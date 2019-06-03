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美中貿易硝煙戰下 台商回流的真相

每日限量！台中超夯人氣「爆漿甜甜圈」 一開攤不到15分鐘就完售！

2019-06-03 16:07聯合新聞網 文／遊妤思

台中也悄悄出現人氣爆紅的「爆漿甜甜圈」，位在台中車站附近大公街上的騎樓處，有一攤相當文青風的小攤位「陸丘甜室」，每日新鮮販售胖嘟嘟可愛模樣的無孔甜甜圈，咬下去還會大爆漿！由於每日限量製作，目前最新規定是一律現場購買、不預訂、不預留、無外送，還每人限量購買3顆，營業時間從下午三點開賣3個小時，但網友實際走訪心得是常常一開攤15分鐘內就被掃光光，實在是非常搶手呀！

組圖／糖糖's 享食生活、IG：eatha.foodie授權提供，非經同意請勿轉...
組圖／糖糖's 享食生活、IG：eatha.foodie授權提供，非經同意請勿轉載(以下同)
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圖／糖糖's 享食生活授權提供，非經同意請勿轉載(以下同)
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陸丘甜室的前身是Oh Sweet Dinner餐廳，結束後改變經營方式重新出發所創立的新品牌。攤位佈置的很簡約優雅，在有質感的木櫃裡，擺放一個個可愛的甜甜圈，視覺上十分吸引人。這款無孔甜甜圈malasadas起源於葡萄牙，是一種酵母麵團經油炸後沾上糖粉，再擠入各種爆漿餡料製成，每一顆拿起來挺有重量的，吃起來更是軟中帶Ｑ的麵包口感，塞滿內餡的甜甜圈，一咬就爆醬！

圖／IG：eatha.foodie授權提供，非經同意請勿轉載(以下同)
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目前有巧克力、濃抹茶、莓果醬、卡士達及鹹乳酪5種口味：

#濃抹茶 55元

抹茶上頭多了杏仁脆粒，是偏苦味的抹茶，但抹茶香很濃郁，不吃甜的朋友可以試試這款。

圖／糖糖's 享食生活授權提供
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#卡士達 50元

卡士達是最熱門口味，常常一開攤就秒殺，糖糖's 享食生活提到，一開攤才3點5分來，沒想到就已經賣完了。

圖／IG：eatha.foodie授權提供
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#巧克力 50元

巧克力口味上頭還有一小塊布朗尼蛋糕，一咬下去真的會大爆漿，巧克力香氣超濃郁，甜度不會到很甜。

圖／IG：eatha.foodie授權提供
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#莓果醬 50元

莓果口味，一咬下去清甜果香撲鼻而來，酸度大於甜度，喜歡酸酸甜甜的舌頭會超愛。

圖／糖糖's 享食生活授權提供
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#鹹乳酪 45元

雖然名字取叫＂鹹＂乳酪，實際上吃起來其實是甜的，略帶點鹹味，顏色跟卡士達有點像，整體奶香濃郁滑順又耐吃。

圖／糖糖's 享食生活授權提供
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圖／糖糖's 享食生活授權提供
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陸丘甜室目前是一人作業工作室，專賣手作甜甜圈和美式布朗尼，每日限量秒殺販售，是一種一開攤準備收攤的概念，想吃的朋友可以立馬手刀前往試試！

圖／IG：eatha.foodie授權提供
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圖／IG：eatha.foodie授權提供
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陸丘甜室

地址：台中市東區大公街2-1號

時間：15:00~18:30(售完即止)

臉書：https://www.facebook.com/chobrownies/

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