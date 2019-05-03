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懸日美景初登場！氣象局：6日前有機會在這位置看到

怎麼可以吃「柴柴」...糰子　超可愛一中街造型料理IG總是燒

2019-05-03 18:25聯合新聞網 文／Eva

近年來由於IG打卡蔚為風潮，各式各樣可愛的動物系料理，總是讓人難以抗拒。日前有介紹了台中療癒系「柴犬冰店」，IG網友也分享，在一中街商圈內，有家生意很好的平價日式料理「小町日和料理所」，店內所提供的柴犬造型料理飯糰跟糯米糰子，幾乎隔幾日就有人打卡分享，讓不少吃貨在滑手機時一直被燒到。

超可愛「柴犬糰子燒」有頭有屁股非常呆萌。IG@polly_hsu_提供
超可愛「柴犬糰子燒」有頭有屁股非常呆萌。IG@polly_hsu_提供
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最吸引小編目光的，就是IG網友分享這款超可愛柴犬糰子燒，一顆糰子是頭頭造型、另一顆是圓滾滾的柴犬屁屁，QQ的糯米糰沾黑糖、花生粉、紅豆一起吃，如此呆萌的柴犬，實在讓人捨不得咬啊，少女心都跟著噴發了。

超可愛「柴犬糰子燒」捨不得吃。IG@polly_hsu_提供
超可愛「柴犬糰子燒」捨不得吃。IG@polly_hsu_提供
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而「小町日和料理所」提供的主食餐點，很像我們在日本卡通和節目中，看到的巧手媽媽製作的造型便當。其招牌是「柴犬炸雞飯糰定食」，走清爽的家庭料理路線，採每日限量販售，重點是造型可愛好拍超吸睛，一定能抓住少女的心，也很適合親子點購。

限量的「柴犬炸雞飯糰定食」相機食先。IG@polly_hsu_提供
限量的「柴犬炸雞飯糰定食」相機食先。IG@polly_hsu_提供
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其他更飽足的還有相撲鍋、起司鍋或咖哩飯、焗烤類等餐點選擇，點主餐可加購升級套餐，不怕吃不飽。「小町日和料理所」店面人潮不少，前往消費也可先電話洽詢。

哪裡吃

地址：台中市北區一中街143號

電話：04 2225 8328

IG便當日式料理

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