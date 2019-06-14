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CP值爆表！ 一整隻酥脆「金黃軟殼蟹」 一中商圈人氣路邊天婦羅炸給你吃

2019-06-14 13:54聯合新聞網 文／遊妤思

愛吃炸物的朋友不能錯過！在台中一中商圈有一家超人氣日式炸天婦羅，店名叫「路邊炸蝦天婦羅」，客人點餐均現點現炸、產品非常多樣化，麵衣炸得酥脆好吃，重點是老闆給的炸物份量超霸氣，只需要銅版價就能吃到一整隻亮麗外型的「金黃軟殼蟹」，實在是CP值爆表呀！

圖／糖糖's 享食生活授權提供(以下同)
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這家日式炸蝦天婦羅位在一中街與育才北路口，沒有店面，只有一台充滿日式風格的木作攤車停在轉角路邊，所以店名就叫作路邊炸蝦天婦羅，開攤7年已成為在地人氣炸物美食，直接拿取店家的紙盒點餐，再交給老闆，餐點好了老闆會叫號，更有趣的是等待炸物的時間，還可以在一旁抽籤！

圖／糖糖's 享食生活授權提供
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圖／糖糖's 享食生活授權提供
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路邊炸蝦天婦羅的MENU，有套餐也有單點，經由網友糖糖推薦他們家的套餐系列，絕對可以讓你吃飽飽。更推薦幾道人氣炸物：

圖／糖糖's 享食生活授權提供
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軟殼蟹天婦羅 80元

一整隻的軟殼蟹下去炸至金黃酥脆的口感，吃起來不會有腥味，口感香脆，吃軟殼蟹的好處就是整隻都可以吃，不用蹭好好嗑，超棒！

圖／糖糖's 享食生活授權提供
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綜合天婦羅 70元

如果第一次來老闆都會推薦這款招牌綜合天婦羅，也是目前最多人點的人氣款，有炸蝦、炸柳葉魚及四樣炸野菜，野菜的部分是依當天的食材為主，用料相當豐富！直接從上面拍給大家看就知道料有多多了，整盒塞的滿滿的～外皮炸的很酥脆，整體吃起來也不會讓人覺得很油膩，吃完這一份就超飽了。

圖／糖糖's 享食生活授權提供
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鮮炸牡蠣 80元

新上市的鮮炸牡蠣，一份有兩顆，裡頭的牡蠣很新鮮，size不算小顆，愛吃炸牡蠣的朋友在路邊炸蝦天婦羅也吃的到，而且價格不貴呢！

圖／糖糖's 享食生活授權提供
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路邊炸蝦天婦羅食材新鮮，餐點都是現點現炸，套餐真的份量十足也只要銅板價，CP值真的很高，開攤7年人潮依舊源源不絕，不過路邊炸蝦天婦羅沒有固定的公休日，想吃的朋友事先查一下，老闆的公休日會公布在店家粉絲團哦。

圖／糖糖's 享食生活授權提供
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路邊炸蝦天婦羅

電話：0913-876562

地址：台中市北區一中街與育才北路口

時間：12:00~21:30(售完提前收工；不定期公休，公布在粉絲團上)

CP值台中美食日式料理炸物在地美食

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