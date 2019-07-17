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巨峰葡萄+香吉士雙色雪花冰！超特別迷人香氣這裡才有

2019-07-17 09:00行遍天下

【圖．文｜行遍天下】

巨峰葡萄與香吉士創意搭配，那酸甜滋味讓人忍不住一口接一口。
巨峰葡萄與香吉士創意搭配，那酸甜滋味讓人忍不住一口接一口。
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喬哥從小跟著父母做刀削麵、煮麵，等到自己娶妻想獨立開店，便想擺脫重油煙又充滿熱氣的廚房，兩人決定開以創意冰品為主的的冰店。雖然後來的人生故事是在手工熬製糖水、煮果醬、煮湯圓熱氣中度過，但行事認真的這對小夫妻，探訪小農研究水果，4年來共開發出20多種雪花冰體口味，難怪從雲林虎尾搬到台中依舊是人氣冰店。

將水果打成果汁後，分次冷凍製成雙色冰磚，打起來同時擁有兩種顏色與美味。
將水果打成果汁後，分次冷凍製成雙色冰磚，打起來同時擁有兩種顏色與美味。
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彩虹刨冰也會隨著時令與水果盛產變化。
彩虹刨冰也會隨著時令與水果盛產變化。
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夏季限定的輕鬆派對，是以巨峰葡萄與香吉士為主體的雙色雪花冰作為主打，口感細綿的雪花冰體，不用果漿或糖漿，是由真材實料的水果製作，並嚴選南投信義鄉的巨峰葡萄，酸甜獨特迷人香氣，混入清爽香甜的可爾必思，與美澳進口的香吉士香氣化入口中，令人驚喜的完美搭配。

因為想把水果冰品做出變化，便開發以4種自製果醬，保留了濃濃果香的彩虹刨冰，以超越國界與四季的卡司—冬日盛產的大湖草莓、紐西蘭奇異果、清明過後才有的桑椹、酸甜得恰到好處的鳳梨，視覺味覺都一次滿足，光看就讓人透心涼。

佈置溫馨的老喬冰菓室為寵物友善空間，不過請配合店內規定唷！
佈置溫馨的老喬冰菓室為寵物友善空間，不過請配合店內規定唷！
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喬姐說「使用品質好的食材，美味至少就成功了一半」眼前這一碗碗小山，都是來自大自然的贈與、農人的細心照料，還有喬哥喬姐用心保留鮮果的原汁美味的心意。

自己煮的果醬吃起來非常安心。
自己煮的果醬吃起來非常安心。
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景點介紹

老喬冰菓室

地址｜台中市北屯區崇德六路一段266號

電話｜04-2243-1933

網址｜老喬冰菓室

營業｜12:00∼22:00(夏季無店休)

價格｜彩虹刨冰75元、輕鬆派對雙色雪花冰200元

　

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水果冰品果醬

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