美國牛小排鋪好鋪滿！ 台中西區這家「現場川燙牛肉麵」很可以

牛肉麵是台灣的國民美食，每一口都是大家記憶中最懷念的滋味。而西區這一家【牛谷飲食店】由此研發了更多口味讓大家嚐鮮。

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麵條一律採用「日本小麥粉」製造的”拉麵”，煮的時間較快且粗細剛剛好，口感Q彈有嚼勁。

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另外為了讓大家喝到更好的湯頭，店內使用是沒有氯味道的RO逆滲透水，保證每一口都是最鮮甜、最健康的美味。

而每一個口味的湯底，都是利用”精燉高湯”延伸，採用牛大骨跟各式蔬菜水果熬製100小時而成。

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在牛谷飲食店當然不只有賣牛肉麵囉！為了讓飯食主義者也能享用美味餐點，他們也有提供丼飯，讓顧客有多元化選擇喔～

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美國choice無骨牛小排炙燒川燙麵

必點招牌川燙牛肉麵！現點現切，把肉鋪好鋪滿，再「桌邊服務」慢慢地倒入精燉湯頭，獻上一碗超澎湃的川燙麵。

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直接拿出”原塊肉”現切美國choice無骨牛小排，看那豐富的油花呈現猶如大理石般的花紋，還沒品嚐到就逼得口水直流啦！

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（圖／台灣旅行趣） ▲切片後一一鋪至麵上，保證看不到一點麵的身影，之後放上枸杞、薑絲、蔥花。 分享 facebook

然後重點就要登場啦！店家會親自到桌邊幫顧客服務，緩緩地倒入湯頭。並淋上自行調配的帶點米酒的中藥，提升川燙牛肉麵的濃郁與香氣。

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而為了讓顧客吃到這碗麵本身的味道，一律搭配「精燉湯頭」。

（圖／台灣旅行趣） ▲看那粉嫩肉色，多麼的可口啊！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲直接食用或是沾取自製豆瓣醬都很對味。 分享 facebook





紅燒牛肉麵

牛肉麵與紅燒湯頭絕對脫不了關係，特別選用澳洲進口牛後腱肉，並搭上精心熬煮的獨家紅燒湯頭，一碗最原初的那牛肉麵滋味淌在嘴底，令人回味無窮。

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店家精心熬煮「紅燒湯頭」，自行抓取中藥材並添加獨家香料配方，為了符合大眾口味，鹹度調配的適中，完全不會像外頭所販售的一樣超重口味哦。

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嚴選牛後腿的牛腱肉，與腱子心相比筋相對較少，搭配店家天然獨特秘法製作，先滷製後放入冷凍庫鎖住味道，再拿出現切，放置4-5塊在每一碗麵內端上桌給顧客。

（圖／台灣旅行趣） ▲每一大塊肉都富含膠質、帶筋、口味香濃、嚼感十足，滷得非常道味。 分享 facebook





茄汁滿漢牛肉麵

想大快朵頤一下嗎？那就來點一下「滿漢牛肉麵」，三重饗宴一次滿足！再搭配濃郁香甜的茄汁湯頭，色香味俱全！

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自行炒番茄泥，並加入牛肉高湯稀釋，點綴著幾塊番茄粒。這一碗充滿滿滿的蕃茄精華，看似濃厚的湯汁，嚐起來卻是非常溫和的口感。

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滿漢包括了Q彈有嚼勁的牛筋、薄片適中的牛肚、軟而不爛又入味的牛肋條，皆為真材實料的獨家配方滷製，鹹甜剛剛好，每一口都吃的到肉本身的味道。

（圖／台灣旅行趣） ▲牛肉麵當然要搭配「酸菜」啦！店家用蒜頭、辣椒、花生油炒的酸菜，酸辣脆十足。 分享 facebook





炸醬麵

在這裡也能吃到正宗古早味！牛谷飲食店用豬肉拌炒炸醬，肉香氣十分濃郁，再與紅蘿蔔絲、小黃瓜絲拌一拌，搭配嚼勁十足的麵條，道地又傳統的滋味，喚起了不少人記憶中家的味道。

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壽喜燒牛丼飯

飯食主義者照過來！想點飯來吃，就選它吧！嚴選美國choice無骨牛小排，當日現處理，切片完成後現點現炒，新鮮又美味。

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特製醬料與洋蔥去拌炒肉片，一旁還放上高麗菜絲、紫生菜、小黃瓜，同樣把這一碗覆蓋的完全看不到底部呢！

（圖／台灣旅行趣） ▲美國choice無骨牛小排做成丼飯竟然也能如此美味！鹹香味十足，肉嫩又不柴，一口飯一口肉超速配。 分享 facebook





滷味

麵店絕佳陪襯非滷味莫屬，有海帶、豬頭皮、鴨珍、大腸頭、烏龍豆干可以選擇。皆為店家自行買中藥材做成滷包滷製。

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（圖／台灣旅行趣） ▲尤其這個烏龍豆干，花費一天的時間滷製，多汁又Q彈的口感超下飯。 分享 facebook

Q彈有口感的麵條、香濃美味的湯頭、厚實鮮嫩的大塊牛肉，是牛肉麵必備三大要素！堅持使用最優質的給顧客，到了西區不妨來此品嘗一下超道味牛肉麵吧。

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【牛谷飲食店-牛肉麵專賣】

地址：台中市西區忠明南路408號

電話：0423723837

營業時間： 11:00～14:00、17:00～20:30

粉絲專頁：http://bit.ly/2Vftquy





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