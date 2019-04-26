超涮嘴！霧峰超佛心百元鍋物、卡滋大豬排 全時段供應

去霧峰遊玩時不知道吃什麼好嗎？那就來【鑶盛鍋物】享受一頓同時具有質感及親民的鍋物體驗。

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霧峰主要幹道之一「中正路」，是許多在地人、外地客通往台中市區、南投草屯必經之路，鑶盛鍋物就位於霧峰中正路一個轉角處，超大、超顯目的招牌一目了然。

（圖／台灣旅行趣） ▲路過的話不妨進來用餐吧。前面7-11右轉有停車場可以停唷。 分享 facebook

原來鑶盛鍋物前身是位於南投竹山「欣榮紀念圖書館」內的「桃源坊」，深耕7年多的複合式餐廳，在當地可是鼎鼎有名的店家，但卻因為場地被收回而結束營業，因此換到了霧峰以全新模式重新開始。

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以「平價鍋物」為主軸，不用三百元即可享用滿滿的個人鍋物，而且均附白飯一碗、飲品與冰品無限量取用。最重要的是「全時段營業」，從白天營業一直到晚上，中間毫無休息時間，為的就是讓顧客想什麼時候吃鍋都可以～

（圖／台灣旅行趣） ▲一二樓皆有佐料區與飲品、冰品吃到飽 分享 facebook





麻油雞鍋

誰說只能冬令進補呢？鑶盛鍋物的「麻油雞鍋」偏向較清淡的口味，讓大家一年四季都可以補一下～

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採用去骨雞腿肉先用薑、麻油爆香，讓雞肉入味且香氣十足。裝入鍋內後，基底為蔬菜高湯，會加入少許的米酒提味。

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一上桌就聞的到麻油香氣，看這滿滿的一鍋都快溢出來了，一整個就超引人矚目！而因為「麻油雞鍋」本身就有雞肉了，所以點餐時無肉品可以選哦！

（圖／台灣旅行趣） ▲這無骨雞肉煮的剛剛好，鮮甜不柴且份量很多，保證讓大家補好補滿！ 分享 facebook





奶香蝦痛風鍋

痛風鍋基本配備就是要很多蝦子啦！一共有15隻新鮮白蝦讓愛吃蝦的朋友吃到過癮。

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而因為本身就有白蝦為主食，所以點餐時也無法選擇肉品，不過若想一次享受海陸的話，就可以採用加購方式哦！

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奶香鍋很值得點，竟然直接放入了一條超大起司條，是店家自行用黃白起司捏製而成，與香醇牛奶鍋混合後，整體非常濃郁帶點微微的起司香氣，而且牛奶比例很均勻，喝到最後完全不會感到膩口。

（圖／台灣旅行趣） ▲「奶香蝦痛風鍋」為原味牛奶鍋，假如你想吃辣的話，則可以選擇「辣味起士牛奶鍋」哦 分享 facebook





藥膳鍋

一年四季都可以補身的絕佳鍋物再一個！「藥膳鍋」是店家親自到中藥行抓中藥來燉煮，是屬於較清淡、溫和的藥膳。

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當所有鍋物上桌，一定會大吃一驚！並不是額外放一個菜盤，而是直接放入鍋內，滿滿的食材高過鍋子，完全大飽眼福。

（圖／台灣旅行趣） ▲不用擔心中藥味道會很重，店家把藥材與蔬菜高湯均勻調配，湯頭清爽又鮮甜，尤其擁有冬粉的加持更對味，吸飽了藥膳湯頭，這滋味根本回味無窮。 分享 facebook





鑶盛大豬排

招牌必點來啦！這一道是前身餐廳超熱門餐點，沿用到現在火鍋店，讓大家同時擁有鍋物與炸豬排。

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店家自行醃製並裹粉油炸，外皮炸得金黃酥脆，肉質更是多汁軟嫩又有嚼勁，一點都不會乾柴。想吃小點心的人很適合點「鑶盛大豬排」來填飽胃。

（圖／台灣旅行趣） ▲從切面看，麵衣薄厚剛剛好，厚實大片的豬排，酥酥脆脆的一點都不會有油膩感，真的是【鑶盛】獨門料理，絕對不容錯過！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲愛食肉的朋友照過來！假如說想要吃滿滿的肉，可以把原本「梅花豬&低脂牛」肉盤升級加價為超大肉盤哦！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲近期新品登場！有天使紅蝦、白蝦、超大蛤蠣、干貝的「阿根廷紅蝦海鮮拼盤」，為加價餐點，兩人份或是四人份任選。 分享 facebook

結合輕工業風的鑶盛鍋物，既寬敞又舒適，尤其是那超美的「大理石紋桌」更提升了整間店的質感，同時也是現在許多網美、網帥的最愛哦！

這個周末來去霧峰出遊去，到霧峰林家花園、光復新村走走後，就來吃鍋吧！

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（圖／台灣旅行趣） ▲二樓有單人座選擇，是一處很悠閒、放鬆的座位區，在品嘗鍋物同時還可看看外面車水馬龍的景象，非常愜意自在～ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲樓梯轉角處有一個超大乾燥花，燈光照射至紅磚與清水模牆上，截然不同的風格更讓【鑶盛鍋物】質感再提升。 分享 facebook





【鑶盛鍋物】

地址：台中市霧峰區中正路1058號

電話：0423323988

營業時間：11:30～22:00（最後點餐時間為21:30）

粉絲專頁：http://bit.ly/2UiD7YN





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