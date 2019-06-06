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史上最狂！台中深紅隱藏版「龍蝦海」 想吃先要有30個朋友！

2019-06-06 09:01udn走跳美食

文、圖／關關

史上最狂台中龍蝦海來了！！！人生中難得龍蝦吃到厭世就是這一次(笑 ～)同行友人笑說，第一次龍蝦吃到推來推去，你吃啦，我吃過了，你吃啦！

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深紅火鍋這次的最新力作

把屠龍計劃、屠龍2.0和窮人海鮮套餐加起來，變成史上最狂的台中龍蝦海套餐！！總共56隻黃金龍蝦+波士頓活龍蝦，還有180盎司的牛豬肉以及各種海鮮，一字排開超壯觀的根本海產攤。不要問我還有多少菜盤跟手工丸餃了，先被大陣仗嚇到，後面真的很難數。

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1分鐘影片搶先看

深紅汕頭鍋物上禮拜默默在北屯開新店，這次新推出的台中龍蝦海也是北屯崇德店限定呦！老闆推出以後才發現真的太搞剛又沒什麼賺錢，所以平日限定一份、假日不賣。整份套餐可以30個人吃才3萬多，尾牙或春酒改訂這個，感覺吃飽又划算耶！！

其他菜單可參考 ▶▶ 深紅火鍋菜單

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外觀跟美村和福順店差不多，店外一樣有文青打卡牆。只是外牆標語從酒窩、腰窩，本來以為這次會變成嘎肢窩。

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原來不只網美，連小朋友站在這邊都令人融化～

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為了搶先目睹台中龍蝦海，人家都還在吃尾牙，我們就已經提前春酒聚餐了，哈哈！崇德店空間還蠻寬敞的，比福順店大一些，更適合多人聚餐。

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雖然說這天吃春酒幾乎被我們包場，但店裡其他桌也都坐滿滿，甚至還翻過一輪呢！

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崇德店也提供包廂，用餐需要隱私還可以把門拉起來，也有自己的醬料桌。

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後來要去廁所時，意外發現還有網美燈牆，雖然吃東西比較重要，但這邊到處都蠻好拍的耶～

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準備了各式醬料讓大家自行取用。

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半開放式廚房，可以看到裡面正在準備我們的龍蝦海套餐，光菜盤一字排開就覺得畫面好壯觀！

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肉片也都是現切的，這位小哥哥要切180盎司的肉盤給大家吃，光用看都覺得手痠了。

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食材太多了，必須用長形木盤加上兩個人搬運上桌。

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一出場大家就立刻聚集圍觀，這麼浮誇的畫面真的不是隨便看得到，每個人都拿起手機就是一陣猛拍，連隔壁用餐客人都一起加入拍攝行列 (笑～)

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深紅汕頭火鍋 | 台中龍蝦海套餐 $32699

套餐一上桌真的太浮誇了！！每個人都先合照一翻，搞得很像觀光景點超好笑～還有朋友說吃完這餐痛風變中風 哈哈，覺得好歡樂！

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台中龍蝦海的主角就是這三條海鮮船，分別是屠龍計劃+屠龍2.0+窮人海鮮套餐，每艘都讓人嘆為觀止！！

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屠龍計劃原本是用青龍蝦，現在30隻都升級為品質更好的黃金龍蝦。

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喜歡波士頓龍蝦的，光屠龍2.0就給你10公斤的波士頓活龍蝦！有人會說波士頓龍蝦又不是龍蝦，但好吃就好為何要在意這麼多啊(笑～)而且我很愛那個大大的螯，對我們不太會剝龍蝦的人很方便耶，肉又多。

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小朋友一開始發現龍蝦會動還會嚇一跳，後來就充滿好奇，各種東摸摸西摸摸，超可愛～

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第三艘是窮人海鮮套餐，發現海鮮內容會依季節稍稍不同呦，小卷、白蝦、干貝、蛤蜊、天使蝦，連魚肉厚度都給得超霸氣。

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比較驚艷的這次居然有生食級的天使紅蝦，連蝦殼都幫你剝好了，也太貼心！！

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入鍋燙個幾秒顏色變白就趕快拿起來，天使蝦吃起來超級鮮甜又脆口，真的好好吃～

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一整尾的小卷霸氣入鍋，煮熟再分切小塊，Q嫩又充滿海味也很讚。

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美國無骨牛小排、M9澳洲和牛、美國雪花牛、美國板腱牛、台灣嫩豚豬、台灣雪花豬，14盤加起來共180盎司的肉盤，愛肉肉的也能很盡興！！

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攤開來每片都不小耶。

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另外還有豐富的菜盤、手工丸餃、飲料、主食…等等，看到這邊自己都飽了，可是怎麼還沒介紹完啊(笑～)強烈建議你們挑戰龍蝦海之前，先把肚子空起來，不然吃得很辛苦啊！

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菜盤依季節變化提供十幾種蔬菜，配色很繽紛，各種營養都可以攝取，建議留一些蔬菜最後煮，當你吃太多肉時會需要它來解解膩 。

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一直讓我很愛的手工丸、餃系列，魚餃、燕餃、蛋餃都讓人一吃就喜歡，皮也不會煮一下就破掉。

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牛肉、豬肉丸也一定要嚐試，除了裡面有包餡之外還很爆漿，我那天吃兩顆都被自己噴到 。

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每人還可選一份自己的主食，如果吃完火鍋最後想煮雜炊，你們可以多點幾碗白飯。冬粉類的也很推薦，煮完龍蝦每一鍋湯底都是菁華，冬粉煮下去就超好吃。

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飲品就是梅香桂花釀和鮮榨百香多多。桂花釀喝起來帶著檸檬香氣，百香多多使用大量的新鮮百香果呦！

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湯底部份，我們這桌點黃金泡菜鍋。真的是超愛深紅的泡菜鍋，整鍋都是泡菜，而且剛開始湯頭就很濃郁又帶點微辣香氣，直接喝就超開胃的。一定要先夾幾片泡菜吃，口感和香氣都好喜歡，肉片煮下去也都會吸附美味湯汁，龍蝦先不要急著煮嘿～

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還沉浸在泡菜湯好好喝、肉好好吃的情境中，一轉眼大家已經在進攻海鮮了。

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雖然沒有眼明手快，但還好我們有識貨的神隊友，拿了好多天使紅蝦、生食干貝和活凍鮑魚回來。

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干貝煮起來柔嫩又多汁，我不會承認一個人吃了三顆的，哈哈哈 ！

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蛤蜊也是個頭比較大那種，煮起來顆顆飽滿。

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當大家正在大口吃肉、吃海鮮的同時，廚房也努力幫忙分切龍蝦。處理好的龍蝦一碗一碗端上來，只要負責丟進湯裡煮熟就可以了，剝開來中間蝦膏都好多喔，覺得很開心！

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肉也很好取下來，一口一條真是太過癮啦！！

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結果前一盤都還沒吃完，下一盤又端出來，真的很像聚寶盆耶怎麼都吃不完。吃到懷疑廚房是不是多送我們好幾隻龍蝦，哈哈！比起龍蝦吃到飽，深紅的龍蝦吃到厭世，真的超級猛啊！

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我覺得波士頓龍蝦又比之前的黃金龍蝦更好吃了，畢竟活體龍蝦吃起來肉質真的更甜更扎實！

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連蝦螯都超級飽滿，我好愛那兩隻大大的螯，吃起來甜滋滋的。

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我們這桌的剝蝦達人連蝦足都不放過，說這裡的肉也好好吃，第一次知道，原來蝦蝦的腳打開裡面還有這麼多肉耶！最後當然沒有吃完，還打包好多回家又可以再吃幾餐(笑～)

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你以為吃完收工了嗎？？還沒～～店員又端出紅豆牛奶冰沙給大家當飯後甜點。之前比較常吃到抹茶雪花冰，這次新出的也不錯耶，想來第二碗！

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崇德店比較沒那麼多車潮，聚餐完還可以一起到店外拍照留念呦！！

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深紅汕頭火鍋 (崇德店)

地址：台中市北屯區昌平東五路256號

電話：(04) 2422-7706

營業時間：週一~週五 17:00~23:00 / 週六~週日 11:00~14:00、17:00~23:00

Line@ 訂位：@ege8735j

FB粉絲團：深紅汕頭火鍋 S.H Shantou Hotpot

注意事項：一成服務費 / 龍蝦海限平日一組，假日不提供 / 店門口可停10台車

文章來源：吃關關 FB：跟著關關看世界

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