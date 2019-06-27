北屯最鮮食材在這裡！ 海鮮龍王豪邁入鍋 濃醇湯頭必須吃

鱘龍魚、究好豬、晏廷生菜，這些在地的優等好食材，你吃過嗎？使用在地好食材的「禾採」，堅持用食物的原味做菜，不須太多醬汁，就是要讓你品嚐食物的原味，身為台灣人就是要吃在地好食材！

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「新鮮、在地、當季」現代人對於食物的要求，漸漸將重心轉移到品嚐食材的原味上，嚴選在地好食材，就為了讓客人可以品嚐到食材最原始的風味，

（圖／台灣旅行趣） ▲一樓的大窗戶，讓室內就算不點燈也依然很明亮，靠窗區的位子非常適合一個人靜靜的享受餐點喔。 分享 facebook

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（圖／台灣旅行趣） ▲除了一樓，二樓也有許多座位以及包廂喔。 分享 facebook

老闆說店名之所以取作【禾採】，其一是想強調「日式職人」般對於食材的要求，每份料理都是如此的精緻高雅，其二便是想藉由【採】這個字，強調食材的新鮮以及對料理的講究，藉由店名告訴大家，想品嚐難得一見的鱘龍魚，以及台灣在地好食材，來這就對啦。





在地台灣好豬！乾淨純正肉香味，就是沒有豬腥味

炸物類｜「究好豬」霜降里肌豬排

（圖／台灣旅行趣） ▲套餐搭配有晏廷女王生菜沙拉、開胃小品、例湯、白飯、甜品或水果。 分享 facebook

提倡人道飼養的究好豬，不只講究豬隻的環境，飼料、溫控通通需要掌控，而且在作業的過程中，全程保留在低溫的場域中，避免細菌滋長，從飼養到宰殺再到分切配送過程，注重全程低溫無菌，因此肉質就是特別鮮嫩、甜美、無腥味。

（圖／台灣旅行趣） ▲厚切的豬排吃起來竟然帶有爽口口感。 分享 facebook

厚度驚人的霜降里肌豬排，每口咬下都非常滿口，大塊的豬肉非但一點都不柴，多汁的肉竟然還帶點清脆口感，炸得酥脆的里肌豬排，清爽的滋味不只沒有一般豬的腥味，肉中自然帶有的甜香，就算不沾醬也非常美味。





鱘龍魚擺上桌，只有在這裡才能吃到的奢華料理

鐵板料理｜板燒「魚之鄉」鱘龍魚排

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（圖／台灣旅行趣） ▲除了鱘龍魚排套餐，還搭配有蔬菜天婦羅喔。 分享 facebook

鱘龍魚產自自家位在谷關的養殖場， 以高冷泉水及高蛋白配方飼料飼養，每尾鱘龍魚須飼養五年以上約6～7公斤才符合食用標準，老闆說經過這樣高規格管理的鱘龍魚，就是讓肉質富含豐富膠質，吃起來無腥味的撇步喔。

（圖／台灣旅行趣） ▲每塊鱘龍魚排都大塊滿意，一點都不小氣。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲魚排底下還有放究好豬片喔。 分享 facebook

在鐵板上滋滋作響的鱘龍魚排，一端上桌就已經讓人口水直流了，沒想到居然還有隱藏的美味吃法，吃之前趁著鐵板正熱著趕緊在鐵板上翻烤，烤過的魚排不只更能帶出香氣，吃之前淡淡的檸檬清香，也讓Q彈的魚肉更顯清爽，一點都不膩口。

蔬、素食｜綜合時蔬天婦羅

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（圖／台灣旅行趣） ▲種類豐富的天婦羅，一端上桌就能知曉當季的蔬菜有哪些。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲一旁也有搭配現磨的蘿蔔泥醬油可以沾喔。 分享 facebook

天婦羅表面僅裹上一層薄薄的麵衣，不讓麵衣的滋味搶走蔬菜的風采，搭配一旁的蘿蔔泥醬油，咬下時便能率先品聞到清爽的蘿蔔香，另外經過高溫油炸的蔬菜，不僅保留住水份也留住蔬菜的鮮甜味。





龍王上桌就是氣勢非凡，滿滿軟骨越煮越濃醇！

風味鍋物｜頂級龍王鍋

（圖／台灣旅行趣） ▲龍王鍋用得可是鱘龍魚湯底喔。 分享 facebook

既然都號稱是龍王鍋了，當然從湯底開始就是用鱘龍魚骨熬製而成的湯底啦，濃醇魚湯搭配20多種的中藥材調製過後，讓濃郁的魚滋味因為中藥材而顯得爽口，另外鱘龍魚骨中豐富的膠原蛋白，也經過細火慢燉後釋放入湯中，藥材中無藥性的山當歸，也能幫助孕婦及哺乳的媽媽補充營養。

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（圖／台灣旅行趣） ▲多達九種海鮮的海鮮拼盤（龍蝦、天使紅蝦、草蝦、白蝦、中卷、蛤蜊、牡蠣、鮑魚、鱘龍魚片） 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲鱘龍魚軟骨豐富的膠原蛋白對皮膚也非常好喔。 分享 facebook

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（圖／台灣旅行趣） ▲事先切開的龍蝦，入鍋後很容易就能取出肉來吃。 分享 facebook

碩大的龍蝦入鍋後，不僅讓湯底鮮上加鮮，飽滿的蝦肉搭配濃郁的蝦膏，更是讓口中的豐富度大大提升，一鍋火鍋就能讓你享盡海鮮之美，喜愛海鮮滋味的你，真的不可錯過。

雪花牛肉片

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「究好豬」梅花肉片

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（圖／台灣旅行趣） ▲如果覺得單吃海鮮不夠過癮，也可以加點肉片喔。 分享 facebook

台灣味土雞鍋｜剝皮辣椒雞鍋

（圖／台灣旅行趣） ▲土雞鍋選用的是來自台東鹿野的放山土雞。 分享 facebook

說到回甘滋味就絕對不能忘了這鍋剝皮辣椒雞鍋啦，除了是經典的台式滋味之外，更是許多人回憶中的老滋味，經過醃製的剝皮辣椒搭配放山土雞，不只湯頭越煮越好喝，精選的放山土雞肉質更是可口喔。

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用心挑選每樣食材，就要讓大家用親民的價格品嚐在地頂級食材，想要品嚐食材的好滋味，來這就對啦。





【禾採 定食鍋物】

地址：台中市北屯區松竹路一段9號

電話：04-2437-6869

營業時間：11:00~14:00、17:00~20:00 (假日順延一小時)

粉絲專頁：http://bit.ly/2I7c66K





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