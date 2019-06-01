超濃蟹黃包入餡！台中公益路「小籠包店」湯汁真的太母湯

爆湯！是吃小籠包時最期待的事，當看著湯汁從咬破的皮中流瀉出來，那畫面真的太療癒，想要來份爆湯滋味嗎？來「皇宸饌小籠包」就對啦！

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（圖／台灣旅行趣） ▲皇宸饌含意：皇樓好風味，宸豐富化多，饌御展情萃，勁雋永傳延。 分享 facebook

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大紅燈籠高高掛，店家位在公益路上，走得是中國風的佈置

進到店面牆上佈置了許多水墨畫，也可以看見半開放式的工作室，還有一旁的鋼彈模型展示牆。

（圖／台灣旅行趣） ▲店家也是用自助點餐機點餐喔。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲鋼彈展示櫃。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲半開放的製作區可以看到製作過程喔。 分享 facebook





招牌小籠湯包

（圖／台灣旅行趣） ▲小籠湯包也是每日現包現蒸喔。 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲旁邊還放著小麵皮當記號。 分享 facebook

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說是招牌料理當然跟別人的小籠湯包不一樣啊，跟豬後腿肉混在一起的可不是一般芝麻，而是磨碎的白芝麻，由老師傅特別研發的口味，不僅更加養生，吃的時候還能聞到淡淡的芝麻香，勾勒出豬肉的香甜滋味。





蟹黃小籠湯包

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光是處理就要花上五小時，限量的蟹黃小籠湯包，都是店家用手工的方式，一隻隻將紅蟳的蟹肉、蟹黃挖出，之後熬煮成濃郁的蟹黃膏，為了讓鮮味能跟豬肉完美結合，還特地選用了較沒有腥味的母白豬搭配。

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一口咬下滿滿的蟹黃湯汁立刻湧了出來，紅蟳的鮮結合豬肉的甜，不用沾調味料就很好吃，而且飽滿的內餡也很有飽足感喔。





蝦仁蒸餃

（圖／台灣旅行趣） ▲不只是湯包、就連蒸餃的皮也是現擀的喔 分享 facebook

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光是看到剛蒸好的蒸餃還是一樣飽滿，就知道裡面的餡料一定很豐富，果然咬開來看，整隻的白蝦就這樣迸了出來，搭配鮮嫩的豬肉與提味的韭黃一起吃，甚是滿足，而且這蒸餃的皮與湯包皮不太一樣，比較有彈性，更是增加了嘴中的豐富度。





胡瓜水餃

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來到小籠包店當然水餃也是不能錯過的啊，喜歡清爽口味的你，最推薦來份胡瓜水餃了，每日早上現拌的餡料除了怕胡瓜容易出水之外，更能確保食材的新鮮度。

（圖／台灣旅行趣） ▲喜歡重口味的你，一定要沾店家自製的辣椒一起享用。 分享 facebook

胡瓜與豬肉的比例配得很剛好，因為是新鮮現拌的關係，胡瓜仍然保有脆度，一口入嘴相當飽口，搭配辣椒沾醬一起吃，更能提出豬肉與胡瓜的鮮味喔。





紅燒牛肉麵

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（圖／台灣旅行趣） ▲牛肉麵的麵可是手工麵喔。 分享 facebook

最後壓軸登場的這碗紅燒牛肉麵，正是融合精華為一體的極品美味！在牛肉上選擇的是不同於其他店家的牛沙朗，煮之前還會先將肉上多餘的油脂去除，就連湯頭也用多達10幾種的中藥材調配而來。

（圖／台灣旅行趣） ▲堅持不加防腐劑，所以手工麵也都是每天現做的喔。 分享 facebook

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入口前紅燒牛肉麵的香味就直接撲鼻而來，Q彈的手工麵不只彈牙也很容易吸附湯汁，吸入嘴中非常滿足，搭配上肥瘦勻稱的牛沙朗，與清爽的湯頭一起吃，更是享受，喜愛麵食的你絕對不可錯過。

（圖／台灣旅行趣） ▲店裡也有販賣滷味喔。 分享 facebook

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堅持讓大家吃得健康，不只在外皮上無可挑剔，就連內餡也讓人滿意，每日現包現蒸的料理不只新鮮，更是代表店家的滿滿誠意，接下來還可能開發出素食類的素生餃與干貝湯包，大家可以期待一下喔。

6/1日公益店還會推出米食類的餐點，讓大家有更多樣化的選擇喔。





【相關資訊】

皇宸饌小籠包-公益店

店家地址：台中市南屯區公益路二段653號

店家電話：04-2380-7117

營業時間：11：00～15：00、17：00～20：30 (例假日除外)

粉絲專頁：http://bit.ly/2LOlYqQ





皇宸饌小籠包-向上店

店家地址：台中市西區向上路一段95號之2號

店家電話：04-2302-0620

營業時間：11：00～15：00、17：00～20：30 (例假日除外)

粉絲專頁：http://bit.ly/2JKwblt





皇宸饌小籠包-北平店

店家地址：台中市北屯區北平路三段77號

店家電話：04-2237-1176

營業時間：11：00～15：00、17：00～20：30 (例假日除外)

粉絲專頁：http://bit.ly/2W3D4VP





皇宸饌小籠包-大甲店

店家地址：台中市大甲區雁門路1號

店家電話：04-2680-5835

營業時間：11：00～15：00、17：00～20：30 (例假日除外)

粉絲專頁：http://bit.ly/2HnVica





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