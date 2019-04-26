超涮嘴！霧峰超佛心百元鍋物、卡滋大豬排 全時段供應
去霧峰遊玩時不知道吃什麼好嗎？那就來【鑶盛鍋物】享受一頓同時具有質感及親民的鍋物體驗。
霧峰主要幹道之一「中正路」，是許多在地人、外地客通往台中市區、南投草屯必經之路，鑶盛鍋物就位於霧峰中正路一個轉角處，超大、超顯目的招牌一目了然。
原來鑶盛鍋物前身是位於南投竹山「欣榮紀念圖書館」內的「桃源坊」，深耕7年多的複合式餐廳，在當地可是鼎鼎有名的店家，但卻因為場地被收回而結束營業，因此換到了霧峰以全新模式重新開始。
以「平價鍋物」為主軸，不用三百元即可享用滿滿的個人鍋物，而且均附白飯一碗、飲品與冰品無限量取用。最重要的是「全時段營業」，從白天營業一直到晚上，中間毫無休息時間，為的就是讓顧客想什麼時候吃鍋都可以～
麻油雞鍋
誰說只能冬令進補呢？鑶盛鍋物的「麻油雞鍋」偏向較清淡的口味，讓大家一年四季都可以補一下～
採用去骨雞腿肉先用薑、麻油爆香，讓雞肉入味且香氣十足。裝入鍋內後，基底為蔬菜高湯，會加入少許的米酒提味。
一上桌就聞的到麻油香氣，看這滿滿的一鍋都快溢出來了，一整個就超引人矚目！而因為「麻油雞鍋」本身就有雞肉了，所以點餐時無肉品可以選哦！
奶香蝦痛風鍋
痛風鍋基本配備就是要很多蝦子啦！一共有15隻新鮮白蝦讓愛吃蝦的朋友吃到過癮。
而因為本身就有白蝦為主食，所以點餐時也無法選擇肉品，不過若想一次享受海陸的話，就可以採用加購方式哦！
奶香鍋很值得點，竟然直接放入了一條超大起司條，是店家自行用黃白起司捏製而成，與香醇牛奶鍋混合後，整體非常濃郁帶點微微的起司香氣，而且牛奶比例很均勻，喝到最後完全不會感到膩口。
藥膳鍋
一年四季都可以補身的絕佳鍋物再一個！「藥膳鍋」是店家親自到中藥行抓中藥來燉煮，是屬於較清淡、溫和的藥膳。
當所有鍋物上桌，一定會大吃一驚！並不是額外放一個菜盤，而是直接放入鍋內，滿滿的食材高過鍋子，完全大飽眼福。
鑶盛大豬排
招牌必點來啦！這一道是前身餐廳超熱門餐點，沿用到現在火鍋店，讓大家同時擁有鍋物與炸豬排。
店家自行醃製並裹粉油炸，外皮炸得金黃酥脆，肉質更是多汁軟嫩又有嚼勁，一點都不會乾柴。想吃小點心的人很適合點「鑶盛大豬排」來填飽胃。
結合輕工業風的鑶盛鍋物，既寬敞又舒適，尤其是那超美的「大理石紋桌」更提升了整間店的質感，同時也是現在許多網美、網帥的最愛哦！
這個周末來去霧峰出遊去，到霧峰林家花園、光復新村走走後，就來吃鍋吧！
【鑶盛鍋物】
地址：台中市霧峰區中正路1058號
電話：0423323988
營業時間：11:30～22:00（最後點餐時間為21:30）
想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」
留言