【整理包】帶媽媽吃大餐！台中９家「母親節優惠」餐廳推薦

2019-05-05 12:29 聯合新聞網 ShareLife分享生活



還在煩惱今年母親節不知道要怎麼慶祝嗎？看這篇就對啦！

（圖／pixabay） 分享 facebook

從昂貴精品到實惠物品、從高級料理到平價美食，其實不管是哪一個，只要擁有最真心誠意的祝福，相信母親們一定都可以接受的！

而在這裡小編要推薦「中部精選9家餐廳」，正餐、甜點通通有！





西區｜L.Z. Dessart 無框架甜點

位於草悟道旁的一級商圈；由世界甜點冠軍陳立喆師傅一手打造，主打藝術蛋糕、手工巧克力、每天新鮮現烤的麵包還有師承義大利的義式冰淇淋。全店以白、金、大理石與流線造型貫穿整體設計，是一個相當舒服的用餐空間。

（圖／台灣旅行趣） 分享 facebook

L.Z.母親節主題款蛋糕越早買越便宜！

4/4開始預購，4/21之前訂購享8折優惠；4/21到5/9訂購享9折優惠。

◎活動連結→http://bit.ly/2Uye3Ny





地址：台中市西區中興里中興街183號1.2樓

電話：0423026865

營業時間：12:00～21:00

粉絲專頁：http://bit.ly/2UujNYM

網路商城：https://reurl.cc/xvy14





西屯｜鍋老貳 粵式胡椒煲雞鍋

豬肚雞全稱胡椒豬肚煲雞，它源自廣東，是客家人用來招待客人的美味菜餚，也是廣東人的家常菜。是台中少見的粵式胡椒煲雞鍋，有著香濃的白胡椒香氣，用豬骨、雞骨及蔬菜熬煮，無時無刻來一鍋，暖心又暖胃。

（圖／台灣旅行趣） 分享 facebook

4/29(一)～5/12(日)預約訂位，即招待媽媽享用海陸雙拼

◎活動連結→http://bit.ly/2UG92CR





地址：台中市西屯區東興路三段370號

電話：0423210351

營業時間：週日～週四11:30～00:00，週五～週六 11:30～01:00

粉絲專頁：http://bit.ly/2UG6N2p





西屯｜可麗亞鍋物

創立於1968年經過大大小小的轉型，最終回歸本質以「石頭火鍋」的方式回到了大台中，希望可以用不變的味道重拾大家的記憶。

（圖／台灣旅行趣） 分享 facebook

1、5/1(三)～5/12(日)全面八折大優惠，商業午餐除外

2、4人套餐原價2680 特惠價2099(愛您久久)，不與店內折扣重覆優惠

◎活動連結→https://bit.ly/2Cywlbl





地址：台中市西屯區青海路二段58號

電話：0423178528

營業時間：平日11:00～14:00，17:00～02:00（01:00最後收客）；假日11:00～02:00 （01:00最後收客）

粉絲專頁：https://bit.ly/2Cywlbl

詳細介紹： 「全台第一家石頭火鍋」回來了！歷經半世紀的好滋味。





西屯｜川唐。景泰藍銅火鍋

從外觀、店內環境、桌上餐盤，就可以感受到滿滿的中國古典氛圍，尤其是最大亮點的「鍋器」與「餐盤」，來自中國景德鎮，由師傅道道繁雜工序精製而成，稱得上是火鍋一級戰區台中的「最美鍋」，同時也是【川唐】獨樹一幟的招牌。

（圖／台灣旅行趣） 分享 facebook

母親節限定組合不到3000元就能品嚐到帝王蟹，除此之外，即日起至5/20止，來店選購以上兩組餐點，並完成神秘任務，川唐就霸氣送出氣泡酒乙支（一桌限乙支，不可搭配其他優惠）

◎活動連結→http://bit.ly/2GVv1Sk





地址：台中市西屯區黎明路三段219號

電話：0427068099

營業時間：11:30～04:00

粉絲專頁：http://bit.ly/2U9VJtK

詳細介紹：美味「川」越，西屯超美「宮廷風」景泰藍麻辣鍋今夏必吃！





北區｜香格禮坊

台中近30年的老字號優質餅舖，每年的母親節都會以最直接的優惠，回饋給支持與喜歡香格的顧客，也奠定了基礎–蛋黃酥的家。標榜「香傳千里泗溢飄，格調非凡品味佳，禮尚往來傳情意，坊間獻上為極品。」。

（圖／台灣旅行趣） 分享 facebook

5/6(一)～5/12(日)5入蛋黃酥*2盒+綜合8入太陽餅*1盒→感恩價$350(原價$600)

◎活動連結→http://bit.ly/2GWaoFD





地址：台中市北區梅亭街557號

電話：0422056607

營業時間：09:00～21:00

粉絲專頁：http://bit.ly/2GVnToZ





北屯｜牛奶魚 Milk Fish

是專門為了愛吃虱目魚但又怕魚刺很多的客人設計的餐點，也一間佈置歐風的餐廳，同時勇有中西式的餐點，更有著呈現每樣餐點的精品風格，以平價的價位回饋給每位喜愛美食的顧客。

（圖／台灣旅行趣） 分享 facebook

5/3(五)～5/12(日)止，媽媽來店用餐，可享免費飲料升級

◎活動連結→http://bit.ly/2GWIM38





地址：台中市北屯區遼陽一街1號

電話：0422910533

營業時間：11:00～14:00、17:00～20:00，週二公休

粉絲專頁：http://bit.ly/2GVpET7





中區｜WOW Eat&Book

來自苗栗擁有50年歷史的「老字號金招牌」，正統的老書店開設全台灣第一間Food&Book複合式餐廳，打造一間美食與書共同交織的知識殿堂，成為在台中逛書店、熱愛美食及手作學習的好去處。

（圖／台灣旅行趣） 分享 facebook

1、消費者於4/20(六)～5/12(日)期間前來WOW餐廳用餐，消費滿千元即可獲得百元折價券乙張(消費2千元可獲得2張…以此類推)。，限下次使用。

2、提前完成預定5/10、5/11、5/12三天到店用餐，用餐當天每份套餐皆可加贈主廚【母親節限定精緻甜點】乙份。

◎活動連結→http://bit.ly/2UHSomk





地址：台中市中區中山路6號

電話：0422232987

營業時間：11:30～21:00（最後收客時間：20:30）

粉絲專頁：http://bit.ly/2UDIP7A





豐原｜凱恩斯岩燒洋食堂

延續凱恩斯岩燒的新鮮美味，省去多餘調味，完整保留食材的天然風貌。就是要大家無負擔、幸福滿足的「大口吃肉」，主要來自澳洲的精緻排餐料理，獨家「蓄熱岩石」烹調冷藏肉品，讓吃肉「隨心所欲」！

（圖／台灣旅行趣） 分享 facebook

把想對媽媽說的話留言在貼文下方，越多讚者越有機會將 #Dyson 送給媽媽唷

不只這樣！！這次還要大放送：用肺腑真言換母親節牛排套餐！

◎活動連結→http://bit.ly/2UHU3s4





地址：台中市豐原區成功路500號5樓 (家樂福)

電話：0425155932

營業時間：11:30～14:00、17:30～21:00

粉絲專頁：http://bit.ly/2UyuTvP





太平｜大紅袍麻辣火鍋

現代東方美學環境營造、精選國內外頂尖食材，47種中藥材熬煮而成的麻辣湯再用採用世界前三辣的辣椒『死神』、『毒蠍子』、『印度魔鬼蠍』調味，而柴魚昆布湯為14種蔬果加上北海道昆布熬煮，皆堅持不加化學調味粉。

（圖／台灣旅行趣） 分享 facebook

即日起至5/10提前預約慶祝母親節，5/10(五)～5/13(一)四天，就送糖村夏威夷果仁蛋糕！

◎活動連結→http://bit.ly/2GWSjr4





地址：台中市太平區育賢路382號

電話：0423922968

營業時間：平日11:30～14:30、17:30～21:30，假日11:30～21:30，週二公休

粉絲專頁：http://bit.ly/2GV6Hjw





想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」