藏在二樓的北屯「最濃牛奶鍋」！10種自熬湯頭真的太用心

先說一句，如果你吃火鍋對湯底、食材的天然很講究的話，來這裡絕對不失望。開在昌平路上的「威霸鍋物」，把好料藏在太平很受歡迎的「米可烘焙」樓上，不小心就會錯過，想來找好料眼睛要放亮。

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雖然在二樓，從烘焙坊後方的小入口上樓後，空間很寬敞明亮，大面的玻璃引入自然光，用餐感覺很舒適，整體空間充滿金屬感與工業風，但令人驚喜的是角落布置了一個少女心滿滿的拍照區域，木馬與熱氣球很夢幻。

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「天然」與「划算」，光這兩個理由就足夠讓人特別推薦，因為老闆本身體質敏感的關係，對於人工添加劑做出來的湯頭一嚐就不舒服，但愛吃火鍋的心沒有這麼容易安撫，所以堅持自己做一間「純天然熬製」湯頭的火鍋店，保留自然質地，費工煮出原味，帶小朋友來吃都不擔心。

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一煮就香氣滿點的「起司牛奶鍋」，是牛奶、乳酪絲與起司球的三重奏，食材上齊了後，服務人員會在桌邊現場操作，先用奶油爆香後，加入高湯與牛奶做底，煮滾後加入乳酪絲就可以開始涮肉啦，因為鮮奶與乳酪絲的關係，湯底濃郁的香味特別容易吸附在食材上，有蒜香陪襯吃多也不膩口，最後用會爆漿的起司球感受內外都是濃濃奶味的誘人享受。

（圖／台灣旅行趣） ▲奶油、蒜頭洋蔥先爆出香氣 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲加入純鮮奶 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲加入乳酪絲後湯頭更濃郁 分享 facebook

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熬製六小時以上的「紅棗烏骨雞」，滿鍋都是自然的甜度，從煸薑、炒料到熬煮都是特別選用高品質，有產銷履歷的「有心烏骨雞」，沾上一點自磨的粗粒特製胡椒很有古早味。

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（圖／台灣旅行趣） ▲真材實料滿滿都在鍋裡 分享 facebook

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沒聽錯，連酸白菜都自己醃，第一口喝下的時候你可能會驚訝於他的清爽，不過自然的酸度越喝越順口，在食欲不振的夏天也會不小心一口接一口。

（圖／台灣旅行趣） ▲白菜沒有花學添加，入口是很舒服的酸度 分享 facebook

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如果愛吃肉，「壽喜燒」就很適合，簡單帶甜的日式壽喜燒醬汁，用來涮肉很過癮，尤其沾上蛋汁入口那一刻，總是滿滿的幸福感。

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看完湯底，美味的肉品也不要錯過，除了基本附餐外，還有很多不一樣的選擇，色澤比一般豬肉更紅乍看像牛肉的「伊比利豬」，就算切片之後彈性依然很足夠，肉香明顯，喜歡吃豬肉的話一定要試試。

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豪華度超過100分的「巨霸海宴拼盤」，除了滿滿海鮮外，最特別的就是這座油花超美的「A5日本和牛」，頂級的海鮮與肉類吃起來真的超過癮。

（圖／台灣旅行趣） ▲龍蝦、生蠔、干貝、小盤鮑、鮭魚、鸚哥魚、白蝦、草蝦 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲豐富的新鮮海產 分享 facebook

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（圖／台灣旅行趣） ▲A5和牛油花完整、非常均勻 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲輕輕涮起來後，入口爆發滿滿油香 分享 facebook

風味獨特的「手工丸」也是自製的，所以都是外面不常吃到的口味，有芹菜、九層塔與茴香，香氣很濃郁。

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手工自製的沙茶醬和辣椒醬就如其他料理一樣口味自然鹹度不會太高，甚至直接配飯吃都可以，也有推出罐裝瓶可以買回家吃。

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吃遍了台中大大小小的火鍋店，想要來一鍋「回歸自然」的好火鍋嗎？來【威霸鍋物】試試看吧！

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【威霸鍋物/昌平店】

店家地址：台中市北屯區昌平路一段105-12號2樓

店家電話：04-22492308

營業時間：週二~週五11:00～14:00、17:00~23:00 週六、週日11:00～23:00、週一公休

粉絲專頁：https://bit.ly/2W1noz1





【威霸鍋物/旱溪店】

店家地址：台中市太平區旱溪東路二段330號2樓

店家電話：04-23956431

營業時間：週二~週五11:00～14:00、17:00~23:00 週六、週日11:00～23:00、週一公休

粉絲專頁：https://bit.ly/2ZtvIcQ





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