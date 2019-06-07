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泡湯小熊好療癒！西屯必吃「麻辣鍋」還能鴨血吃到飽

2019-06-07 12:00ShareLife分享生活

聽說高雄有一隻很紅的小熊專門泡澡給人看，沒想到高雄泡不夠，現在還泡到台中西屯來啦！兼任爆濃鍋關鍵角色的小熊，就要讓你品嚐他的醇濃魅力。

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
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從高雄紅到台中來的這間「愛食鍋麻辣鴛鴦」，絕對是間值得你列入口袋名單的店家，除了店家經典的麻辣湯底之外，還有跟手臂一樣長的肉盤，跟超紅泡澡小熊，樣樣都讓人超驚喜，不只超好拍還超好吃啊。

（圖／台灣旅行趣）
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爆濃南瓜牛奶鍋

（圖／台灣旅行趣） ▲連臉上的毛髮都很講究喔。
（圖／台灣旅行趣） ▲連臉上的毛髮都很講究喔。
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一開始當然就要先介紹最紅的這隻小熊啦，用純南瓜泥做成的小熊冰磚，頭上還放著起司毛巾，光是放在鍋裡就好萌，沒想到倒入牛奶跟高湯還能帶起另一波高潮，泡在熱湯裡的小熊因為會漸漸融化，感覺就像因為溫度太舒服，讓人不自覺往下泡的舒服姿勢，真的好療癒人心呢。

（圖／台灣旅行趣） ▲店家用的牛奶也是很有名的高大鮮乳喔。
（圖／台灣旅行趣） ▲店家用的牛奶也是很有名的高大鮮乳喔。
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（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣）
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攪散後的南瓜牛奶鍋不只香氣驚人，因為還有加入大骨熬製的高湯，湯頭喝起來更多了一股深度喔，另外店家除了南瓜小熊可以選之外，其實還有純白的山藥小熊可以選喔。


手臂長肉盤，光是夾肉就讓你夾到手痠！

（圖／台灣旅行趣） ▲多到要繞滿一桌才夠放的肉盤。
（圖／台灣旅行趣） ▲多到要繞滿一桌才夠放的肉盤。
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（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣） ▲圖為鮮嫩雪花牛｜嚴選霜降牛｜嚴選梅花豬｜特選五花豬。
（圖／台灣旅行趣） ▲圖為鮮嫩雪花牛｜嚴選霜降牛｜嚴選梅花豬｜特選五花豬。
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滿滿四大條的肉盤一端出來就吸引了眾人的目光，而且店家也不因為肉盤很長所以縮小肉的長度，每片攤開也都有一定長度，一個人要吃下一盤都有點太撐啊。


麻辣鍋

（圖／台灣旅行趣） ▲道地四川口味的麻辣鍋，辣度也是可以選擇的喔。
（圖／台灣旅行趣） ▲道地四川口味的麻辣鍋，辣度也是可以選擇的喔。
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接著說到的這鍋麻辣鍋真的是深深擄獲人心啊，光是看到鍋裡的配料就可以想像它有多好吃，用多達五十幾種中藥熬煮的湯底，麻與辣的尾韻都讓人深深難忘，喝起來不但不會嗆辣，反而帶點溫醇感，微麻的口感也讓人好著迷。

（圖／台灣旅行趣） ▲鍋裡的鴨血跟豆腐，居然都是無限量供應的。
（圖／台灣旅行趣） ▲鍋裡的鴨血跟豆腐，居然都是無限量供應的。
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另外這鍋裡的鴨血跟豆腐可是可以續加的喔，滑嫩的鴨血跟滷得很透的豆腐，光是吃這兩樣就讓人可以配下一碗飯了，涮下肉片後，吸附著湯汁的肉片更是誘人，Ｑ彈的口感配上麻辣香氣，真的讓人好想在多續幾碗飯啊。

（圖／台灣旅行趣） ▲來點豪邁吃法，一次涮一堆肉就對啦。
（圖／台灣旅行趣） ▲來點豪邁吃法，一次涮一堆肉就對啦。
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豪華海鮮拼盤

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣）
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除了肉盤之外，愛吃海鮮的你更不能錯過豪華海鮮拼盤，大木盆裡裝著滿滿海味，蛤蜊、蟹管肉、鯛魚片、淡菜、草蝦、中卷應有盡有，簡直可以說是海裡的聚寶盆啊。


滷水拼盤

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣）
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不得不說這盤滷水拼盤絕對能把你的麻辣鍋帶上另一波高峰啊，店家自己滷的牛肚、牛筋、大腸，其實冷得就很好吃了，不過放入鍋裡更能變化出不一樣的口感，吸附湯汁後大腸跟牛肚變得柔軟好吃，尤其煮過的牛筋入口即化的口感，更是讓人想再續一盤啊。


鮮菇拼盤

（圖／台灣旅行趣） ▲店裡有的菇類（香菇、金針菇、袖珍菇、舞菇、雪白菇、鴻喜菇、...
（圖／台灣旅行趣） ▲店裡有的菇類（香菇、金針菇、袖珍菇、舞菇、雪白菇、鴻喜菇、杏鮑菇、白精靈、黑珍珠）都在裡面，品項更是多達九種喔。
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蔬菜拼盤

（圖／台灣旅行趣） ▲蔬菜拼盤也都裝得滿滿的，尤其水蓮爽脆的口感非常解膩喔。
（圖／台灣旅行趣） ▲蔬菜拼盤也都裝得滿滿的，尤其水蓮爽脆的口感非常解膩喔。
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餃類拼盤

（圖／台灣旅行趣） ▲餃類拼盤裡有（魚餃、燕餃、蛋餃、蝦餃），份量也很足。
（圖／台灣旅行趣） ▲餃類拼盤裡有（魚餃、燕餃、蛋餃、蝦餃），份量也很足。
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綜合魚漿

（圖／台灣旅行趣） ▲圖為墨魚漿、花枝漿。
（圖／台灣旅行趣） ▲圖為墨魚漿、花枝漿。
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（圖／台灣旅行趣）
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綜合魚漿可以從四種口味（花枝、蝦仁、墨魚、干貝）中任選兩種口味，而且手工製作的魚漿就是不一樣，每樣都可以看到新鮮的海鮮塊喔。


優惠活動｜量身高換肉肉，快約超高或超矮的朋友吃鍋啦！

（圖／台灣旅行趣）
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店家現在還有推出優惠活動，以老闆身高175公分為基準，每差五公分就送五片肉，最多可以送到一整盤的霸氣肉盤多達23片肉啊，不過參加活動前要先單點一盤肉才可以參加喔，每桌也限推派一位代表。

（圖／台灣旅行趣）
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從下午營業到凌晨一點半的「愛食鍋麻辣鴛鴦」，絕對是你吃宵夜的新選擇，半夜想吃鍋，再也不怕找不到地方吃啦！


愛食鍋－台中西屯店

店家地址：台中市西屯區大墩二十街57號

店家電話：04-2310-2110

營業時間：平日 17：30～01：30 假日11：30～01：30

粉絲專頁： http://bit.ly/2HX10kE


愛食鍋－高雄新田店

店家地址：高雄市前金區新田路252號

店家電話：07-2210288

營業時間：平日 17：30～01：30 假日11：30～01：30

粉絲專頁：http://bit.ly/2X8RalM


愛食鍋－高雄裕誠店

店家地址：高雄市左營區裕誠路297號

店家電話：07-5585811

營業時間：平日 17：30～01：30 假日11：30～01：30

粉絲專頁：http://bit.ly/2Qq0E9O


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