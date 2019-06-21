夏天也想吃！香濃白湯「胡椒豬肚雞」東興路超有層次火鍋湯底

「入口醇香，在高湯的鮮美過後馬上引出胡椒亮眼的辛辣感」原來這就是粵式胡椒豬肚煲雞的迷人風味，身為愛吃鍋的台中人你怎麼能錯過這一味，馬上就到【鍋老貳】大快朵頤吧！

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一進到西屯區東興路上的鍋老貳，就被濃濃的胡椒香氣吸引，「豬肚煲雞」是源自廣東的地方菜，以濃郁的藥材和胡椒香氣聞名。

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乳白色的湯頭是挑逗味蕾的最佳武器，不過口味絕對沒有外表看起來那麼溫柔，用豬肚、雞骨燉煮出來的鮮味是入口感覺到的第一個味道，白胡椒微微刺激的辛辣感接著覆蓋上來，大口吞下後殘留的是藥材溫和的香氣，光一口湯就滿滿都是戲，而且馬上讓人想第二口、第三口接著喝下去。

（圖／台灣旅行趣） ▲將雞骨燉到化開的原始湯頭是經典，還沒開始加料前一定要先試試看 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲鍋底除了雞骨於胡椒外，多種藥材一起熬煮也讓風味層次更豐富 分享 facebook

只有溫體雞肉才能完美呈現火鍋的風味，選用當日現宰的新鮮雞腿肉，除了口感嫩中帶彈性外，也非常厚實，與爽滑的豬肚一起越煮越入味，越吃越上癮。

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順序也是吃的訣竅，原味品嘗完後，就可以開始加入菇類、丸餃類與其他肉類，享受不同食材與湯底的搭配，至於水分最多的蔬菜則可在最後加入，前期不會影響湯頭口味又可以做個清爽的結尾。

（圖／台灣旅行趣） ▲首推「限量手工蛋餃」，自製的蛋餃很厚實飽滿，蛋香味濃，內餡很夠味，一改腦海中的火鍋料印象，很值得點來試試。 分享 facebook

手工的丸類讓整餐口感更豐富，有提供泡菜丸、鴨肉丸、貢丸等選擇。

（圖／台灣旅行趣） ▲最基本的貢丸卻令人印象深刻，多汁有彈性，滿滿肉鮮味。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲鴨肉丸 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲泡菜丸 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲菇類拼盤，下鍋後很容易吸附湯汁，可以享受美味在口中噴發的快感 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲娃娃菜 分享 facebook

胡椒湯底拿來涮肉也很對味，吸附湯之後不沾醬就很好吃。

（圖／台灣旅行趣） ▲特級雪花牛 分享 facebook

如果想要來點更激烈的重口味，預約限定的「乾鍋」你一定會滿意，一鍋就有雙重吃法，上桌時是以「乾炒」的方式呈現，花椒、辣椒、辣油將雞肉與蔬菜炒出濃厚的麻辣鮮香，撒上花生提味，是下飯的最佳選擇，

（圖／台灣旅行趣） ▲乾吃時口味、香氣重，下酒下飯都很搭。 分享 facebook

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吃到一半時店家會加入雞骨湯底，中和原先料理的麻辣香氣，馬上化身為可以喝又可以煮的火鍋，不低的辣度很開胃，吃到冒汗更過癮。

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（圖／台灣旅行趣） ▲加湯後就可以煮火鍋啦，敢吃辣的人很推薦試試這個湯底 分享 facebook

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吃膩滿街的日式小火鍋後想換點口味，那醇厚又迷人的「胡椒豬肚煲雞」絕對可以再次療癒你的心，快找上三五好友一起吃火鍋吧！

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【鍋老貳】

地址：台中市西屯區東興路3段370號

電話：0423210351

粉絲專頁：https://bit.ly/2wJx8Tp

營業時間：11:30~00:00





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