐的豬肉更升級為「法式帶骨豬」 分享 facebook

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▲準備放入火鍋的整隻「青紋龍蝦」 分享 facebook

▲生食級牡丹蝦上桌記得趕快品嘗 分享 facebook

如果對單項肉品情有獨鍾，也可以單點喜歡的肉類來加菜，如果剛好不是套餐人數的話再點一些單品共食還更豐富！

油脂豐富的「鹿兒島A5和牛翼板」呈現迷人的粉紅色，光整片放上烤盤就是視覺享受。

料理等級高的肉類更可以體現出陶瓷烤盤的優點，除了不沾黏、不起火外，和牛的油脂香氣跟肉汁都原原本本的保留在裡面，一口咬下滑、嫩、香的多重快感吃過才會懂。

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▲油脂豐富的和牛搭配鹽昆布很對味 分享 facebook

風味一點都不輸牛肉的「伊比利梅花豬」有著比一般豬肉更深的色澤，咀嚼時肉香會比一般豬肉更明顯，彈性十足不乾柴，就算只吃豬肉也有頂級享受。

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▲咖哩沾醬與味噌沾醬兩款都很適合搭配豬肉 分享 facebook

宮鶴可能是我們看過最用心製作飲料的燒肉店了，四個系列的飲料都好喝又口味特別外，漸層的質感很好拍，還有一個最大的共通點就是，都好大一杯！

▲由左至右為蔓越莓SODA、星空、貴妃SODA 分享 facebook

▲由左至右為綠巨人愛吃醋、紅顏愛吃醋與柚見星光愛吃醋 分享 facebook

▲甜心莓莓莫吉托 分享 facebook

其實燒肉也可以吃得很健康，這次的聚餐就帶大家來吃點不一樣的，馬上來體驗瓷盤燒肉的原味魅力吧。

【宮鶴炙燒】

地址：台中市南屯區公益路二段700號

電話： 04 2251 5599

營業時間：11:00~24:00

粉絲專頁： 宮鶴炙燒





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