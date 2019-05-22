【南投清境】超唯美歐風下午茶餐廳 蒙塔妮手作甜點

南投清境，蒙塔妮手作甜點。隱身山林的夢幻午茶，差以為來到歐洲了呢！@揪食。愛玩

天阿！終於如願以償來到歐洲啦～

叩叩叩，敲碎一下錯覺，人家這可是隱身在南投清境超美味的法式甜點

到這裡品嚐甜點只有愜意啊！遠離塵囂不一會就忘卻了時間、忘了繼續下個行程。

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蒙塔妮法式甜點就位於清境老英格蘭住宿的後方，不用懷疑，就從老英格蘭正門停車場勇敢開下去！瞬間只剩一車道，就是這沒錯啦

有沒有！是不是很有南法鄉村風，雖然大門比較有中式味，但整體環境真的以為來到歐洲

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蒙塔妮法式甜點不是免費參觀喔，需要入園費100元，但完全可以抵消費，就是要低消的意思！

不過既然都來千里迢迢到這了，就一定要來份甜點一杯飲品度過美好午後時光，多愜意啊

走進蛋糕櫃前，每個甜點都看起來超級美味，有些口味也是在外比較少見到的，真的好想都來一份

要不是我們抵達時間接近晚餐且熊隊友不嗜甜，只好讓我猶豫症上身，選了好一會呢

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紅石榴 NT150

最後選了紅石榴啦！顧名思義就是紅心拔樂，整個蛋糕體以慕斯為主，底層與夾層有些許餅乾顆粒

吃起來有著拔樂得香甜，但還有帶點水果的酸氣，酸甜酸甜的清爽路線

也因為慕斯為基底，口感非常綿密，在嘴裡就化開，搭上餅乾的顆粒，脆脆的在嘴裡波波跳

沒想到這麼好吃耶！差點又要外帶一個回家

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日式奶茶 NT120

點杯日式奶茶，現煮的奶茶帶著淡淡的茶香及牛奶化織一起，喝起來是無糖無甜的滋味

但卻來得滑順，不是那種很卡痰的奶茶，搭配甜點實在絕配

從山下到山上溫度的變化大，來杯熱奶茶看向外頭的景色，真的著實讓人放鬆耶。

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剛好我們在平日快結束營業前來訪，所以很像包場，環境又來得更溫馨舒適

除了建築物帶著南法的特色在，就連室內空間也打造的非常鄉村風

真的是要讓人誤以為在歐洲小鄉村耶，而且瞧瞧這裝潢就知道這花費可不容小覷呢

說實在，原本想與老闆多攀談幾句，因為實在太好奇為何會在這開法式甜點店，不過看老闆忙來忙去…

只好～來到這就好好享受，不多打擾啦！

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清境的建築物就是這樣，一棟比一棟還要厲害

也不知道從何開始，這裡好像被打造成小歐洲的感覺，就連蒙塔妮這小花台都覺得會有哪位公主走出來唱唱歌呢

以往來清境不外乎就是小瑞士啊～清境農場看綿羊秀等，有時還會趕行程

但若有多一點時間可以停下腳步，喝杯茶來份甜點，蒙塔妮法式甜點可千萬不要錯過

而且我們會來到這，也是一個無意間超想吃甜點，但人在清境要去哪找啦，還好一估狗蒙塔妮就如耶穌光灑落

就是這了！就是這了！

蒙塔妮法式手作甜點

營業時間：09:00-18:00

地址：南投縣仁愛鄉大同村壽亭巷20-1 （老英格蘭正後方）

感謝揪食。愛玩授權轉載

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