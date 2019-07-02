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「草悟道」周邊吃貨之旅，用舌尖記錄旅行的模樣

2019-07-02 09:01Taipei Walker

每到假日，草悟到周邊總會擠進喜歡文創、美感、美食的旅人，進而延伸至周邊傳統市場，融入新派品味，迸出令人驚連連的舌尖旅行。

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★審計新村 暮暮市集

說到台中近年最夯的人氣指標，肯定非審計新村莫屬！前身為第三批台灣省政府審計處員工眷舍，原趨近荒廢的大片土地，透過摘星計畫讓荒涼已久的小區也跟著活化起來。當年一戶戶眷舍，現在已搖身一變成為一家家人氣美食、特色小店與品牌熱點，近來更加入了暮暮市集，號稱全台唯一平日也能逛的市集，在琳瑯滿目的商品、年輕活力的創新與創意，以及多樣性的音樂、展演活動，將來自各方的夢想，盡情在這處舞台中，一展獨創的年輕氣息。

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【景點資訊】

地址：台中市西區民生路368巷

電話：（04）2301-9985

營業時間：視各商家而定


★魚刺人雞蛋糕 （審計旗艦店）

2014年將童年回憶點心雞蛋糕與喜愛的偉士牌機車結合，打造行動雞蛋糕餐車擄獲許多人的喜愛，以創辦人家鄉魚池鄉諧音為品牌命名，首創結合魚池特產的阿薩姆雞蛋糕。2019年品牌成熟之際，將這些年的資源與經驗，投注在首間旗艦概念店中，店內保持純真簡樸的精神，販售空間與來客之間僅隔一台烤爐，重現當初街邊攤車時期的人情溫度。而堅持使用契作小農無毒雞蛋、鮮醇的禾香牛奶、親自研發的麵粉配方等高品質原料，也是魚刺人始終如一的理想。

肉鬆卡斯達70元／份／以傳統台灣肉鬆加上經典卡斯達，獨特的甜鹹搭配呼應童年麵包餐...
肉鬆卡斯達70元／份／以傳統台灣肉鬆加上經典卡斯達，獨特的甜鹹搭配呼應童年麵包餐車回憶，讓雞蛋糕延續傳統的難忘好味道。
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魚刺人搬回家DIY組合599元／內含小型烤模、搖搖粉罐、帆布袋、食譜小卡，在家也...
魚刺人搬回家DIY組合599元／內含小型烤模、搖搖粉罐、帆布袋、食譜小卡，在家也能自製出專屬雞蛋糕。
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【店家資訊】

地址：台中市西區民生路352號

電話：（04）2302-3099

營業時間：12：00∼19：00；六日10：00∼19：00　


★一銀甜品（審計店）

品牌源起從嘉義市一處無名小攤販開始，原販賣著古早味仙草冰的阿伯，因年邁想退休，正巧遇上當時年僅18歲的蕭育儒，以真心打動阿伯，傳授了這一份嘉義人最懷念、也絕對不能失去的口味。蕭育儒先在原址旁店舖，以復古風打造一間全新的一銀仙草，開店至今，迅速在網路上打響名號，成為新一代打卡名店。2019年頂著高人氣進軍台中審計新村，以及台南神農街，並延續品牌特質，推出古早味必備的麵茶、仙草相關新品，以期再創一波打卡熱潮。

低一銀仙草40元（前）／懷念的古早味，現在在台中也能品嚐得到。麵茶冰沙70元（後...
低一銀仙草40元（前）／懷念的古早味，現在在台中也能品嚐得到。麵茶冰沙70元（後）／為審計店所推出的新品。
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【店家資訊】

地址：台中市西區民生路366號

電話：（04）2301-5115

營業時間：11：00∼20：00


★草悟道

有台中綠廊之稱，沿途有不少具有特色的景點可供停歇休憩。從國立科學博物館開始，串聯市民廣場、勤美誠品綠園道、國立台灣美術館以及美術園道間綠帶，綿延大約3.6公里。美化再生麻源頭溪與梅川之間區域，整體規劃以多層次、多色彩的綠化配置，是散步閒逛首選。

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【景點資訊】

地址：台中市西區向上北路

營業時間：24hr


★孫立人將軍故居

位在日治時期大和村的孫立人將軍故居，曾是台中洲廳長官舍，是當時層級最高的日式住宅，後來才成為軟禁孫將軍的監控住所。故居內保存不少文物，書房內並有首批來台大象阿沛做成的象腿椅，房舍外的花圃，植有孫將軍親手栽種的將軍玫瑰，值得一賞。內部完整保留當時所用的傢俱，客廳陳列多為洋式傢俱與沙發，可見孫將軍留學歐美的背景。

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【景點資訊】

地址：台中市西區向上路一段18號

電話：（04）2229-0280#507

營業時間：09：00∼16：00　

公休日：一～六


★本町道213巷

本町道213巷本來是一棟80多年的日式老宅，因店主不忍看其毀壞、被棄置，決定讓滿載歷史痕跡的老房子與更多人相遇，現在搖身一變成擁有漂亮日式庭院的餐館，空間裝潢也依照原本的格局，充分展現日式韻味，店內提供以當季食材製作的餐點，還有手作關東煮、炊飯、飲品，不定期更換菜單，並且不時舉辦藝文相關活動。來到這裡，一口一口品嚐店主用心製作的炊飯或添加天然蔬菜混和魚漿製成的關東煮，都成為了暖心的溫度。

精緻套餐（雞）350元／套餐主菜分為雞、魚、豬、牛，不定期更換，配菜為一碟沙拉與...
精緻套餐（雞）350元／套餐主菜分為雞、魚、豬、牛，不定期更換，配菜為一碟沙拉與2碟小菜。
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【店家資訊】

地址：台中市西區民權路213巷6號

電話：（04）2301-9990

營業時間：11：00∼17：30；六日假 11：00∼15：00、18：00∼21：00


★張波歺室 Pordi JH Lab

近期在模範市場中的打卡新寵非「張波歺室 Pordi JH Lab」莫屬了！2019年選在市場中的街角地帶，將喜愛的泰式料理，以高品質的擺盤呈現、宛如泰國街邊店的平實價格，擄獲周邊上班族以及遠道而來的旅人味蕾。走進店內，空間雖然不算大，卻融合了主理人喜愛的竹藤、花草、綠意等元素，在一陣自然氣息中，打造出復古文青中帶有森林系的獨家氛圍。餐點品項不多，但每道作品上桌之時，自視覺到味覺，就能強烈感受出主理人的用心。

泰式酸辣豬肉媽媽麵115元／傳統泰式街頭小吃，一口入魂。
泰式酸辣豬肉媽媽麵115元／傳統泰式街頭小吃，一口入魂。
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【店家資訊】

地址：台中市西區模範街46巷1號

營業時間：11：00∼16：00


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蛋糕市集古早味

Taipei Walker

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WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團

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