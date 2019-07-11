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八年級生問為何要買房？ 他不買房要年輕人逆向操作

芋頭控要瘋了！ 霸氣浮誇芋泥瀑布扶不住 台中冰菓室必嚐芋泥布丁冰、芋見芒果冰

2019-07-11 13:06聯合新聞網 文／遊妤思

芋頭控吃起來，這碗芋泥冰絕對讓人陷入瘋狂啦！出自台中著名IG超人氣的「有春冰菓室」，從它家果汁是整顆鳳梨呈上桌，就知道有多威了。今夏這一碗「芋泥布丁QQ冰」更是浮誇到滿滿芋頭泥，整碗快要裝不住被淹沒了，像瀑布一樣多到滿溢，這無敵賣相簡直不知要逼瘋多少人，重點是這樣一碗只要100元，實在讓人吃得好爽好過癮！

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權提供(以下同)
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有春冰菓室鄰近台中科博館，具有得天獨厚的地理位置，整間店散發著濃濃舊時代氛圍，營造出60年代冰菓室的感覺，除了販售知名的冰品，連冷飲、熱食也都有提供，今天小編要特別介紹的是兩款夏天來這兒一定要嚐，不然必定會後悔的芋泥冰和芒果冰

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權提供
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「芋泥布丁QQ冰」讓芋頭控超瘋狂

這碗「芋泥QQ布丁冰」的芋頭份量給得十分誇張，霸氣外漏的芋泥漿，浮誇到連碗都要裝不下，視覺上效果驚奇到爆表。網友謝蘿莉分享道：「不管是正面、側面、就算是仰角拍，怎麼拍都看到得給得滿滿滿、絲毫不手軟的芋泥，嚐起來有超濃郁超厚實的芋頭香，而且不會太甜膩，這一碗售價100元的CP值算是頗高的。」

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權提供
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上頭的布丁不是現在流行的統一布丁，而是小時候在冰菓室看到的傳統小布丁，咕溜程度也許沒有統一布丁那麼搖晃，但稠厚質地和布丁香氣，可是會讓人一吃就愛上。

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權提供
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圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權提供
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必吃超級芒果冰「芒果芋見布丁」「芒果芋見冰淇淋」

正值夏日芒果季，來到有春一定要點上一款超人氣的芒果系列冰品！滿滿的芒果切塊和芋圓、地瓜圓搭在一起，繽紛的色彩讓人還沒吃就覺得暑氣削弱一半了，正值時節的芒果塊超級甜美，淋在表層的芒果醬更拉升整體香氣，地瓜圓跟芋圓的軟Q滋味增加了不少口感，加上刨冰一起吃，每一口都讓人直呼透心涼、暑意全消。

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權提供
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芒果系列冰品售價180元，內容豐富實在可以算是符合這個價位，「芒果芋見布丁」可以看見超大隻芒果冰、滿滿芒果塊、芋圓、地瓜圓和傳統小布丁；另一款「芒果芋見冰淇淋」相同的配料，只是把中間的布丁置換為冰淇淋，整體看起來都一樣兼具視覺、美味與霸氣度！

圖／有春冰菓室粉絲團
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圖／有春冰菓室粉絲團
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從冬天的草莓冰到夏季的芒果冰、芋泥冰，都是有春冰菓室的招牌聖品，無論何時它家的冰品飲料都是IG社群圖片的熱門寵兒，你也想嚐鮮加拍一拍美照嗎？這裡會是芋頭控和芒果控的首選美食景點，吃完冰之後還能到鄰近的金典綠園道、第六市場逛一逛哦！

圖／蹦啾＊謝蘿莉 La vie heureuse授權提供
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有春冰菓室

電話：04-23101717

店址：台中市西區博館路101號

營業時間：11：30 – 19：00、假日 11：00 – 19：30

冰品台中美食芒果冰
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

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