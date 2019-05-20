拳頭飯也太大碗！ 藏在逢甲巷弄裡的平價正宗韓食

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學區附近的店家，就是要走平價路線啊!點一碗俗又大碗的韓式拌飯、拳頭飯填飽肚子，再用韓式炸雞、炸年糕當作小點，最後再來杯韓國果茶!人生真的應該這樣享受!

（圖／台灣旅行趣） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

位在逢甲大學附近的【Kim daddy】，店裡的風格屬於簡潔風，大面積的玻璃窗，加上大大的招牌，除了內用座位外，還有很方便的外帶窗口，讓附近的學生能方便點餐取餐。

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除了環境，店裡的食材也都下過苦心，包含海苔、醬料、芝麻油…等，可都是韓國進口的喔，另外不同的料理，使用的海苔也不一樣，醬料也都是由韓國人老闆，特地調製過的，吃起來就是特別”韓”，料多又實惠的價格，真的是非常佛心啊！





一拳決勝負！想吃多大就捏多大｜拳頭飯

雞蛋拳頭飯

（圖／台灣旅行趣） ▲拳頭飯的麻油跟鹽巴，可都是從韓國進口來的，吃得到道地口味喔。 分享 facebook

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在台灣還算少見的拳頭飯，在【Kim daddy】就可以吃得到啦，上桌後首先看到的就是上面滿滿的配料，拳頭飯的由來是因為以前的人習慣將飯做成拳頭般的大小，好方便在出遠門的時候帶著吃，不過後來為了方便吃，開始會戴上手套，把所有食材抓勻，想吃多大球就捏多大球，當然如果你想維持氣質的形象，還是可以用湯匙拌來吃的。





韓式拌飯

（圖／台灣旅行趣） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲繽紛的色彩看了就是食慾大開。 分享 facebook

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吃韓國料理韓式拌飯真的是不可少，色彩超豐富的拌飯，一上桌就非常吸睛，不過大家應該很好奇，那粉紅色的食材是什麼吧，其實那可是店家自己醃製的醃蘿蔔喔，微酸的滋味跟著所有食材拌勻，更讓口味多了一種層次，吃起來也更加爽口。





雞蛋紫菜包飯

（圖／台灣旅行趣） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲店家的芝麻油跟海苔都是從韓國進口來的喔。 分享 facebook

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跟日本壽司有些相似的紫菜包飯，其實從飯開始就很不一樣喔，用芝麻油調味的白飯，拿近的時候就能聞到濃濃香氣，配上裡面豐富的蔬菜，一口吃下真的非常滿足，沾上年糕醬一起吃，更是內行人才知道的美味吃法喔。





燒肉飯

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說到韓國當然不能錯過韓式燒肉啊！滿滿肉量拌入蔬菜、雞蛋、白飯，趁熱拌的時候，燒肉的香氣撲鼻而來，一邊拌口水也一邊流，喜歡大份量的你，可不能錯過啊。





魚餅串

（圖／台灣旅行趣） ▲魚餅串的湯可以續喔！ 分享 facebook

韓式必吃小物，微甜的滋味配上Q彈的口感，真的想讓人一支接一支吃下去啊。





炸年糕

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這盤炸年糕實在太讓人驚艷了！本來以為年糕用炸的，咬起來可能會失去它的軟Q感，沒想到一口咬下，口感居然外酥內軟！酥脆的表皮沾裹著年糕醬，簡直讓人一口接一口，吃得停不下來啊！





韓式炸雞

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韓食風潮不斷，原本以為告一段落的韓食，跟著韓劇如今又帶起一波美食風潮，被來自星星的你，帶起的韓式炸雞，就連在台灣也跟著開出許多專門店，但想一嚐那最道地的滋味，來【Kim daddy】就對啦，炸的酥脆的雞肉，裹上濃稠醬料跟撒在上頭的白芝麻，一盤真的吃不夠。





泡菜

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最後這一碗老闆自製的泡菜，你真的不能錯過！去過韓國的人就知道，韓國當地的泡菜吃起來，真的跟台灣的有些不同，不只多了一種氣泡感，口味上也比較酸辣，很推薦加點配上紫菜包飯一起吃，瞬間又讓料理多了一種層次喔。





韓國果茶

（圖／台灣旅行趣） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ▲(青葡萄、水蜜桃、梨子、甜米釀口味) 分享 facebook

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（圖／台灣旅行趣） ▲店裡當然也要有韓星的周邊啊! 分享 facebook

想吃韓式料理，真的不能錯過這間【Kim daddy】！對口味很堅持的韓國人老闆，就要讓你吃到經典韓式口味。

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【相關資訊】

店家名稱：【KIM DADDY韓國料理-逢甲店】

店家地址：台中市西屯區文華路168號

店家電話：04-24526331

營業時間：11：30～14：30、16:30～22:00

（禮拜日 12:00開始營業）

粉絲專頁： http://bit.ly/2FLesac





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