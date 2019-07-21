吃冰也可以很享受，超狂冰店「大人限定款」把酒直接端上桌！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

冰品基底完全以手工製作，無添加任何化學原料，「ㄎㄎ冰果室」就是要讓你最健康的消暑，對抗這炎炎夏日。

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台中北屯街頭一處的白色裝潢建築，正在迎接盛夏的到來，「ㄎㄎ冰果室」以可愛的流行用語為店名來吸引你的注意力，菜單名稱更是無俚頭，現在就帶你來一探究竟。

▲只用最新鮮的食材，讓客人吃得開心、吃得健康是【ㄎㄎ冰果室】所堅持的理念 分享 facebook

店家每天上市場採買當季的新鮮水果供店內使用，另一方面也在門口擺放水果，以超佛心的批發價價格直接賣給顧客，讓沒空上街採買水果的客人，也能隨時吃到新鮮水果。

糖尿病患者也能安心吃，店內冰品使用的是低升糖指數的椰糖，營養成分高！

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椰糖沒有經過繁複的加工過程，比起其他糖種，營養成分較高，當升糖指數愈低，身體機能愈趨於穩定，不過價格也相對比較高。





三三八八水果冰

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這水果的份量很誇張！使用每天採買的新鮮水果，在細冰表面大方地將水果舖好舖滿！“三三八八水果冰"其實就是由3種調味，8種當季水果組合而成，炎熱的夏天來上一盤，消暑程度直達100分！

▲食用時可以依照自己的喜好，佐一旁的梅子、糖水、煉乳3種調味，加在水果冰上。 分享 facebook

阿嬤愛做芋頭冰

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綿密芋頭及紅豆的組合，再搭上特別炒過的神秘配料"鹹蛋黃"，鹹甜滋味不但不膩，還讓你越吃越涮嘴！

▲綿密的芋頭冰一端上桌就不自覺先流下口水啦 分享 facebook

大人才可以點的冰

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這款冰品厲害之處除了超浮誇的容器外，冰的基底是以全台啤下去調味，吃起來無嗆味，很像調酒，而且有股魔力讓你越吃越上癮！一旁還附上煉乳、下酒菜"花生米"、以及一杯酒，依照自己的口味任你加進冰品內。

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「大人才可以點的冰」都有附上一小杯酒，店家提供大摩威士忌以及紅酒，可讓客人做挑選，顧客可以選擇爽快的一口喝下或是加在細冰裡，但吃完這道冰品可要記得喝酒不開車或騎車呀！

▲小碟子裡，放上兩球冰淇淋及捲心酥做搭配，下頭的冰塊以藍.紅.綠隨機顏色作為簡單的配色，可以說是這款冰品的前菜啦。 分享 facebook

滷肉飯你可能吃過，但點剉冰附滷肉飯你看過嗎？

▲有沒有發現上頭的冰品旁邊都有一個配角「滷肉飯」，【ㄎㄎ冰果室】很特別，超過100元的單品，就讓你免費２擇１挑選「二爺滷肉飯」或是「琪琪香香茶」 分享 facebook

炎熱的天氣來一杯香香茶，散發出的陣陣香茅香氣，不只具有解膩效果，還有利消除胃脹呢，至於肚子餓的話，就不用客氣的來一碗二爺滷肉飯吧。

BONNIE兔兔彩蛋冰

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兔兔彩蛋冰選用當季水果舖在冰品表面，象徵盛夏的水果非芒果莫屬啦，而這一碗看似單純舖滿芒果的水果冰，其實暗藏「驚喜」在冰品的深處！

▲彩蛋冰裡真的有彩蛋！努力挖開之後，竟然發現裡面放了一顆健達出奇蛋，還是舊版款有玩具藏在裏頭的那種！小朋友一定超愛，不得不讚嘆店家的巧思。 分享 facebook

CLAIRE公主冰

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少女必點！店家細心的裝飾，在冰品上頭使用馬卡龍、小彩球以及果凍去點綴，最後再淋上草莓卡士達醬，讓整個夢幻的氛圍都出來啦。

▲一旁的裝飾果凍也很搶戲呢XD 分享 facebook

隱藏版冰品」腦筋急轉彎 / 惡魔棉花糖，菜單上沒有，隨機供應！想吃還得碰運氣。

腦筋急轉彎

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▲以電影「腦筋急轉彎」人物下去做配色，簡單5種顏色醬料下去做調味，看起來也很美，搭配上細冰一口吃進肚子裡，暑氣就先去一半啦！ 分享 facebook

惡魔棉花糖

▲巧克力控可別錯過這一款，濃郁的巧克力醬香味直接在嘴裡散開，再咬上一口棉花糖，簡直是甜食控的一大享受。 分享 facebook

加CC水果冰茶

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CC水果冰茶要給你最大壺！和水果冰一樣，店家採用新鮮的水果，以香茅茶做為基底調配而成，水果份量多到攪拌還會卡住呢，此外特別的是這杯水果茶＂不含咖啡因＂！讓不能喝含有咖啡因飲品的朋友，也可以安心的點這一杯CC水果冰茶唷。

每道餐點都會附上一條冰毛巾，讓客人吃冰前先用冰毛巾降溫，能夠在店內百分之百的享受到吃冰品的快感，也挺不錯的。

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▲店內提供的拍照空間，是絕對少不了的啦！而且鞦韆負重很重，大家都能安心坐XD。 分享 facebook

▲充滿童趣的跳格子，很適合小孩子吃完冰活動筋骨一下！ 分享 facebook

▲有注意到招牌上有兩隻小貓想吃冰嗎，原來是【ㄎㄎ冰果室】老闆有養兩隻貓咪，運氣好的話，也有機會在店裡碰到牠們唷！ 分享 facebook

同時也是寵物友善的店家，在柳陽西街河畔帶寶貝們散步時，也可以順道進來吃一碗冰再回家呢！另外目前店家極力倡導環保，外帶者需要自備餐具唷(鍋具極佳，且冰品比較不易融化)，當然想要享受到最佳口感的冰品，還是鼓勵大家在內用啦。

▲夜晚的【ㄎㄎ冰果室】也給人很不一樣的風格呢！ 分享 facebook





ㄎㄎ冰果室

地址： 台中市北屯區崇德二路一段185號

電話：0913 699 898

營業時間：

平日：12:00-22:00

假日：12:00-23:00

粉絲專頁：https://bit.ly/2G0SIbj





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