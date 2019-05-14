少女必訪夢幻冰店！ 打卡牆+水果冰 甜入心超好拍

少女心大爆發！店裡粉色系的水管牆，就是要讓你拍不停，不過可別以為這間店只吃環境，這裡的冰品，更是美得讓人捨不得動手吃呢，尤其是店裡經典的【黃、綠、紅，三色雪花冰】特選的水果，配上底下甜而不膩的雪花冰，好像所有的煩惱都暫時拋飛了啊。

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剛進店裡光是環境的巧思，就讓你拍不完啊~

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走進店面的時候，就能感覺到店家用心打造的風格，大面積的落地窗，可以直接看到店裡繽紛的裝飾，尤其是牆上裝飾的水管，粉色系的水管沿著牆面伸展，漫步在整面牆上直通二樓，完全跳脫工業風固有的色彩，讓環境明亮許多，另外還要偷偷說三樓的佈置也很用心啊～

（圖／台灣旅行趣） ▲店外還有用水泥磚疊起來的可愛磚牆。 分享 facebook

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（圖／台灣旅行趣） ▲店裡可愛的擺設，新鮮水果也看得見喔。 分享 facebook

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（圖／台灣旅行趣） ▲粉色系的水管牆，上面還擺著娃娃，感覺又更夢幻了啊。 分享 facebook

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（圖／台灣旅行趣） ▲就連廁所都有花心思布置喔。 分享 facebook

本來只是尿急竟然意外發現新天地，沒想到店家用心到連廁所都有特別佈置，一整面小綠葉的牆面，上頭懸掛的植物配上底下亮橘色的椅子，讓人也好想把自家也佈置成這樣呢。

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（圖／台灣旅行趣） ▲三樓的空間有種煥然一新的感覺。 分享 facebook

既然都來到三樓了，當然要順便逛一逛啊，三樓的風格跟樓下明顯不同，擺設成較有氣質的路線，從百葉窗灑進來的光，讓氣氛變得很柔和，非常適合聊天喔～

沒想到光是環境就說了這麼久，現在重頭戲的冰品就要登場啦！

三色水果雪花冰

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（圖／台灣旅行趣） ▲水果的自然甜味配上牛奶雪花冰，每口吃起來都幸福得剛剛好。 分享 facebook

剛端上來的時候，還以為上面一球一球的也是冰淇淋，仔細一看才發現原來是水果，圓圓一球的水果，完全不需要其他配料，而且從繽紛的顏色，就能感受到季節的氣息，上面的水果還會隨著季節變換，所以不同季節來，就能有不一樣的驚喜喔。





西瓜情人果雪花冰｜紅配綠好幸福

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同樣也是放上圓圓水果球的【西瓜情人果雪花冰】，疊上滿滿的西瓜球，最後加上一顆情人果冰淇淋，趁著冰淇淋微融的時候，跟西瓜球一起挖來吃，很讓人驚訝這兩種口味居然這麼對味，淋上煉乳更讓幸福度大提升啊！





黑糖波霸牛奶雪花冰

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（圖／台灣旅行趣） ▲熱熱的波霸淋上去可要趕快吃！不然冰淇淋很快就融化嘍。 分享 facebook

端上桌的時候還疑問，我的波霸怎麼沒有在上面，原來是放在旁邊啊，問了老闆才知道，因為黑糖波霸是熱的，所以要吃的時侯才淋，才能夠欣賞到冰淇淋漸漸融化，療癒的樣子啊，而且就算淋上了全部的黑糖波霸上去，吃起來也不會太甜，溫潤的甜味配上Q彈的波霸，就是讓人一口接一口。





三色冰淇淋鬆餅

（圖／台灣旅行趣） ▲三色鬆餅的冰淇淋有情人果、巧克力、香草三種口味，沾上鬆餅一起吃真的好幸福。 分享 facebook

除了冰品還要推薦的就是這厚感、扎實、飽足感，都讓人好滿意的鬆餅了，別小看這鬆餅看起來好像小小的，只要你一吃就能知道他的厲害，扎實的口感配上一旁的冰淇淋一起吃，剛好能濕潤鬆餅，而且口味也隨著你沾的冰淇淋改變，吃法真的很多變。

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對生活開始感到疲勞，或是今天受了滿肚子怨氣，這時候趕快來份甜蜜蜜冰品吧！撫慰一下自己疲勞的心靈，讓水果冰趕走你的負面情緒，也許日子過的不如意，但至少在吃的方面，我們能愛吃什麼就吃什麼！





F.lu ICE 食光寓所

地址：台中市北區梅亭街283號

電話：04-2203-0083

營業時間：12：00～19：00

粉絲專頁： http://bit.ly/2Iv8A8A





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