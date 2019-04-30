逢甲巷弄美食大發現！「安格斯黑牛」大火噴烤炭香好夠味

由彰化延燒到台中的燒肉丼店「牛丁次郎坊」，這次霸道降臨逢甲啦！又油、又香，超肉感超過癮的火焰滋味，怎麼可以不來體驗他的火烤魅力呢？

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逢甲真不愧是CP美食的一級戰區，巷弄裡各種臥虎藏龍，尤其是在福星路139巷裡的這家極限燒肉丼，絕對是熱愛日式料理的你，不能錯過的職人美味。

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轉角的一隅營造出的是濃濃的日本風情，黑色的牆面搭配木頭質感，與白底黑字的黑毛牛丼燈箱，白天與黑夜呈現的風格也很不同，原本素淨的職人氣質在入夜後，暖黃的燈光實則大大添了一股居酒屋的氛圍。

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進到店裡一看見大大的黑毛牛丼製作所，就知道店家主打的就是那碗，深夜裡的和魂燒肉丼，所以第一次來也不用考慮太多，菜單直接鎖定丼飯系列就對啦。





炙燒安格斯黑牛後腹肉丼 | 極盛

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飯呢？這是這碗丼飯上桌時的第一個念頭。滿滿的choice安格斯黑牛後腹肉，壓得白飯喘不過氣，但對於食客來說卻是滿滿的幸福，大火炙燒過的黑牛，因為瞬間的高溫，將肉汁鎖了起來，獨門特製的日式燒肉醬汁，也在炙燒時激發出最迷人的香氣，每一口都讓人回味無窮。

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（圖／台灣旅行趣） ▲記得將溫泉蛋拌入飯裡，饕客都這樣吃喔。 分享 facebook





橫綱土手燒牛筋丼

每日限量的美味就屬於「它」啦！費心燉煮的牛筋有著日式煮物的甜香，入味之餘軟中帶Q的口感很迷人，尤其清脆的蔥花不時提亮味覺，整體非常順口，但如果愛這味一到店裡記得趕快詢問。

（圖／台灣旅行趣） ▲所有丼飯都可以加價69元升級「春芽套餐」，多了溫泉蛋跟泡菜口味更有層次呦！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲久燉至軟嫩的牛筋越嚼越可以品嘗出特有的香氣 分享 facebook

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炎神炙烤霜降牛排丼

就是豪邁就是享受，超厚的prime沙朗牛排直接炙烤排列到碗中，經過斷筋處理的牛排咬來肉感十足、油香迷人，大火讓外圍脂肪鎖住肉汁，呈現完美七分熟，是肉食主義者犒賞自己最好的選擇。

（圖／台灣旅行趣） ▲厚切牛排一樣撲滿，來這邊用餐最不用擔心的就是肉不夠多 分享 facebook

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南蠻椒麻地雞丼

如果想在牛肉汁外換點新口味，酥炸的「南蠻椒麻地雞丼」別錯過，麵衣炸得輕巧酥脆，肉汁包裹其中，是老少咸宜的人氣單品。

（圖／台灣旅行趣） ▲炸的酥脆的椒麻炸雞，口味則是甜中帶點微辣喔。 分享 facebook

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想快速享受燒肉炭香的時候，別錯過深夜裡的和魂燒肉丼「牛丁次郎坊」，地道的職人丼飯大大滿足你的胃，燒肉丼、拉麵、定食、名品、酒水都在這，想滿足你的日本魂，來這就對啦。





小牛丁次郎坊－逢甲支店

地址：台中市西屯區文華路139巷19弄14號

電話：0424515955

營業時間：平日11:30~14:30、17:00~21:30，假日11:30~21:30

粉絲專頁：http://bit.ly/2E0InN2





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