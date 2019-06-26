秒殺人氣美食！台中清水「脆皮彩色甜甜圈」 現炸出爐咬下一口超驚艷

2019-06-26 16:57 聯合新聞網 文／遊妤思



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愛吃甜甜圈的朋友又一款「彩色甜甜圈」可以收集囉！這間位於台中清水區的「台中大友鮮乳甜甜圈」，販售的脆皮鮮乳甜甜圈，雖然外型看起來與一般甜甜圈無異，但是咬下一口呈現超驚艷的彩色麵包，簡直是復古又帶點新穎的特色甜點。如果你剛好計劃到台中來趟小旅行，記得先到清水必喝飲料店華得來入手芒果綠茶，再來這裡買甜甜圈，再到距離步行只要1分多鐘的清水公學校日式宿舍群遊玩，好喝手搖飲料配上現炸的脆皮鮮乳甜甜圈真是太幸福啦！

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大友鮮乳甜甜圈目前口味有5種鮮奶甜甜圈，每個售價25元，買六個再送一個，除了一般脆皮鮮乳甜甜圈外，也有販售包餡甜甜圈，還有與基隆夜市相同的營養三明治，都在這裡買的到喔！來看看彩色甜甜圈咬下一口，讓人更想一口接一口的可愛模樣。

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雙倍鮮奶 25元

這裡的原味甜甜圈就是雙倍鮮奶，現炸出爐到手時還是熱騰騰的，外皮炸的超酥脆，撒上糖粉，吃起來不會覺得很甜膩，軟中帶Q，還帶有淡淡的奶香味。

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宇治抹茶 25元

外皮帶著淡淡綠色的抹茶口味，咬下去後裡頭的綠色變得更明顯了，整體嚐起來味道比較像綠茶，不太像日式抹茶，不過外脆內軟很好入口。

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比利時巧克力 25元

外表黑麻麻的是巧克力口味，讓人期待的一入口帶著迷人的巧克力香，吃起來不會很甜膩，據巧克力控網友糖糖的分享，如果巧克力味再濃一點就更加完美了！

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草莓鮮乳 25元

草莓煉乳是這四款口味裡頭味道最重的一款，咬下去第一口就能吃明顯感受到濃濃的草莓味，每一口都帶著超濃的草莓味，裡頭能看得見是超療癒的粉紅色哦！

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大友鮮乳甜甜圈

電話：0975-675559

地址：台中市清水區光華路127號

時間：14:30~21:00