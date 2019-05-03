超萌柴犬陪呷冰！療癒系「柴犬冰店」超大塊芒果、濃郁香氣超可口
2019-05-03 11:30聯合新聞網 文／遊妤思
今年夏天快到台中來玩，讓賣萌柴柴陪你一起呷冰！位在台中「此木二水」以柴犬做為店內主題，專賣手作雪花冰、港式糖水等。店內不只有可愛的黑柴店長KURO醬熱情招呼，還設有各種柴犬相關擺設，以及兩隻能以假亂真的柴犬木雕相伴，真的是超級可愛！
在台中長春路上的「此木二水」於今年4月中旬開始試營運，是家很新的文創冰店。老闆是個愛吃冰又愛柴犬的香港人，因此決定將兩者結合開了這家店。店內裝潢為簡約的日式風格，使用大量的木頭，整體看起來明亮溫暖，十分舒適。用餐採自助式需自取，主要販售雪花冰、港式糖水和飲料。雪花冰有多種口味，包含GODIVA巧克力、小山園抹茶，以及台灣人最愛的芒果雪花冰、草莓雪花冰等。
冰體口感細綿，吃的到淡淡的水果的香氣，甜度剛好不會死甜，很適合夏天來品嘗，冰涼又消暑。隨著冰品還會附上一份配料（有珍珠、芋圓、茶凍可以做選擇），以及一杯熱牛蒡茶，讓你完食後解解膩，十分特別。
這兩隻1:1大小的柴犬木雕，可是店家的鎮店之寶，出自於香港的木雕師傅的作品。一赤一黑的柴犬，模樣生動可愛，趴在地上討摸的樣子十分討喜，令不少客人搶著拍照呢。
今年夏天柴柴控絕不能錯過的冰店「此木二水」！用綿密又可口的雪花冰消暑，接著在柴柴聚會中融化，如此療癒的行程，真是讓人心動到尖叫。隨著天氣越來越炎熱，快到台中來玩，找賣萌柴柴陪你一起呷冰！
此木二水 Shiba Kori
地址：台中市西區長春街49號
營業時間：14:00至20:00 (週一公休)
電話：04-2310-6191
*八歲以上低銷為80元，用餐時間為1.5小時
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