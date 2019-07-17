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韓系風格咖啡廳！台中小清新早午餐　擁有超萌餐漢堡、自烤鬆餅可以玩

2019-07-17 19:04聯合新聞網 文／遊妤思

今年3月份，台中出現了韓系風格的早午餐咖啡館Chill Chill cafe&food，店裡店外都以純白色為主，搭配設計單品，非常好拍。尤其窗邊位置，在陽光灑進後像被附上一層柔光濾鏡，清新感十足！餐點部分也令人驚豔，造型萌萌的漢堡、假裝太陽蛋的蜜桃土司，另外還有鬆餅機讓你自行DIY，好吃又好拍！

圖／台中北區的韓系早午餐店，光是坐在這裡，就可以拍不停吧！網友duffy_lif...
圖／台中北區的韓系早午餐店，光是坐在這裡，就可以拍不停吧！網友duffy_lifediary授權
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圖／店內以大面積的白牆，搭配一些簡單的物件，整體坐位十分明亮舒適。網友duffy...
圖／店內以大面積的白牆，搭配一些簡單的物件，整體坐位十分明亮舒適。網友duffy_lifediary授權
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位在台中北區的Chill Chill cafe&food，自從3/10日試營運後，就吸引好多愛拍照的朋友來。店裡店外都主打韓系風格，店內以大面積的白牆、粉牆為底，搭配一些簡單的物件，整體坐位十分明亮舒適。

圖／店裡店外都以白色系為主。網友money9992授權
圖／店裡店外都以白色系為主。網友money9992授權
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圖／座位區以兩人桌為主，但桌距較窄一些。網友duffy_lifediary授權
圖／座位區以兩人桌為主，但桌距較窄一些。網友duffy_lifediary授權
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尤其是靠近大面落地窗的位置，陽光灑進白色窗簾後，自帶一層柔光效果，成為網友間熱門的座位區。另外粉紅牆面前的座位，粉嫩系的色調，與超萌的餐點搭配，少女心整個爆發，也是網友的熱門選擇。但因為店家目前只接受現場候位，所以想要坐上喜歡的位置還需要看運氣囉。

圖／靠近大面落地窗的位置，陽光灑進白色窗簾後，自帶一層柔光效果。網友duffy_...
圖／靠近大面落地窗的位置，陽光灑進白色窗簾後，自帶一層柔光效果。網友duffy_lifediary授權
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圖／粉嫩系的色調，與超萌的餐點搭配，少女心整個爆發。網友elena_0921授權
圖／粉嫩系的色調，與超萌的餐點搭配，少女心整個爆發。網友elena_0921授權
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圖／網友elena_0921授權
圖／網友elena_0921授權
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具有特色的餐點造型，也非常值得推薦，不只漢堡多了兩個小眼睛，一副很無辜的模樣在張望，還有附餐薯條跟水果可以選擇。另一款山型土司也頗受歡迎，還被IG上稱為打卡必點，看似顏色鮮豔的太陽蛋，其實是水蜜桃加上日式鮮奶油偽裝的，擁有莫名的萌感，整體清爽不甜膩。

圖／超萌的漢堡，一副很無辜的模樣在張望。網友hm.s__授權
圖／超萌的漢堡，一副很無辜的模樣在張望。網友hm.s__授權
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圖／蜜桃山型土司也頗受歡迎，還被IG上稱為打卡必點餐。網友sherrygua授權
圖／蜜桃山型土司也頗受歡迎，還被IG上稱為打卡必點餐。網友sherrygua授權
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圖／網友jiayuanlin授權
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而咖啡廳另一項主打，每日限定的自烤鬆餅，由韓國進口的烤爐與日本鬆餅機組合，從下午茶時段14:00-17:00開始販售。簡單的步驟，就能製作出鬆餅，並附上珍珠和水果可以搭配食用，看著鬆餅機打開瞬間，成形的鬆餅，讓人整個療癒到不行啊。

圖／由韓國進口的烤爐與日本鬆餅機組合，從下午茶時段14:00-17:00開始販售...
圖／由韓國進口的烤爐與日本鬆餅機組合，從下午茶時段14:00-17:00開始販售。擷取自Chill Chill cafe&food粉絲團
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圖／超療癒的自烤鬆餅。網友money9992授權
圖／超療癒的自烤鬆餅。網友money9992授權
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圖／elena_0921
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圖／elena_0921
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Chill Chill cafe&food

地址：台中市北區梅亭街438號

營業時間：09:00~16:00 (最後點餐15:00)

鬆餅漢堡咖啡水果下午茶

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