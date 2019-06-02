一秒到老香港！台中老虎城「港動吃鍋」綠皮沙發椅＋霓虹燈 香港復古風滿滿

2019-06-02 17:10 聯合新聞網 文／遊妤思



復古懷舊的港式茶餐廳風格，綠皮沙發椅、白磁磚牆搭配上五顏六色的閃閃霓虹招牌，讓人彷彿置身於幾十年前的老香港。不只裝潢好拍，店家鍋物種類多達15種，基本菜盆上還趴著一隻小龍蝦，選項豐富且用料實在，是家頗具港味魅力的火鍋店。

圖／阿新愛玩樂、阿新筆記授權 分享 facebook

位在台中河南路上的老虎城，在3月底時進駐了一家港式風格火鍋店「港動吃鍋」，以70年代的香港茶餐廳為主題，搭配著綠皮沙發椅、經典的白磁磚牆，以及各處五顏六色的霓虹招牌，頗具魅力的打卡點。店內環境風格鮮明，用餐區以半包廂的方式呈現，一大桌就可以開8鍋，很適合多人的朋友聚會或同事用餐。店內鍋物種類以台、港、中、越式鍋物為主多達15種可以選擇，還貼心附上推薦小語供民眾參考。

圖／蘋果市集｜養小人顧腸胃日誌、蘋果話日常授權 分享 facebook

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台式的寶島落湯雞鍋、燒酒雞鍋，港式的豬筒骨老火湯、濠江卜卜蜆鍋、西寧酸酸鍋等等，都相當具有特色，另外還可加點肉盤、港式飲料以及小點心。店家餐點選項豐富且用料實在，保證你吃得滿意，尤其是基本菜盆就有附小龍蝦，視覺享受真的超誇張。

圖／寶島落湯雞鍋，NT.300元。用豬大骨熬製，湯頭飄著濃濃豚香，搭配鹹酥雞下鍋，整體味道濃郁卻不重鹹，十分特別。阿新愛玩樂、阿新筆記授權 分享 facebook

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圖／花雕牛，NT.60元。牛肉鮮豔，不只分量大塊且牛花漂亮。阿新愛玩樂、阿新筆記授權 分享 facebook

圖／咀嚼在嘴裡是滿滿的花雕酒香，不用擔心有酒精，因為只有濃厚香氣，越咀嚼透出的肉汁真的很狂，不用沾醬，原味就很好吃。阿新愛玩樂、阿新筆記授權 分享 facebook

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圖／基本菜盤內滿滿的料。阿新愛玩樂、阿新筆記授權 分享 facebook

圖／煮滾的小龍蝦肉質Q彈紮實，還能跟店家加點。阿新愛玩樂、阿新筆記授權 分享 facebook

從裝潢到餐點都有著舊式香港茶餐廳的氛圍，且鍋物種類也很特別，若有興趣的朋友可以到台中老虎城來嚐鮮，想感受充滿歡樂感的港味魅力。

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港動吃鍋

地址：台中市西屯區河南路三段120號（老虎城2F）

電話：(04)3606-2519、0966-468843

時間：11:00-22:00

*用餐限時九十分鐘，每人低消150元，若共鍋酌收100元清潔費，而皆另加服務費10%

（消費資訊請依店家公布）