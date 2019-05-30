台中的餐廳就是大器！比裝潢、比排場、還要比美味

味蕾視覺雙享受！說到台中美食，除了味蕾的享受，當然也少不了大器的裝潢與氛圍！4家顛覆印象的吸睛空間，現在就開始踩點去！

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★UnCrazy 這裏勿瘋

集結平面設計師在內的團隊發想，讓原址為澄清醫院的雙拼空間蛻變新風貌，搖身一變成為兼具時尚、品味的餐廳、音樂表演與展覽空間。走進店裡，每一個設計細節皆別具巧思，角落設置的小型舞台區，不定期邀請音樂人表演，傳遞交流分享的生活態度；2樓更是令人驚豔，以透明隔板巧妙區分不同風格主題的空間陳設，置身其中，每一個轉身都是驚喜。店內餐點主推早午餐、可頌與主廚特製的金旺菠蘿，另供應大人味咖哩飯與創意吐司、特調飲料，為霧峰人帶來嶄新的餐飲時光。

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薑薑好牛早午餐280元（前）／以蜂蜜醃製過的嫩煎牛肉為主角，附上軟法麵包、培根、炒蛋與沙拉，搭配鮮萃茶，健康又美味。地瓜朵朵75元（中）／店內特調飲品，放入自製地瓜泥，營養滿分！另推出芋泥朵朵，風味絕佳。楓糖培根可頌三明治280元（後）／以大可頌包覆培根、沙拉，極具飽足感；另附上優格，清爽酸甜。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台中市霧峰區中正路1127號

電話：（04）2330-9889

營業時間：09：30∼20：30





★吃茶三千

台中手搖飲始祖之一的喫茶小舖，於一幢40年歷史的老屋建築中，打造全新品牌吃茶三千，以山林、綠意、清水模為主軸，結合新工法讓原生樹在自然灑進的

陽光照耀下，展現出非凡生命力。獨家打造的專業萃茶機，以專屬比例與參數，呈現杯杯細致好茶；一旁品鑑區則有專業茶師免費沖泡，將輕烘焙到重烘焙的新鮮現烘茶葉，經近千次沖泡測試，設計出最佳沖泡比例的清甜梨山青心烏龍茶湯。一旁茶牆、2樓藝術空間、3樓空中茶園，皆盡展人文、茶香、藝術初衷。

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【店家資訊】

地址：台中市南屯區大英街607號

電話：（04）2328-5535

營業時間：10：00∼22 00





★有心食堂

選在早期為林務局所有的日式建築中，由郭旭英獸醫師所創立、在台中深耕多年的有心肉舖，將自家多年來專業的產銷經驗，以及全台優質安心肉品，融入這處家庭式食堂中。強調好品質未必要高價才能品嚐得到，以少油、無添加的慢煮烹

調方式，端出一道道融合歐陸風情的純粹滋味。整體空間設計明亮，並區隔出多元氛圍用餐環境，一旁還有透過毛線表達出各種動物肉品的裝置藝術，以及產銷履歷的流程，試圖以冷知識出發，讓更多人了解每天入口的食物來源。

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普羅旺斯馬鈴薯燉雞169元／套餐／以陽光瀰漫的地中海烹調，展現出溫柔的暖心料理。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台中市南區國光路361號

電話：（04）2285-9276

營業時間：10：30∼20：30





★萌木之村 MOMU

因為喜愛擁有日本小瑞士之稱的童話小鎮萌木の村，而有了這處夢幻空間的誕生，選在曾是幼稚園游泳池舊址，以可愛的麋鹿軍團、溫暖的木質元素，加上整體白色系的挑高氛圍，妝點出第一眼就會愛上的打卡新熱點！身為在地知名火鍋灰

鴿的新品牌，餐點品質當然不能漏氣，Menu上多樣化的選項，從中式套餐到午茶饗宴，精彩的擺盤與現場環境形成一股反差萌，但在入口瞬間，又能立即被高水準的滋味所征服。

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川味水煮現流金目鱸380元／以重慶烤魚為基底改良的人氣品項。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：台中市西屯區玉門路370巷8號

電話：（04）2461-6866

營業時間：08：00∼23：00（LO 21：30）





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