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爆漿牛奶餡！清水限定生乳銅鑼燒 吃過保證還想再吃

2019-07-15 15:26ShareLife分享生活

去到清水別總是去吃王塔米糕、阿婆粉圓冰，因為這裡有間甜點店你真的不能錯過！除了甜點也有賣手工麵包的一隻熊甜點森林，堅持每日現做、不加防腐劑、不放隔夜，高水準的要求加上超高CP值，愛吃甜點的你真的不能錯過！

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣） ▲鄉村風的外觀略顯低調，經過可愛小熊時可別錯過啦
（圖／台灣旅行趣） ▲鄉村風的外觀略顯低調，經過可愛小熊時可別錯過啦
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（圖／台灣旅行趣）
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蟬鳴的夏日，隱身在街邊的這間黃色小店，你絕對不能錯過！一隻熊甜點森林主打每日手作，超實在的甜點CP值保證破錶，尤其是店家主打的牛奶內餡，更是經典。

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣） ▲店家還有可愛的包裝喔。
（圖／台灣旅行趣） ▲店家還有可愛的包裝喔。
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（圖／台灣旅行趣） ▲平日才有販賣麵包。
（圖／台灣旅行趣） ▲平日才有販賣麵包。
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因為老闆堅持呈現甜點最好的狀態，所以內餡與甜點都是當日現做，有想吃的甜點建議先提前預購才不會撲空喔。


人氣招牌｜生乳銅鑼燒

（圖／台灣旅行趣） ▲冷凍後的生乳銅鑼燒，不須等解凍就可以直接品嚐。
（圖／台灣旅行趣） ▲冷凍後的生乳銅鑼燒，不須等解凍就可以直接品嚐。
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（圖／台灣旅行趣） ▲冷凍最久可以保存七天（宅配首選）。
（圖／台灣旅行趣） ▲冷凍最久可以保存七天（宅配首選）。
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（圖／台灣旅行趣）
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餡料填滿滿的海綿蛋糕，可別以為裡面是普通的鮮奶油，其實裡面可是招牌生乳餡，用特選鮮乳以及勤億雞蛋製成的生乳餡滑順濃醇，隨著溫度的變化，口感也隨之不同，微鹹內餡搭配上空氣感十足的海綿蛋糕，除了常溫品嚐它的軟綿口感之外，冷凍後的生乳餡吃起來就像冰淇淋，一種蛋糕兩種吃法，難怪生乳銅鑼燒能成為店裡的招牌商品。

（圖／台灣旅行趣） ▲擠上滿滿內餡的生乳銅鑼燒。
（圖／台灣旅行趣） ▲擠上滿滿內餡的生乳銅鑼燒。
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（圖／台灣旅行趣）
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世界上最難做的甜點｜芒果拿破崙

（圖／台灣旅行趣） ▲店家用的芒果是來自屏東的愛文芒果。
（圖／台灣旅行趣） ▲店家用的芒果是來自屏東的愛文芒果。
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用酥脆餅皮夾上海綿蛋糕、芒果、牛乳餡，頂層酥皮上再擠上一層牛乳餡、然後鋪上滿滿的芒果，新鮮現切的芒果保留住水份，更留住芒果香氣，清爽的水果香氣，融合底下酥皮與海綿蛋糕的麵粉香，牛乳餡滋潤了每口的餅皮，同時也包裹住餅皮，吃的時候不用擔心餅皮碎滿地。

（圖／台灣旅行趣） ▲體貼的店家事先將酥皮斷成三塊，分切的時候從斷的地方分就可以...
（圖／台灣旅行趣） ▲體貼的店家事先將酥皮斷成三塊，分切的時候從斷的地方分就可以嘍。
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（圖／台灣旅行趣）
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一層酥皮、一層海綿蛋糕、一層芒果、一層牛乳餡，四種口感融合出清爽滋味，芒果的水份、酥皮的酥脆、蛋糕的軟綿、牛乳餡的濃醇，美妙的四重奏，演奏出拿破崙的美妙樂章。


餡料填滿滿的千層系列，也很不能錯過啊!

（圖／台灣旅行趣） ▲圖為芒果千層。
（圖／台灣旅行趣） ▲圖為芒果千層。
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芋泥千層

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣）
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吃之前光是看表面就能知道這芋泥不簡單，每層芋泥都有一定厚度，甚至還能看見芋頭塊，用叉子輕輕劃開時，芋頭香也跟著飄散出來，一口咬下首先嚐到的是芋頭的濃郁，跟著是餅皮的清爽，一層芋泥一層餅皮…不斷重複的口感，讓濃厚的芋泥一點都不膩口，讓人一口接一口。


Oreo巧酥千層加粗體文字處

（圖／台灣旅行趣） ▲將Oreo巧酥千層冷凍後，口感會變得像冰淇淋喔。
（圖／台灣旅行趣） ▲將Oreo巧酥千層冷凍後，口感會變得像冰淇淋喔。
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如果你是Oreo冰炫風的鐵粉，那你一定會愛上這滋味，濃郁的Oreo結合招牌牛乳餡，疊進層層餅皮裡，甜而不膩的滋味，就算一個人吃整片也沒問題，而且店家還貼心在上面放一整塊的Oreo，用來當甜點的收尾也非常不錯喔。


原味生乳捲

（圖／台灣旅行趣）
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想大口品嚐店家招牌的生乳餡，直接來一條原味生乳捲就對啦，光是看側面就能知道多實在，滿滿的生乳餡簡直都快流出來，軟綿的海綿蛋糕搭配上濃醇的生乳餡，真的非常享受啊。


彌月禮盒｜6吋輕乳酪

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣）
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只要媽媽懷孕滿28週，憑媽媽手冊就可以免費換一個彌月禮盒（試吃盒）喔，外縣市的媽媽只要付付冷藏運費160元，也能宅配喔。


想品嚐每日現做的甜點，來清水就對啦！就要讓你知道什麼叫做超實在、高CP值，人氣生乳餡就是要濃得你不要不要的。

歡迎訂購生日蛋糕， 如果材料充足只需半小時就可以製成喔。

（圖／台灣旅行趣）
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【ONE BEAR 一隻熊甜點森林】

地址：台中市清水區五權路90號

電話：04-2626-5866

營業時間：週二至週五11:30~19:30 六日 9:30~18:00(售完為止)（每週一公休）

粉絲專頁：http://bit.ly/31Ur5K5


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甜點蛋糕CP值台中美食

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