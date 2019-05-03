超萌柴犬陪呷冰！療癒系「柴犬冰店」超大塊芒果、濃郁香氣超可口

2019-05-03 11:30 聯合新聞網 文／遊妤思



今年夏天快到台中來玩，讓賣萌柴柴陪你一起呷冰！位在台中「此木二水」以柴犬做為店內主題，專賣手作雪花冰、港式糖水等。店內不只有可愛的黑柴店長KURO醬熱情招呼，還設有各種柴犬相關擺設，以及兩隻能以假亂真的柴犬木雕相伴，真的是超級可愛！

圖／「此木二水」是家以柴犬為主題的特色冰店，專賣手作雪花冰、港式糖水等。擷取至比比的秘密花園(左)、Bespecial Wood Carving & Woodcraft粉絲專頁 分享 facebook

圖／兩隻柴犬的可愛合照，木雕柴犬十分精緻。網友屁柴Toro授權 分享 facebook

圖／店內柴犬們的合照，可愛的屁柴Toro開心揪咪，而木雕黑柴笑臉也很討喜。網友屁柴Toro授權 分享 facebook

在台中長春路上的「此木二水」於今年4月中旬開始試營運，是家很新的文創冰店。老闆是個愛吃冰又愛柴犬的香港人，因此決定將兩者結合開了這家店。店內裝潢為簡約的日式風格，使用大量的木頭，整體看起來明亮溫暖，十分舒適。用餐採自助式需自取，主要販售雪花冰、港式糖水和飲料。雪花冰有多種口味，包含GODIVA巧克力、小山園抹茶，以及台灣人最愛的芒果雪花冰、草莓雪花冰等。

圖／在台中長春路上的「此木二水」於今年4月中旬開始試營運，是家很新的文創冰店。網友比比的秘密花園授權 分享 facebook

圖／木製黑柴Logo，底部用粗繩裝飾很具特色。網友糖糖's 享食生活授權 分享 facebook

圖／店內明亮溫暖，還有各種柴柴裝飾，像是柴犬壁畫、柴犬圖書館、柴犬圖案衛生紙等。網友糖糖's 享食生活授權 分享 facebook

圖／店家與臺灣藝術家合作寄賣商品，有一櫃的文青小物可以逛逛。此木二水 Shiba Kori 分享 facebook

圖／豐富的雪花冰口味可以選擇。比比的秘密花園 分享 facebook

冰體口感細綿，吃的到淡淡的水果的香氣，甜度剛好不會死甜，很適合夏天來品嘗，冰涼又消暑。隨著冰品還會附上一份配料（有珍珠、芋圓、茶凍可以做選擇），以及一杯熱牛蒡茶，讓你完食後解解膩，十分特別。

圖／芒果雪花冰，是夏天必備良品。每一口都吃的到富含芒果果泥並帶有愛文芒果香氣，上面淋上芒果醬畫面時分可口，冰涼消暑。比比的秘密花園 分享 facebook

圖／白葡萄多多雪花冰。網友比比的秘密花園授權 分享 facebook

這兩隻1:1大小的柴犬木雕，可是店家的鎮店之寶，出自於香港的木雕師傅的作品。一赤一黑的柴犬，模樣生動可愛，趴在地上討摸的樣子十分討喜，令不少客人搶著拍照呢。

圖／1:1大小的柴犬木雕，出自於香港的木雕師傅的作品，可是店家的鎮店之寶。擷取自Bespecial Wood Carving & Woodcraft 分享 facebook

圖／兩隻柴柴開心討摸，模樣生動可愛，不少客人搶著拍照。擷取自Bespecial Wood Carving & Woodcraft 分享 facebook

今年夏天柴柴控絕不能錯過的冰店「此木二水」！用綿密又可口的雪花冰消暑，接著在柴柴聚會中融化，如此療癒的行程，真是讓人心動到尖叫。隨著天氣越來越炎熱，快到台中來玩，找賣萌柴柴陪你一起呷冰！

圖／柴犬聚會。網友比比的秘密花園授權 分享 facebook

圖／Godiva朱古力(巧克力)雪花冰，還有可愛的黑柴店長KURO。此木二水 Shiba Kori 分享 facebook

此木二水 Shiba Kori

地址：台中市西區長春街49號

營業時間：14:00至20:00 (週一公休)

電話：04-2310-6191

*八歲以上低銷為80元，用餐時間為1.5小時