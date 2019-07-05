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彰化５家超浮誇美食必嚐！ 筋肚堡、痛風麵線、軍艦蛤蜊麵、手臂長豬肋排、大尾鮭魚腹炙壽司

2019-07-05 17:36聯合新聞網 文／遊妤思

說到彰化美食腦海裡立即浮現出肉圓、焢肉飯，除此之外還想到什麼想嚐鮮的嗎？ 小編特蒐5家彰化浮誇系美食推薦給大家，有比手臂還長豬肋排、逼近20公分超大鮭魚腹炙壽司、滿滿海味痛風海鮮麵線、軍艦型爆炸鋪滿蛤蜊義大利麵、入口即化牛筋牛肚漢堡，從西式到日式的超級視覺享受，兼具著味覺感受的美食饗宴，愛到彰化嚐美食的饕客們，快揪麻吉一起來嚐嚐！

組圖／ㄨ麻尹日式蓋飯-彰水店粉絲團、hanyu_912、指月亭粉絲團
組圖／ㄨ麻尹日式蓋飯-彰水店粉絲團hanyu_912指月亭粉絲團
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陽光麵線-痛風系海鮮麵線

店家位於彰化員林市騎樓下，即使過了中午用餐時間，還有許多人前往購買大多是外帶，一碗滿滿海料的大綜合麵線，價格100元，再搭配15元的糖心蛋，立即變得更吸睛加分，吃得到超入味的大腸、剝好殼的大蝦仁、飽滿的鮮蚵和大塊的鮮魷魚，另外也有相同價格但主料魷魚更換為干貝的干貝綜合麵線。這碗有著爆滿海鮮的麵線，整體份量十足，因此被稱為吃了會痛風的「痛風系海鮮麵線」。

圖／IG:hanyu_912授權提供
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陽光麵線(員林創始總店)

地址：彰化縣員林市中正路257號

電話：0971-415779

營業時間：10：00～23：45（週四公休）

指月亭-鮭魚腹炙握壽司

圖／IG:rexpan授權提供
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圖／擷自指月亭粉絲團
圖／擷自指月亭粉絲團
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特別推薦這家在彰化在地已非常具有口碑的指月亭，鮭魚控們千萬別錯過，即使不喜歡吃生食，這家也絕對要收藏的，因為只要嚐過就一定會愛上了！其中一道出名的鮭魚腹炙握壽司，特別嚴選鮭魚腹的部分，表面炙燒過後香氣十份逼人，加上山葵、淋上醬油，一口咬下，再認真品嚐一番，入口即化的美味口感真的超級棒！

圖／IG:rexpan授權提供
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圖／擷自指月亭粉絲團
圖／擷自指月亭粉絲團
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圖／擷自指月亭粉絲團
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指月亭和風料理

地址：彰化縣員林市大同路二段102號

電話：04-8338919

營業時間：平日16:30-22:30、假日11:00-14:00/17:00-21:00(週一公休)

ㄨ麻尹-手臂長肋排飯

圖／擷自ㄨ麻尹日式蓋飯-彰水店粉絲團
圖／擷自ㄨ麻尹日式蓋飯-彰水店粉絲團
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彰化這家日式蓋飯以提供的戰斧系列和魔爪系列最著名，其中魔爪肋排實在有夠浮誇，拿在雙手上幾乎可以蓋過整臉，再拿手臂直接比一比，肋排的Size幾乎手臂一樣長，側面觀察肋排的厚度也有50元硬幣高度這麼厚！大口咬下，嘗得到肋排肉充滿油脂又有彈性的口感，而且加上炙燒過後，整個口腔滿溢油嫩的香氣，店家附贈手扒雞手套，讓客人戴手套一根根拆骨品嚐，大嗑比手長的豬肋排，實在很過癮呀！

圖／IG:174_yaya授權提供
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ㄨ麻尹日式蓋飯(彰化大埔店)

地址：彰化縣彰化市大埔路246號

電話：04-712-1618

營業時間：11：00～14：00、17：00～21：00

AGA Burger-筋肚堡

從沒想過漢堡裡加上熱食肉品、熱蔬菜會這麼好吃！彰化AGA burger的這一款「筋肚堡」，將滷得入味的牛筋牛肚佐青醬和起士，加上一層高麗菜和一層龍鬚菜，整體份量超多，重點是牛肚與牛筋處理幾乎已經到入口即化的地步，整個漢堡呈現出超澎湃又有層次的豐富美味！

圖／IG:_travel.lu授權提供
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AGA Burger

地址：彰化縣彰化市成功路239號

電話：04-728-2648

營業時間：週三-五 17:00-20:30、週六 11:00-14:00 & 17:00-20:30、週日 11:00-14:30 (週一公休)

與你見麵-軍艦奶香蛤蜊義大利麵

蛤蜊控們看到這道料理都要暴動了！彰化這家「與你見麵」義大利麵店推出的浮誇蛤蜊麵，一上桌發現它真的也太大盤了吧！足足100顆蛤蜊就擺在你眼前，以雙人份的麵量加上滿滿蛤蜊，再搭配熬煮得又香又濃的青醬，完全是軍艦級打造呈盤的視覺美味，整體價格529元，可以說是CP值頗高。邊吃飯還能享受店家營造網美氣氛，以繽紛貨櫃屋和彩繪塗鴉牆打造，讓網友們好吃又好拍！

圖／IG:eatha.foodie授權提供
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與你見麵

地址：彰化市華山路35號

電話：0968-776-726

營業時間：10:30-21:30

彰化美食海鮮日式料理
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

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