親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
基宜花東美食
大台北美食
桃竹苗美食
中彰投美食
雲嘉南美食
高屏離島美食

港商得標涉國安疑慮！投審會3理由駁回台北雙子星開發案

美中貿易談判 美國財長：已完成90％協議了

秒殺人氣美食！台中清水「脆皮彩色甜甜圈」 現炸出爐咬下一口超驚艷

2019-06-26 16:57聯合新聞網 文／遊妤思

組圖／糖糖's 享食生活授權提供 (以下同)
組圖／糖糖's 享食生活授權提供 (以下同)
分享

愛吃甜甜圈的朋友又一款「彩色甜甜圈」可以收集囉！這間位於台中清水區的「台中大友鮮乳甜甜圈」，販售的脆皮鮮乳甜甜圈，雖然外型看起來與一般甜甜圈無異，但是咬下一口呈現超驚艷的彩色麵包，簡直是復古又帶點新穎的特色甜點。如果你剛好計劃到台中來趟小旅行，記得先到清水必喝飲料店華得來入手芒果綠茶，再來這裡買甜甜圈，再到距離步行只要1分多鐘的清水公學校日式宿舍群遊玩，好喝手搖飲料配上現炸的脆皮鮮乳甜甜圈真是太幸福啦！

圖／糖糖's 享食生活授權提供
圖／糖糖's 享食生活授權提供
分享

大友鮮乳甜甜圈目前口味有5種鮮奶甜甜圈，每個售價25元，買六個再送一個，除了一般脆皮鮮乳甜甜圈外，也有販售包餡甜甜圈，還有與基隆夜市相同的營養三明治，都在這裡買的到喔！來看看彩色甜甜圈咬下一口，讓人更想一口接一口的可愛模樣。

圖／糖糖's 享食生活授權提供
圖／糖糖's 享食生活授權提供
分享

雙倍鮮奶 25元

這裡的原味甜甜圈就是雙倍鮮奶，現炸出爐到手時還是熱騰騰的，外皮炸的超酥脆，撒上糖粉，吃起來不會覺得很甜膩，軟中帶Q，還帶有淡淡的奶香味。

圖／糖糖's 享食生活授權提供
圖／糖糖's 享食生活授權提供
分享

圖／糖糖's 享食生活授權提供
圖／糖糖's 享食生活授權提供
分享

宇治抹茶 25元

外皮帶著淡淡綠色的抹茶口味，咬下去後裡頭的綠色變得更明顯了，整體嚐起來味道比較像綠茶，不太像日式抹茶，不過外脆內軟很好入口。

圖／糖糖's 享食生活授權提供
圖／糖糖's 享食生活授權提供
分享

圖／糖糖's 享食生活授權提供
圖／糖糖's 享食生活授權提供
分享

比利時巧克力 25元

外表黑麻麻的是巧克力口味，讓人期待的一入口帶著迷人的巧克力香，吃起來不會很甜膩，據巧克力控網友糖糖的分享，如果巧克力味再濃一點就更加完美了！

圖／糖糖's 享食生活授權提供
圖／糖糖's 享食生活授權提供
分享

圖／糖糖's 享食生活授權提供
圖／糖糖's 享食生活授權提供
分享

草莓鮮乳 25元

草莓煉乳是這四款口味裡頭味道最重的一款，咬下去第一口就能吃明顯感受到濃濃的草莓味，每一口都帶著超濃的草莓味，裡頭能看得見是超療癒的粉紅色哦！

圖／糖糖's 享食生活授權提供
圖／糖糖's 享食生活授權提供
分享

圖／糖糖's 享食生活授權提供
圖／糖糖's 享食生活授權提供
分享

大友鮮乳甜甜圈

電話：0975-675559

地址：台中市清水區光華路127號

時間：14:30~21:00

巧克力抹茶老店三明治綠茶

相關新聞

夏天也想吃！香濃白湯「胡椒豬肚雞」東興路超有層次火鍋湯底

2019-06-21 11:00

豐原必吃「蝦蟹放滿這碗只要140！」不照騙超狂海鮮粥來啦

2019-06-17 13:02

一中街雪花冰隨手帶著走！芒果控們大喊：太過癮

2019-06-15 12:15

CP值爆表！ 一整隻酥脆「金黃軟殼蟹」 一中商圈人氣路邊天婦羅炸給你吃

2019-06-14 13:54

約會餐廳推薦！南彰化５家超美裝潢「特色餐廳」浪漫氛圍超加分

2019-06-14 11:00

赤味噌mix經典炸醬！彰化拉麵屋台「招牌魂蛋麵」超誘人

2019-06-08 12:04

泡湯小熊好療癒！西屯必吃「麻辣鍋」還能鴨血吃到飽

2019-06-07 12:00

史上最狂！台中深紅隱藏版「龍蝦海」 想吃先要有30個朋友！

2019-06-06 09:01

每日限量！台中超夯人氣「爆漿甜甜圈」 一開攤不到15分鐘就完售！

2019-06-03 16:07

一秒到老香港！台中老虎城「港動吃鍋」綠皮沙發椅＋霓虹燈　香港復古風滿滿

2019-06-02 17:10

超濃蟹黃包入餡！台中公益路「小籠包店」湯汁真的太母湯

2019-06-01 12:04

台中的餐廳就是大器！比裝潢、比排場、還要比美味

2019-05-30 12:01

懶人包／25元起銅板價！遊燈籠海、逛鹿港老街 IG推5種美味必吃

2019-05-29 19:59

美國牛小排鋪好鋪滿！ 台中西區這家「現場川燙牛肉麵」很可以

2019-05-24 12:00

5塊錢銅板點心 傳承70年現炸「天天饅頭」誘你衝台中

2019-05-23 17:35

【南投清境】超唯美歐風下午茶餐廳　蒙塔妮手作甜點

2019-05-22 16:25

拳頭飯也太大碗！ 藏在逢甲巷弄裡的平價正宗韓食

2019-05-20 12:21

少女必訪夢幻冰店！ 打卡牆+水果冰 甜入心超好拍

2019-05-14 11:01

整顆鳳梨汁、芋泥大崩山 台中「有春」入夏IG打卡熱

2019-05-10 15:38

藏在二樓的北屯「最濃牛奶鍋」！10種自熬湯頭真的太用心

2019-05-08 10:02

【整理包】帶媽媽吃大餐！台中９家「母親節優惠」餐廳推薦

2019-05-05 12:29

怎麼可以吃「柴柴」...糰子　超可愛一中街造型料理IG總是燒

2019-05-03 18:25

超萌柴犬陪呷冰！療癒系「柴犬冰店」超大塊芒果、濃郁香氣超可口

2019-05-03 11:30

逢甲巷弄美食大發現！「安格斯黑牛」大火噴烤炭香好夠味

2019-05-01 12:00

炎夏「抹茶冰山」、特濃X2霜淇淋 抹茶控快去剷平它

2019-04-26 17:40

超涮嘴！霧峰超佛心百元鍋物、卡滋大豬排 全時段供應

2019-04-26 12:48

超飽足！台中 「禾間糧倉」餐點份量驚人　完全顛覆對早午餐的想像

2019-04-23 11:05

CP值+人氣超高！ ６間台中「吃到飽」餐廳推薦

2019-04-22 11:54

太平最夯蝦場！紅頭母蝦「膏爆量肉肥美」活跳新鮮看得見

2019-04-21 12:00

東勢「彩色工業風」親子定食屋，誘人現炸大雞腿必須嚐！

2019-04-20 21:00

「魚刺人雞蛋糕」旗艦店開幕 限定口味+DIY周邊 少女難抗拒

2019-04-18 10:52

用鳥籠呈裝美饌！198元就能吃到台中復古石頭火鍋 還免收服務費

2019-04-17 10:04

登山後飽食一頓！大坑「蔬食buffet」招牌香椿炒飯太銷魂

2019-04-14 11:08

再牽就要受不了啦！ 超濃郁起司到底是比薩還是蛋餅？

2019-04-12 15:35

「全台第一家石頭火鍋」回來了！歷經半世紀的好滋味

2019-04-08 12:00

零食控快掃貨！台中「零食批發天堂」買到對折流血價 整箱打包太過癮

2019-04-02 12:55

瘋媽祖也瘋美食！ 2019台中大甲鎮瀾宮 20家以上周邊美食懶人包攻略

2019-04-01 10:37

口碑老店終開張！台中排隊美食「藏阿胖」青蔥麵包出爐就搶空　

2019-03-31 10:00

續肉無極限！ 炭烤燒肉有夠香，就是要讓你牛豚吃飽飽

2019-03-27 23:48
看更多

熱門文章

宜蘭第１家！「LED流水道泰國蝦」生鮮燒烤吃到飽　蝦膏鮮美現抓現烤＋現撈海鮮自助吧

2019-06-25 14:16

基隆廟口外的古早味！滿滿的蝦仁排骨+半熟炸蛋堆成小丘　在地饕客都愛的排隊美食

2019-06-16 19:00

虎尾弄巷「寓教於食」火鍋店 用餐兼具認識台灣近代史

2019-06-23 11:50

40公分長魷魚串！台南「花園夜市」魷魚包著魚蛋＋熱狗　吸引爆高回頭率

2019-06-22 18:50

影／這家小吃郭台銘上月才來吃過 柯文哲今造訪品嘗

2019-06-18 14:36

夏天也想吃！香濃白湯「胡椒豬肚雞」東興路超有層次火鍋湯底

2019-06-21 11:00

每日限量！ 中和南勢角邪惡美食 佰元親民價就能吃到滿滿「和牛滷肉飯」

2019-06-13 13:04

這芋泥讓人無法招架！永和樂華夜市必吃「阿爸の芋圓」酷夏打卡熱

2019-06-19 18:35

豐原必吃「蝦蟹放滿這碗只要140！」不照騙超狂海鮮粥來啦

2019-06-17 13:02

羅東夜市的啤酒專賣所 全台130種口味這邊都有！

2019-06-18 21:03

散步來吃～台南赤崁樓５家銅板美食　竟還有傳說中的垃圾麵、巨無霸布丁、辣豆花？！

2019-06-04 16:29

高雄「呷丸味」超滿芋頭綿密落白雪 蕃茄蜜餞冰看了就垂涎

2019-06-26 13:19

約會餐廳推薦！南彰化５家超美裝潢「特色餐廳」浪漫氛圍超加分

2019-06-14 11:00

一中街雪花冰隨手帶著走！芒果控們大喊：太過癮

2019-06-15 12:15

台南美食就是狂！超補「雞佛蛋餅」　還有這兩家在地人的隱藏版美食超夯

2019-05-30 12:06

CP值爆表！ 一整隻酥脆「金黃軟殼蟹」 一中商圈人氣路邊天婦羅炸給你吃

2019-06-14 13:54

超浮誇火山卷！華山町「叁四町」餐酒館創意食材大爆發

2019-06-14 15:30

史上最狂！台中深紅隱藏版「龍蝦海」 想吃先要有30個朋友！

2019-06-06 09:01

赤味噌mix經典炸醬！彰化拉麵屋台「招牌魂蛋麵」超誘人

2019-06-08 12:04

每日限量！台中超夯人氣「爆漿甜甜圈」 一開攤不到15分鐘就完售！

2019-06-03 16:07

秒殺人氣美食！台中清水「脆皮彩色甜甜圈」 現炸出爐咬下一口超驚艷

2019-06-26 16:57

等紅綠燈的人遇上芒果哥！竹北浮誇冰品「尋庄」好吃逗趣IG熱拍

2019-06-06 17:36

泡湯小熊好療癒！西屯必吃「麻辣鍋」還能鴨血吃到飽

2019-06-07 12:00

超濃蟹黃包入餡！台中公益路「小籠包店」湯汁真的太母湯

2019-06-01 12:04

懶人包／25元起銅板價！遊燈籠海、逛鹿港老街 IG推5種美味必吃

2019-05-29 19:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top