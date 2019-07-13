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快訊／高雄大社果菜市場兇殺案 兇嫌中午落網

超美洋房、復古老件「彰化餐廳這裡最好拍！」關於餐桌新升級

2019-07-13 12:22ShareLife分享生活

收銀機、文件櫃，來自歐洲的蒐藏級老古董竟然出現在「關於餐桌」，今年夏天這裡要以全新風貌與大家見面囉！

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要找員林最適合約會的餐廳，一定不能錯過藏在北和街這間，由洋房別墅改建而成的用餐環境，獨特的大面積採光跟挑高空間讓處處都是最佳取景地，不論是和閨密的餐敘，或是情侶的浪漫約會，都讓人忍不住拿起相機，拍一張最美的回憶。

（圖／台灣旅行趣）
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攻佔IG版面已久的關於餐桌，今年夏天又將室內空間進行了更「深度」的調整。以各種「餐桌」為主題，並用許多復古的器物完成故事，延伸出各有特色的用餐情境，最知名的玻璃屋大餐桌裡就加入了許多不同巧思，環繞在桌旁的餐椅換成了各式各樣的骨董椅，搭配舊門片、飾板，與面積更大的綠色植栽，型塑出法式庭園餐桌般的感受，周圍輕鬆一坐就能拍出有質感的照片。

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣）
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從明亮的露天座位區由天花板上的木船骨架向內延伸，強調的懷舊風格最有味道的用餐區，深色的皮沙發、辦公椅與木製老物件與粗獷的水泥地、天花板融合出舊中帶新的loft風格，並使用大面積的綠色，讓整體氣氛在穩重中又有清新。

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣） ▲木質老件與大量植栽布置出的舒適氛圍
（圖／台灣旅行趣） ▲木質老件與大量植栽布置出的舒適氛圍
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（圖／台灣旅行趣） ▲電影道具一般的老文件櫃也貨真價實的古物
（圖／台灣旅行趣） ▲電影道具一般的老文件櫃也貨真價實的古物
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（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣）
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二樓的一角特別打造了「廚房風」的空間，六人餐桌周圍擺設了舊式瓦斯爐與冰箱等設備，還擺著一疊一疊的長棍麵包，就好像歐洲鄉村小屋忙碌的廚房，是小邊覺得很有趣的一張餐桌。

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣） ▲白色的舊冰箱把手還能正常使用，變成另類的置物空間
（圖／台灣旅行趣） ▲白色的舊冰箱把手還能正常使用，變成另類的置物空間
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（圖／台灣旅行趣）
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大面積的採光，不管在這裡用餐或拍照都很享受，畢竟，再自然光下人和食物都特別美呢！

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣） ▲【關於餐桌】的陳列擺放都有小心機，斜放在窗邊的電影椅，陽光...
（圖／台灣旅行趣） ▲【關於餐桌】的陳列擺放都有小心機，斜放在窗邊的電影椅，陽光灑落下來就是完美角度
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（圖／台灣旅行趣） ▲連手術燈都有，夠特別了吧。
（圖／台灣旅行趣） ▲連手術燈都有，夠特別了吧。
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（圖／台灣旅行趣）
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每一張桌子都有不同的風味，每次來都有新鮮的體驗，放鬆的氛圍不小心就回讓人坐一個下午。

選好位子後就能坐下來用餐囉，小編特別推薦早餐時段來用餐，除了氣氛比較悠閒外，當然也為了吃可以飽到中午的大份量的早餐啦。

（圖／台灣旅行趣）
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「阿爾巴黑松露烘蛋烤麵包」屬於早餐裡名符其實的療癒系，一圈麵包丁圍著單面煎到半熟的雙蛋，大量的黑松露醬與炒蕈菇濃郁的香氣互相搭配卻不搶味，最後刨上的cheese給整道菜再蓋上一層迷人的風味。

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣）
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早餐來一份「早安 馬德里」很幸福，充滿新鮮感的蔬果搭配德式香腸、燻鮭魚與麵包，用溫暖的質地打開一天的胃口，除了美味外，健康也是100分。

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣）
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已經多久沒有好好享受一段用餐時光？明天就與好朋友在「關於餐桌」一起度過吧！

（圖／台灣旅行趣）
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這裡著重在品味生活以及用餐過程、整體氛圍的感受，重新定義了對於飲食生活的態度，整體來說，用餐環境的美好、餐食的美味與CP值，令人想一來再來，要去彰化玩的朋友，不妨安排個愜意的週末來這朝聖，絕對不會失望，但別忘了要先訂位唷。

（圖／台灣旅行趣）
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About Tables關於餐桌

(關於希拉的餐桌)

店家地址：彰化縣員林市北和街25號

店家電話：04-8393318

營業時間：08:00-21:30

粉絲專頁：https://goo.gl/NO68Z4


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