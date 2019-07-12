CP值超高！ 人氣義大利麵「爆量蛤蠣才是主角」 台中中友商圈貨櫃屋超狂美食

2019-07-12 14:06 聯合新聞網 文／遊妤思



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台中超狂料理看這邊！隱身在台中中友商圈巷弄中的人氣美食「諾諾索義式料理」，除了擁有很狂很亮眼的二樓突出造型貨櫃屋，最招牌的莫過於一道蛤蠣山義大利麵，店家將菜名取為「麵是配菜，蛤蠣才是主餐阿」，眼前滿滿滿的蛤蠣就是要讓客人吃到爽，實在是霸氣得實至名歸！怎麼可以不去報到啦？

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這家「諾諾索Non Lo So」位於台中市一中街，把貨櫃元素完整地融入餐廳中，即使店家隱藏在中友商圈百貨的巷弄之中，但造型獨特、鮮黃奪目的貨櫃屋卡在建築物二樓，令人驚艷的創意，讓人一眼難忘！店內多採2人桌及4人桌，要是人多聚餐也不必擔心，店家桌椅併桌調整很方便。更值得小編推薦的是這道蛤蠣滿滿的蛤蠣麵，以及另一道肉量飽足的櫻桃鴨胸沙拉，快跟著來一嚐究竟。

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麵是配菜，蛤蠣才是主餐阿

「麵是配菜，蛤蠣才是主餐阿」真的是麵如其名，浮誇到極點！義大利麵本身提供了多款基本醬料，如紅醬、橘醬、白醬、青醬、清炒等，想要特別一點的還能選擇泡菜醬！店家用基底醬料和麵大利麵一同煮透，不用擔心醬汁跟麵條味道分開，麵條Q彈，份量不算少，再搭配上滿滿蛤蠣卻整齊排列的蛤蠣麵，視覺效果誇張到炸。

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網友阿新認真數過這一盤數量是55顆蛤蠣，但其實店家是不手軟直接給到1斤半的蛤蠣數量，所以每一盤至少也有50顆上下的蛤蠣，顆顆飽滿，也因為使用量大，蛤蠣都不久放，自然是每一顆都甜滋滋的，新鮮完全吃得出來。這麼大一盤蛤蠣義大利麵，售價320元，CP值超高，吃完真的會讓人激推！

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櫻桃鴨胸鮮蔬沙拉

天氣炎熱想要增進食慾，試試看選擇諾諾索的輕食沙拉，主食豐富呈現，每增加一種主食也只要增加50元，可以直接點選雙份主食，嚐試看看沙拉吃到飽的節奏！這道櫻桃鴨胸鮮蔬沙拉售價180元，櫻桃鴨胸香氣濃郁、口感紮實，咀嚼後透出的鹹甜恰到好處，雙份主食讓櫻桃鴨胸肉量堆疊出誇張的份量，與沙拉搭著一起吃相當消暑解膩，清爽又無負擔，來這兒沙拉也是用餐首選之一啊！

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光招牌蛤蠣才是主餐的義大利麵就份量炸多又鮮甜美味，新鮮多汁的輕食沙拉類在天氣太熱食慾低的狀態，也是很受到歡迎！份量狂、CP值超高，也難怪諾諾索的網路評價這麼好。

諾諾索義式料理

電話：04-2225-5101

地址：台中市北區五權路500巷6弄19號

營業時間：11:30~21:00