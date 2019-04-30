親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
基宜花東美食
大台北美食
桃竹苗美食
中彰投美食
雲嘉南美食
高屏離島美食

拒檢咬警判無罪：是司法銅人陣 還是警察巨嬰化？

逢甲巷弄美食大發現！「安格斯黑牛」大火噴烤炭香好夠味

2019-04-30 19:21ShareLife分享生活

由彰化延燒到台中的燒肉丼店「牛丁次郎坊」，這次霸道降臨逢甲啦！又油、又香，超肉感超過癮的火焰滋味，怎麼可以不來體驗他的火烤魅力呢？

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

逢甲真不愧是CP美食的一級戰區，巷弄裡各種臥虎藏龍，尤其是在福星路139巷裡的這家極限燒肉丼，絕對是熱愛日式料理的你，不能錯過的職人美味。

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

轉角的一隅營造出的是濃濃的日本風情，黑色的牆面搭配木頭質感，與白底黑字的黑毛牛丼燈箱，白天與黑夜呈現的風格也很不同，原本素淨的職人氣質在入夜後，暖黃的燈光實則大大添了一股居酒屋的氛圍。

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

進到店裡一看見大大的黑毛牛丼製作所，就知道店家主打的就是那碗，深夜裡的和魂燒肉丼，所以第一次來也不用考慮太多，菜單直接鎖定丼飯系列就對啦。


炙燒安格斯黑牛後腹肉丼 | 極盛

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

飯呢？這是這碗丼飯上桌時的第一個念頭。滿滿的choice安格斯黑牛後腹肉，壓得白飯喘不過氣，但對於食客來說卻是滿滿的幸福，大火炙燒過的黑牛，因為瞬間的高溫，將肉汁鎖了起來，獨門特製的日式燒肉醬汁，也在炙燒時激發出最迷人的香氣，每一口都讓人回味無窮。

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲記得將溫泉蛋拌入飯裡，饕客都這樣吃喔。
（圖／台灣旅行趣） ▲記得將溫泉蛋拌入飯裡，饕客都這樣吃喔。
分享


橫綱土手燒牛筋丼

每日限量的美味就屬於「它」啦！費心燉煮的牛筋有著日式煮物的甜香，入味之餘軟中帶Q的口感很迷人，尤其清脆的蔥花不時提亮味覺，整體非常順口，但如果愛這味一到店裡記得趕快詢問。

（圖／台灣旅行趣） ▲所有丼飯都可以加價69元升級「春芽套餐」，多了溫泉蛋跟泡菜...
（圖／台灣旅行趣） ▲所有丼飯都可以加價69元升級「春芽套餐」，多了溫泉蛋跟泡菜口味更有層次呦！
分享

（圖／台灣旅行趣） ▲久燉至軟嫩的牛筋越嚼越可以品嘗出特有的香氣
（圖／台灣旅行趣） ▲久燉至軟嫩的牛筋越嚼越可以品嘗出特有的香氣
分享

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享


炎神炙烤霜降牛排

就是豪邁就是享受，超厚的prime沙朗牛排直接炙烤排列到碗中，經過斷筋處理的牛排咬來肉感十足、油香迷人，大火讓外圍脂肪鎖住肉汁，呈現完美七分熟，是肉食主義者犒賞自己最好的選擇。

（圖／台灣旅行趣） ▲厚切牛排一樣撲滿，來這邊用餐最不用擔心的就是肉不夠多
（圖／台灣旅行趣） ▲厚切牛排一樣撲滿，來這邊用餐最不用擔心的就是肉不夠多
分享

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享


南蠻椒麻地雞丼

如果想在牛肉汁外換點新口味，酥炸的「南蠻椒麻地雞丼」別錯過，麵衣炸得輕巧酥脆，肉汁包裹其中，是老少咸宜的人氣單品。

（圖／台灣旅行趣） ▲炸的酥脆的椒麻炸雞，口味則是甜中帶點微辣喔。
（圖／台灣旅行趣） ▲炸的酥脆的椒麻炸雞，口味則是甜中帶點微辣喔。
分享

（圖／台灣旅行趣）
（圖／台灣旅行趣）
分享

想快速享受燒肉炭香的時候，別錯過深夜裡的和魂燒肉丼「牛丁次郎坊」，地道的職人丼飯大大滿足你的胃，燒肉丼、拉麵、定食、名品、酒水都在這，想滿足你的日本魂，來這就對啦。


小牛丁次郎坊－逢甲支店

地址：台中市西屯區文華路139巷19弄14號

電話：0424515955

營業時間：平日11:30~14:30、17:00~21:30，假日11:30~21:30

粉絲專頁：http://bit.ly/2E0InN2


想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

牛排丼飯拉麵

ShareLife分享生活

充滿活力與熱情的寶島台灣，不論風景、人文、美食、生活，總是有好吃好玩的新鮮事，假期就跟著「ShareLife台灣旅行趣」走訪絕美秘境，踩點熱門夯景，掌握最新觀光資訊，讓台灣旅行趣，帶你去旅行！
WEB：台灣旅行趣官網
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

炎夏「抹茶冰山」、特濃X2霜淇淋 抹茶控快去剷平它

2019-04-26 17:40

超涮嘴！霧峰超佛心百元鍋物、卡滋大豬排 全時段供應

2019-04-26 12:48

超飽足！台中 「禾間糧倉」餐點份量驚人　完全顛覆對早午餐的想像

2019-04-23 11:05

CP值+人氣超高！ ６間台中「吃到飽」餐廳推薦

2019-04-22 11:54

太平最夯蝦場！紅頭母蝦「膏爆量肉肥美」活跳新鮮看得見

2019-04-21 12:00

東勢「彩色工業風」親子定食屋，誘人現炸大雞腿必須嚐！

2019-04-20 21:00

「魚刺人雞蛋糕」旗艦店開幕 限定口味+DIY周邊 少女難抗拒

2019-04-18 10:52

用鳥籠呈裝美饌！198元就能吃到台中復古石頭火鍋 還免收服務費

2019-04-17 10:04

熱門文章

「全台第一家石頭火鍋」回來了！歷經半世紀的好滋味

2019-04-08 12:00

佛心業者被飆漲租金打敗！20元正修蛋包飯5月31日熄燈

2019-04-09 11:19

超大黃金果亮相！ 居然一顆可達兩斤重

2019-04-09 11:16

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top