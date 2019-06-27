北屯最鮮食材在這裡！ 海鮮龍王豪邁入鍋 濃醇湯頭必須吃
鱘龍魚、究好豬、晏廷生菜，這些在地的優等好食材，你吃過嗎？使用在地好食材的「禾採」，堅持用食物的原味做菜，不須太多醬汁，就是要讓你品嚐食物的原味，身為台灣人就是要吃在地好食材！
「新鮮、在地、當季」現代人對於食物的要求，漸漸將重心轉移到品嚐食材的原味上，嚴選在地好食材，就為了讓客人可以品嚐到食材最原始的風味，
老闆說店名之所以取作【禾採】，其一是想強調「日式職人」般對於食材的要求，每份料理都是如此的精緻高雅，其二便是想藉由【採】這個字，強調食材的新鮮以及對料理的講究，藉由店名告訴大家，想品嚐難得一見的鱘龍魚，以及台灣在地好食材，來這就對啦。
在地台灣好豬！乾淨純正肉香味，就是沒有豬腥味
炸物類｜「究好豬」霜降里肌豬排
提倡人道飼養的究好豬，不只講究豬隻的環境，飼料、溫控通通需要掌控，而且在作業的過程中，全程保留在低溫的場域中，避免細菌滋長，從飼養到宰殺再到分切配送過程，注重全程低溫無菌，因此肉質就是特別鮮嫩、甜美、無腥味。
厚度驚人的霜降里肌豬排，每口咬下都非常滿口，大塊的豬肉非但一點都不柴，多汁的肉竟然還帶點清脆口感，炸得酥脆的里肌豬排，清爽的滋味不只沒有一般豬的腥味，肉中自然帶有的甜香，就算不沾醬也非常美味。
鱘龍魚擺上桌，只有在這裡才能吃到的奢華料理
鐵板料理｜板燒「魚之鄉」鱘龍魚排
鱘龍魚產自自家位在谷關的養殖場， 以高冷泉水及高蛋白配方飼料飼養，每尾鱘龍魚須飼養五年以上約6～7公斤才符合食用標準，老闆說經過這樣高規格管理的鱘龍魚，就是讓肉質富含豐富膠質，吃起來無腥味的撇步喔。
在鐵板上滋滋作響的鱘龍魚排，一端上桌就已經讓人口水直流了，沒想到居然還有隱藏的美味吃法，吃之前趁著鐵板正熱著趕緊在鐵板上翻烤，烤過的魚排不只更能帶出香氣，吃之前淡淡的檸檬清香，也讓Q彈的魚肉更顯清爽，一點都不膩口。
蔬、素食｜綜合時蔬天婦羅
天婦羅表面僅裹上一層薄薄的麵衣，不讓麵衣的滋味搶走蔬菜的風采，搭配一旁的蘿蔔泥醬油，咬下時便能率先品聞到清爽的蘿蔔香，另外經過高溫油炸的蔬菜，不僅保留住水份也留住蔬菜的鮮甜味。
龍王上桌就是氣勢非凡，滿滿軟骨越煮越濃醇！
風味鍋物｜頂級龍王鍋
既然都號稱是龍王鍋了，當然從湯底開始就是用鱘龍魚骨熬製而成的湯底啦，濃醇魚湯搭配20多種的中藥材調製過後，讓濃郁的魚滋味因為中藥材而顯得爽口，另外鱘龍魚骨中豐富的膠原蛋白，也經過細火慢燉後釋放入湯中，藥材中無藥性的山當歸，也能幫助孕婦及哺乳的媽媽補充營養。
碩大的龍蝦入鍋後，不僅讓湯底鮮上加鮮，飽滿的蝦肉搭配濃郁的蝦膏，更是讓口中的豐富度大大提升，一鍋火鍋就能讓你享盡海鮮之美，喜愛海鮮滋味的你，真的不可錯過。
雪花牛肉片
「究好豬」梅花肉片
台灣味土雞鍋｜剝皮辣椒雞鍋
說到回甘滋味就絕對不能忘了這鍋剝皮辣椒雞鍋啦，除了是經典的台式滋味之外，更是許多人回憶中的老滋味，經過醃製的剝皮辣椒搭配放山土雞，不只湯頭越煮越好喝，精選的放山土雞肉質更是可口喔。
用心挑選每樣食材，就要讓大家用親民的價格品嚐在地頂級食材，想要品嚐食材的好滋味，來這就對啦。
【禾採 定食鍋物】
地址：台中市北屯區松竹路一段9號
電話：04-2437-6869
營業時間：11:00~14:00、17:00~20:00 (假日順延一小時)
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