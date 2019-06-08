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赤味噌mix經典炸醬！彰化拉麵屋台「招牌魂蛋麵」超誘人

2019-06-08 12:04ShareLife分享生活

如果要說「懂吃」，那絕對不能小看彰化人對美食的要求，從小吃的職人手藝到百家爭鳴的異國料理，想找好吃的來彰化準沒錯，今天帶大家來吃的是藏在彰美路上道地博多拉麵店，美味的「魂蛋麵」沒吃過真的太可惜。

（圖／台灣旅行趣）
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「堅持正宗日本做法」，不論是細膩的工序與調味，或是來自日本的精選食材，完全不馬虎，除此之外，手工湯包滿滿的肉汁與鮮美的內餡也不容錯過呦！

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣）
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博多拉麵以豚骨為風味的核心，點「白湯豚骨拉麵」就可以品嘗最純粹的原始湯頭，滋味濃郁的同時質地卻很爽口，有明顯的白胡椒香氣是最大的特點，經過調整的鹹度不會太高，是屬於「喝不膩」的拉麵湯，而且還可以無限續湯呢。

（圖／台灣旅行趣）
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麵條原料使用日製麵粉，並以手工日曬48小時昇華麥香，是口感鮮明帶有嚼勁的日式拉麵，湯頭的味道在口中但去後仔細咀嚼，可以吃出獨特的麵香。

（圖／台灣旅行趣） ▲喜歡日式麵體的一定會滿意，該有的香氣、勁道一絲不差
（圖／台灣旅行趣） ▲喜歡日式麵體的一定會滿意，該有的香氣、勁道一絲不差
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（圖／台灣旅行趣） ▲【御麵屋】的手工叉燒，看似平凡卻能咀嚼出滿滿肉香
（圖／台灣旅行趣） ▲【御麵屋】的手工叉燒，看似平凡卻能咀嚼出滿滿肉香
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「赤湯味噌拉麵」在原味的豚骨外，加上了連續八年榮獲博多味噌大賞冠軍的「赤味噌」。雖然可以明顯看到湯頭的紅，但赤味噌的辣度本身滿溫和的，在香氣慢慢包覆口腔後，才會在慢慢喉頭感受到辣度，就算不敢吃太辣也能試試看。

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣） ▲赤味噌讓湯頭入口時的層次更豐富
（圖／台灣旅行趣） ▲赤味噌讓湯頭入口時的層次更豐富
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（圖／台灣旅行趣） ▲升級「熾燒蔬食」版本，除了會將每片叉燒直火炙燒外，還會附上...
（圖／台灣旅行趣） ▲升級「熾燒蔬食」版本，除了會將每片叉燒直火炙燒外，還會附上多樣新鮮蔬食，享受美味同時顧健康。
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（圖／台灣旅行趣）
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拉麵店不多見的「乾麵」選擇沒想到這麼誘人，招牌「魂蛋麵」，製作工序遠比看起來還複雜得多，煮麵過程中增加了一道「洗麵」的程序，沖掉手粉之後再回鍋繼續加熱，如此煮出來的麵除了不會有外層糊掉的狀況，口感也更俐落彈牙。

（圖／台灣旅行趣）
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混合了日本赤味噌與台式炸醬的口味，入口的鹹香後層次十足，先是熟悉的炸醬出現，赤味噌的香味接著透出來，搭配青蔥的清爽、海苔的香氣與花生的顆粒咬感，每口都有驚喜，當然別忘了刺破那顆溫泉蛋，讓濃郁的蛋黃把所有口感融合到位。

（圖／台灣旅行趣） ▲選用有機紅心蛋製作的溫泉蛋，質地濃郁風味更足
（圖／台灣旅行趣） ▲選用有機紅心蛋製作的溫泉蛋，質地濃郁風味更足
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（圖／台灣旅行趣）
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蒸籠一打開，馬上就被水潤的「鮮豚小籠湯包」吸引，薄透的外皮卻保有筋道與彈性，咬開一個小洞馬上流出滿滿的湯汁，肉餡鮮美多汁很有水準。老闆自信地說自己手做的湯包不輸名店的口味，確實有道理！

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣） ▲筷子夾起，看到沉甸甸的感覺就知道皮薄湯汁滿
（圖／台灣旅行趣） ▲筷子夾起，看到沉甸甸的感覺就知道皮薄湯汁滿
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（圖／台灣旅行趣）
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道地口味加上在地食材，加上細節的講究與專注，如果你今天想吃一碗「好麵」，不妨到御麵屋大快朵頤吧。


御麵屋/彰美店

地址：彰化縣彰化市彰美路一段276號

電話：0903 128 933

營業時間：11:30~21:00 週一公休

粉絲專頁：https://bit.ly/2YYx2TV


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