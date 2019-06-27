親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
基宜花東美食
大台北美食
桃竹苗美食
中彰投美食
雲嘉南美食
高屏離島美食

高雄小三通事件爆韓國瑜用人危機 他批：沒有人才庫的市長

北屯最鮮食材在這裡！　海鮮龍王豪邁入鍋 濃醇湯頭必須吃

2019-06-27 12:03ShareLife分享生活

鱘龍魚、究好豬、晏廷生菜，這些在地的優等好食材，你吃過嗎？使用在地好食材的「禾採」，堅持用食物的原味做菜，不須太多醬汁，就是要讓你品嚐食物的原味，身為台灣人就是要吃在地好食材！

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

「新鮮、在地、當季」現代人對於食物的要求，漸漸將重心轉移到品嚐食材的原味上，嚴選在地好食材，就為了讓客人可以品嚐到食材最原始的風味，

（圖／台灣旅行趣） ▲一樓的大窗戶，讓室內就算不點燈也依然很明亮，靠窗區的位子非...
（圖／台灣旅行趣） ▲一樓的大窗戶，讓室內就算不點燈也依然很明亮，靠窗區的位子非常適合一個人靜靜的享受餐點喔。
分享

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲除了一樓，二樓也有許多座位以及包廂喔。
（圖／台灣旅行趣） ▲除了一樓，二樓也有許多座位以及包廂喔。
分享

老闆說店名之所以取作【禾採】，其一是想強調「日式職人」般對於食材的要求，每份料理都是如此的精緻高雅，其二便是想藉由【採】這個字，強調食材的新鮮以及對料理的講究，藉由店名告訴大家，想品嚐難得一見的鱘龍魚，以及台灣在地好食材，來這就對啦。


在地台灣好豬！乾淨純正肉香味，就是沒有豬腥味

炸物類｜「究好豬」霜降里肌豬排

（圖／台灣旅行趣） ▲套餐搭配有晏廷女王生菜沙拉、開胃小品、例湯、白飯、甜品或水...
（圖／台灣旅行趣） ▲套餐搭配有晏廷女王生菜沙拉、開胃小品、例湯、白飯、甜品或水果。
分享

提倡人道飼養的究好豬，不只講究豬隻的環境，飼料、溫控通通需要掌控，而且在作業的過程中，全程保留在低溫的場域中，避免細菌滋長，從飼養到宰殺再到分切配送過程，注重全程低溫無菌，因此肉質就是特別鮮嫩、甜美、無腥味。

（圖／台灣旅行趣） ▲厚切的豬排吃起來竟然帶有爽口口感。
（圖／台灣旅行趣） ▲厚切的豬排吃起來竟然帶有爽口口感。
分享

厚度驚人的霜降里肌豬排，每口咬下都非常滿口，大塊的豬肉非但一點都不柴，多汁的肉竟然還帶點清脆口感，炸得酥脆的里肌豬排，清爽的滋味不只沒有一般豬的腥味，肉中自然帶有的甜香，就算不沾醬也非常美味。


鱘龍魚擺上桌，只有在這裡才能吃到的奢華料理

鐵板料理｜板燒「魚之鄉」鱘龍魚排

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲除了鱘龍魚排套餐，還搭配有蔬菜天婦羅喔。
（圖／台灣旅行趣） ▲除了鱘龍魚排套餐，還搭配有蔬菜天婦羅喔。
分享

鱘龍魚產自自家位在谷關的養殖場， 以高冷泉水及高蛋白配方飼料飼養，每尾鱘龍魚須飼養五年以上約6～7公斤才符合食用標準，老闆說經過這樣高規格管理的鱘龍魚，就是讓肉質富含豐富膠質，吃起來無腥味的撇步喔。

（圖／台灣旅行趣） ▲每塊鱘龍魚排都大塊滿意，一點都不小氣。
（圖／台灣旅行趣） ▲每塊鱘龍魚排都大塊滿意，一點都不小氣。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲魚排底下還有放究好豬片喔。
（圖／台灣旅行趣） ▲魚排底下還有放究好豬片喔。
分享

在鐵板上滋滋作響的鱘龍魚排，一端上桌就已經讓人口水直流了，沒想到居然還有隱藏的美味吃法，吃之前趁著鐵板正熱著趕緊在鐵板上翻烤，烤過的魚排不只更能帶出香氣，吃之前淡淡的檸檬清香，也讓Q彈的魚肉更顯清爽，一點都不膩口。

蔬、素食｜綜合時蔬天婦羅

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲種類豐富的天婦羅，一端上桌就能知曉當季的蔬菜有哪些。
（圖／台灣旅行趣） ▲種類豐富的天婦羅，一端上桌就能知曉當季的蔬菜有哪些。
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲一旁也有搭配現磨的蘿蔔泥醬油可以沾喔。
（圖／台灣旅行趣） ▲一旁也有搭配現磨的蘿蔔泥醬油可以沾喔。
分享

天婦羅表面僅裹上一層薄薄的麵衣，不讓麵衣的滋味搶走蔬菜的風采，搭配一旁的蘿蔔泥醬油，咬下時便能率先品聞到清爽的蘿蔔香，另外經過高溫油炸的蔬菜，不僅保留住水份也留住蔬菜的鮮甜味。


龍王上桌就是氣勢非凡，滿滿軟骨越煮越濃醇！

風味鍋物｜頂級龍王鍋

（圖／台灣旅行趣） ▲龍王鍋用得可是鱘龍魚湯底喔。
（圖／台灣旅行趣） ▲龍王鍋用得可是鱘龍魚湯底喔。
分享

既然都號稱是龍王鍋了，當然從湯底開始就是用鱘龍魚骨熬製而成的湯底啦，濃醇魚湯搭配20多種的中藥材調製過後，讓濃郁的魚滋味因為中藥材而顯得爽口，另外鱘龍魚骨中豐富的膠原蛋白，也經過細火慢燉後釋放入湯中，藥材中無藥性的山當歸，也能幫助孕婦及哺乳的媽媽補充營養。

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲多達九種海鮮的海鮮拼盤（龍蝦、天使紅蝦、草蝦、白蝦、中卷、...
（圖／台灣旅行趣） ▲多達九種海鮮的海鮮拼盤（龍蝦、天使紅蝦、草蝦、白蝦、中卷、蛤蜊、牡蠣、鮑魚、鱘龍魚片）
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲鱘龍魚軟骨豐富的膠原蛋白對皮膚也非常好喔。
（圖／台灣旅行趣） ▲鱘龍魚軟骨豐富的膠原蛋白對皮膚也非常好喔。
分享

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲事先切開的龍蝦，入鍋後很容易就能取出肉來吃。
（圖／台灣旅行趣） ▲事先切開的龍蝦，入鍋後很容易就能取出肉來吃。
分享

碩大的龍蝦入鍋後，不僅讓湯底鮮上加鮮，飽滿的蝦肉搭配濃郁的蝦膏，更是讓口中的豐富度大大提升，一鍋火鍋就能讓你享盡海鮮之美，喜愛海鮮滋味的你，真的不可錯過。

雪花牛肉片

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

「究好豬」梅花肉片

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲如果覺得單吃海鮮不夠過癮，也可以加點肉片喔。
（圖／台灣旅行趣） ▲如果覺得單吃海鮮不夠過癮，也可以加點肉片喔。
分享

台灣味土雞鍋｜剝皮辣椒雞鍋

（圖／台灣旅行趣） ▲土雞鍋選用的是來自台東鹿野的放山土雞。
（圖／台灣旅行趣） ▲土雞鍋選用的是來自台東鹿野的放山土雞。
分享

說到回甘滋味就絕對不能忘了這鍋剝皮辣椒雞鍋啦，除了是經典的台式滋味之外，更是許多人回憶中的老滋味，經過醃製的剝皮辣椒搭配放山土雞，不只湯頭越煮越好喝，精選的放山土雞肉質更是可口喔。

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

用心挑選每樣食材，就要讓大家用親民的價格品嚐在地頂級食材，想要品嚐食材的好滋味，來這就對啦。


【禾採 定食鍋物】

地址：台中市北屯區松竹路一段9號

電話：04-2437-6869

營業時間：11:00~14:00、17:00~20:00 (假日順延一小時)

粉絲專頁：http://bit.ly/2I7c66K


想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

豬排海鮮火鍋台中美食

ShareLife分享生活

充滿活力與熱情的寶島台灣，不論風景、人文、美食、生活，總是有好吃好玩的新鮮事，假期就跟著「ShareLife台灣旅行趣」走訪絕美秘境，踩點熱門夯景，掌握最新觀光資訊，讓台灣旅行趣，帶你去旅行！
WEB：台灣旅行趣官網
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

秒殺人氣美食！台中清水「脆皮彩色甜甜圈」 現炸出爐咬下一口超驚艷

2019-06-26 16:57

夏天也想吃！香濃白湯「胡椒豬肚雞」東興路超有層次火鍋湯底

2019-06-21 11:00

豐原必吃「蝦蟹放滿這碗只要140！」不照騙超狂海鮮粥來啦

2019-06-17 13:02

一中街雪花冰隨手帶著走！芒果控們大喊：太過癮

2019-06-15 12:15

CP值爆表！ 一整隻酥脆「金黃軟殼蟹」 一中商圈人氣路邊天婦羅炸給你吃

2019-06-14 13:54

約會餐廳推薦！南彰化５家超美裝潢「特色餐廳」浪漫氛圍超加分

2019-06-14 11:00

赤味噌mix經典炸醬！彰化拉麵屋台「招牌魂蛋麵」超誘人

2019-06-08 12:04

泡湯小熊好療癒！西屯必吃「麻辣鍋」還能鴨血吃到飽

2019-06-07 12:00

史上最狂！台中深紅隱藏版「龍蝦海」 想吃先要有30個朋友！

2019-06-06 09:01

每日限量！台中超夯人氣「爆漿甜甜圈」 一開攤不到15分鐘就完售！

2019-06-03 16:07

一秒到老香港！台中老虎城「港動吃鍋」綠皮沙發椅＋霓虹燈　香港復古風滿滿

2019-06-02 17:10

超濃蟹黃包入餡！台中公益路「小籠包店」湯汁真的太母湯

2019-06-01 12:04

台中的餐廳就是大器！比裝潢、比排場、還要比美味

2019-05-30 12:01

懶人包／25元起銅板價！遊燈籠海、逛鹿港老街 IG推5種美味必吃

2019-05-29 19:59

美國牛小排鋪好鋪滿！ 台中西區這家「現場川燙牛肉麵」很可以

2019-05-24 12:00

5塊錢銅板點心 傳承70年現炸「天天饅頭」誘你衝台中

2019-05-23 17:35

【南投清境】超唯美歐風下午茶餐廳　蒙塔妮手作甜點

2019-05-22 16:25

拳頭飯也太大碗！ 藏在逢甲巷弄裡的平價正宗韓食

2019-05-20 12:21

少女必訪夢幻冰店！ 打卡牆+水果冰 甜入心超好拍

2019-05-14 11:01

整顆鳳梨汁、芋泥大崩山 台中「有春」入夏IG打卡熱

2019-05-10 15:38

藏在二樓的北屯「最濃牛奶鍋」！10種自熬湯頭真的太用心

2019-05-08 10:02

【整理包】帶媽媽吃大餐！台中９家「母親節優惠」餐廳推薦

2019-05-05 12:29

怎麼可以吃「柴柴」...糰子　超可愛一中街造型料理IG總是燒

2019-05-03 18:25

超萌柴犬陪呷冰！療癒系「柴犬冰店」超大塊芒果、濃郁香氣超可口

2019-05-03 11:30

逢甲巷弄美食大發現！「安格斯黑牛」大火噴烤炭香好夠味

2019-05-01 12:00

炎夏「抹茶冰山」、特濃X2霜淇淋 抹茶控快去剷平它

2019-04-26 17:40

超涮嘴！霧峰超佛心百元鍋物、卡滋大豬排 全時段供應

2019-04-26 12:48

超飽足！台中 「禾間糧倉」餐點份量驚人　完全顛覆對早午餐的想像

2019-04-23 11:05

CP值+人氣超高！ ６間台中「吃到飽」餐廳推薦

2019-04-22 11:54

太平最夯蝦場！紅頭母蝦「膏爆量肉肥美」活跳新鮮看得見

2019-04-21 12:00

東勢「彩色工業風」親子定食屋，誘人現炸大雞腿必須嚐！

2019-04-20 21:00

「魚刺人雞蛋糕」旗艦店開幕 限定口味+DIY周邊 少女難抗拒

2019-04-18 10:52

用鳥籠呈裝美饌！198元就能吃到台中復古石頭火鍋 還免收服務費

2019-04-17 10:04

登山後飽食一頓！大坑「蔬食buffet」招牌香椿炒飯太銷魂

2019-04-14 11:08

再牽就要受不了啦！ 超濃郁起司到底是比薩還是蛋餅？

2019-04-12 15:35

「全台第一家石頭火鍋」回來了！歷經半世紀的好滋味

2019-04-08 12:00

零食控快掃貨！台中「零食批發天堂」買到對折流血價 整箱打包太過癮

2019-04-02 12:55

瘋媽祖也瘋美食！ 2019台中大甲鎮瀾宮 20家以上周邊美食懶人包攻略

2019-04-01 10:37

口碑老店終開張！台中排隊美食「藏阿胖」青蔥麵包出爐就搶空　

2019-03-31 10:00
看更多

熱門文章

宜蘭第１家！「LED流水道泰國蝦」生鮮燒烤吃到飽　蝦膏鮮美現抓現烤＋現撈海鮮自助吧

2019-06-25 14:16

基隆廟口外的古早味！滿滿的蝦仁排骨+半熟炸蛋堆成小丘　在地饕客都愛的排隊美食

2019-06-16 19:00

虎尾弄巷「寓教於食」火鍋店 用餐兼具認識台灣近代史

2019-06-23 11:50

40公分長魷魚串！台南「花園夜市」魷魚包著魚蛋＋熱狗　吸引爆高回頭率

2019-06-22 18:50

夏天也想吃！香濃白湯「胡椒豬肚雞」東興路超有層次火鍋湯底

2019-06-21 11:00

秒殺人氣美食！台中清水「脆皮彩色甜甜圈」 現炸出爐咬下一口超驚艷

2019-06-26 16:57

每日限量！ 中和南勢角邪惡美食 佰元親民價就能吃到滿滿「和牛滷肉飯」

2019-06-13 13:04

這芋泥讓人無法招架！永和樂華夜市必吃「阿爸の芋圓」酷夏打卡熱

2019-06-19 18:35

高雄「呷丸味」超滿芋頭綿密落白雪 蕃茄蜜餞冰看了就垂涎

2019-06-26 13:19

豐原必吃「蝦蟹放滿這碗只要140！」不照騙超狂海鮮粥來啦

2019-06-17 13:02

影／這家小吃郭台銘上月才來吃過 柯文哲今造訪品嘗

2019-06-18 14:36

散步來吃～台南赤崁樓５家銅板美食　竟還有傳說中的垃圾麵、巨無霸布丁、辣豆花？！

2019-06-04 16:29

羅東夜市的啤酒專賣所 全台130種口味這邊都有！

2019-06-18 21:03

北屯最鮮食材在這裡！　海鮮龍王豪邁入鍋 濃醇湯頭必須吃

2019-06-27 12:03

約會餐廳推薦！南彰化５家超美裝潢「特色餐廳」浪漫氛圍超加分

2019-06-14 11:00

一中街雪花冰隨手帶著走！芒果控們大喊：太過癮

2019-06-15 12:15

台南美食就是狂！超補「雞佛蛋餅」　還有這兩家在地人的隱藏版美食超夯

2019-05-30 12:06

CP值爆表！ 一整隻酥脆「金黃軟殼蟹」 一中商圈人氣路邊天婦羅炸給你吃

2019-06-14 13:54

每日限量！台中超夯人氣「爆漿甜甜圈」 一開攤不到15分鐘就完售！

2019-06-03 16:07

赤味噌mix經典炸醬！彰化拉麵屋台「招牌魂蛋麵」超誘人

2019-06-08 12:04

史上最狂！台中深紅隱藏版「龍蝦海」 想吃先要有30個朋友！

2019-06-06 09:01

超浮誇火山卷！華山町「叁四町」餐酒館創意食材大爆發

2019-06-14 15:30

等紅綠燈的人遇上芒果哥！竹北浮誇冰品「尋庄」好吃逗趣IG熱拍

2019-06-06 17:36

泡湯小熊好療癒！西屯必吃「麻辣鍋」還能鴨血吃到飽

2019-06-07 12:00

超濃蟹黃包入餡！台中公益路「小籠包店」湯汁真的太母湯

2019-06-01 12:04

懶人包／25元起銅板價！遊燈籠海、逛鹿港老街 IG推5種美味必吃

2019-05-29 19:59

台中的餐廳就是大器！比裝潢、比排場、還要比美味

2019-05-30 12:01

一秒到老香港！台中老虎城「港動吃鍋」綠皮沙發椅＋霓虹燈　香港復古風滿滿

2019-06-02 17:10

食步台灣／南投竹山　捲仔粿創造的地方感

2019-05-30 09:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top