「學妹，我想約你吃找餐」 台中最會撩的早餐店你吃過沒？

簡單的藍灰配色水泥牆，呈現一股工業風感，這裡是【找餐店】，也是早餐店，牆上以及飲料杯上的「撩妹金句」絕對讓你拿到餐點時忍不住會心一笑，一掃早晨憂鬱的心情。

（圖／台灣旅行趣） 分享 facebook

營業的時段很特別，除了供應早餐之外，這裡也是夜貓族宵夜首選！將餐點搭配創意名字，就是吸引你的注意力。





想吃飽一點，就來個套餐系列！每份套餐都有附飲料唷！





A套餐 老闆的最愛

（圖／台灣旅行趣） 分享 facebook

店內最夯的餐點看這邊，就是這份"老闆的最愛"！豬排、鐵板麵再配上一顆可愛的半熟太陽蛋，簡單，卻很實在，店家提供蘑菇、黑胡椒兩種醬可以做選擇，喜歡嗆辣一點的，就別錯過黑胡椒口味啦，也提醒喜歡吃全熟蛋的朋友，記得要事先和店家說唷。





B套餐 想把你留在這裡

（圖／台灣旅行趣） 分享 facebook

原味蛋餅＋炸金蛋＋阿婆糕，其中最特別的是裡頭炸金蛋，將金蛋表面炸的黃金酥脆，再霸氣的淋上煉乳，還沒吃下肚，眼睛就先”甜”滿啦。

（圖／台灣旅行趣） ▲餐點也有單點炸金蛋的選項唷，一份裡面有４顆金蛋，店員加煉乳不手軟，真的是太母湯啦！ 分享 facebook





F套餐 你就是我的太陽

（圖／台灣旅行趣） 分享 facebook

太陽蛋、薯泥、德式香腸、與炸得酥脆的薯餅，集結四種食材組合而成的西式拼盤，讓你一早就能吃到豐富的一餐。





鮪魚燻雞熱壓吐司

（圖／台灣旅行趣） 分享 facebook

吐司表面先灑上滿滿起司條和放上鮪魚，將燻雞放在煎檯上炒出香氣，再一起放上熱壓吐司機，餐點還沒端上桌，香氣就先撲鼻而來！鮪魚控和起司控們，可別輕易放過這道餐點吶。

（圖／台灣旅行趣） ▲店內採半自助式，台中店的餐具就放在裝飾的桶子上，另外老闆也想跟大家說，吃【找餐】的孩子不會變壞啦。 分享 facebook





薯泥愛燒肉吐司

（圖／台灣旅行趣） 分享 facebook

吐司一層、兩層、三層都不夠，就是要給你滿滿的四層吐司，塗滿的薯泥再夾著在煎檯上「ㄅㄧㄚˋ出香氣的燒肉」、以及火腿、起司佐生菜配料，厚實份量就是要讓你吃完早餐飽到直接吃晚餐。

（圖／台灣旅行趣） ▲餐點份量大到一支手不夠抓，需要雙手才能拿穩呢。 分享 facebook





岩漿花生法式吐司

（圖／台灣旅行趣） 分享 facebook

人氣推薦款就是它！光是看到表面的岩漿花生，香氣彷彿直接衝出螢幕！店家為此餐點下了好幾道功夫，先將蛋液沾滿吐司外表，再上煎檯把表面煎的微焦貌，光是只有吐司裡面的花生醬還不夠，上頭要再把花生醬淋好淋滿，最後步驟→撒上花生粉，才算完成，甫端上桌，就能聞到濃郁的花生香氣，身為花生控的你絕對不能錯過！

（圖／台灣旅行趣） ▲花生岩漿就是要淋好淋滿。 分享 facebook





宵夜組”限定”發霉漢堡─花生尬起司牛肉

（圖／台灣旅行趣） 分享 facebook

找餐店不只能吃早餐，也能吃宵夜！！這款可是宵夜限定款！採用加入竹炭的黑漢堡，老闆幽默地將漢堡名稱取為「發霉漢堡」，替它注入另一個亮點，看著爆出來的花生醬，口水不自覺的都要滴下來了！！

（圖／台灣旅行趣） ▲店內特有的漢堡椅，看起來迷你又可愛。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） 分享 facebook

大家吃完餐點記得要順手收一下餐具，一旁都有放回收餐具的籃子，上頭有做好明確的標示，讓回收餐具時可以一目了然。

（圖／台灣旅行趣） 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲沒空出門沒關係，【找餐店】也有跟Uber eats 及foodpanda合作，直接幫你把"找餐餐點"送到府，超方便。 分享 facebook

目前在豐原、大甲、逢甲、台中市區、員林、板橋、花蓮都有分店唷，找間離你最近的店家，鼓起勇氣約學妹去吃「找餐」吧！

【找餐店】

豐原總店

地址：台中市豐原區三豐路一段448號

電話： 04 2529 9773

營業時間：

早餐🕔 ᴀᴍ 05:30 - ᴘᴍ 12:00

宵夜🕘 ᴘᴍ 21:00 - ᴀᴍ 01:30（每週日公休）

（ 週日早餐營業時間 ᴀᴍ 06:00 ）

粉絲專頁：https://bit.ly/2J7iPPr





台中店

地址：台中市北區台灣大道一段602號

電話： 04-22292799

營業時間：

早餐🕖ᴀᴍ8:00-ᴘᴍ2:30

宵夜🕘ᴘᴍ9:00-ᴀᴍ1:30（每週一公休）

（以上營業時間 售完提早打烊）

粉絲專頁：https://bit.ly/2NuDMIx





想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」