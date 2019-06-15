一中街雪花冰隨手帶著走！芒果控們大喊：太過癮
為迎接即將到來盛夏，冰家戰場群雄四起， 各家冰店蓄勢待發，位在一中街鬧區裡，一中紅樓下的鮮豔亮黃色招牌餐車，一眼望去便能看見，而這裡即將上演一齣冰與火之歌，冷酷的雪綿尬上熱情芒果，炎炎夏日，你！絕對不能錯過這間〝操芒〞芒果雪花冰店！
【操芒】使用的芒果是金煌芒果，外型碩大如木瓜，果肉多、纖維細，老闆大方的將芒果舖滿整個雪花冰表面，再配上一球明治芒果冰淇淋，最後依自己的喜好淋上新鮮芒果醬，一口吃進去，即享有四重感受！
第一口先嚐嚐明治芒果冰淇淋，再一口金煌芒果，邊搭配著店家準備的特製芒果醬！吃下去嘴裡瞬間清涼暢快，熱情的芒果也一道在嘴裡跳起舞來，緊接再吃進一口牛奶雪花冰，綿密的口感入口即化，整個涼進心底回味無窮 。
有著「番蒜錦衣衛」別稱，也就是芒果〝僅一味〞的芒果冰沙，以新鮮的芒果，每天現打，喝起來的口感清爽，甜中帶點微酸感，濃郁的芒果香味在嘴裡慢慢擴散，一口喝下全身透心涼！
老闆表示未來還是會持續推出芒果系列的新品，給顧客更多不一樣的選擇，有空不妨來一中街和錦衣衛過招一下，包準你臣服在番蒜的滋味中。
【一中操芒】
店家地址：台中市一中街55號
店家電話：0922 909 898
營業時間：11：00～22：00
粉絲專頁： http://bit.ly/2HTqsHC
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