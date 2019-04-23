超飽足！台中 「禾間糧倉」餐點份量驚人 完全顛覆對早午餐的想像

上次去台中住「綠宿行旅」的時候，午餐時刻搜尋了一下飯店附近的餐廳，後來找到了這間「禾間糧倉」，看了其他部落客的照片，感覺用餐環境佈置得很漂亮，餐點也好像很厲害，屬於那種很適合拍照的餐廳，至於實際吃起來如何呢～？就待我這次親身來嚐嚐看吧！

分享 facebook

這間餐廳的環境算是以工業風為主軸，但並非那種冷冰冰的工業風，業者還運用了植栽、燈光以及一些木質的建材營造出自然又溫暖的氛圍。

分享 facebook

狹長型的用餐空間，座位數比想像中還少，建議假日用餐的話還是提早打電話訂位比較保險。

分享 facebook

我們那天算還蠻早到的，還沒中午就入座，所以很幸運地可以拍到一些空景。

分享 facebook

真心覺得這裡的環境佈置得很用心，一些選用的擺飾都看起來很有品味，假日要約朋友聚餐的話就是要選這樣子的餐廳才像樣嘛～

分享 facebook

人家店裡的架子看起來有個性又有質感，然後再看看我家裡的櫃子，只能空嘆一口氣而已......

分享 facebook

菜單方面，有顛覆我對「早午餐」這三個字的想像，每一種看起來都超豐盛的，還可以吃得到牛排、豬肋排、海陸大餐之類的，然後翻到第二頁還有二十幾款義大利麵跟燉飯，所以想吃麵、想吃燉飯、想吃排餐或者比較傳統的那種早午餐，這裡都可以滿足你的需求。

p.s.低消是一個人120元，所以如果陪朋友去用餐，自己不太想吃東西的話也可以點杯飲料就好

分享 facebook

先來杯加了檸檬片的開水解渴一下。

分享 facebook

沒過多久，我們的飲料就上桌了，由左至右分別是「青梅果醋」、「阿薩姆紅茶」、「玫瑰蘋果醋」，因為我們有點三樣主餐，所以這三杯飲料都是隨餐附贈的，不用另外加價～♪

分享 facebook

飲料都很爽口也不會太小杯，若想換一些比較高級的飲料也可以折抵60元差價喔！

分享 facebook

當天第一道上桌的餐點是「骰子牛沙拉（320元）」，雖然以「沙拉」的標準來說，它好像還蠻貴的，但是當作一份「主餐」來看，它有肉、有菜、有麵包還有兩道配菜再加一杯飲料，320元算是可以令人接受的價格。

分享 facebook

骰子牛是很有厚度的那一種，略帶嚼勁，雖然沒有到肉汁滿滿的地步，但肉香味還蠻迷人的，然後底下的沙拉不只是生菜，還吃得到杏鮑菇跟一些水果，吃起來不會有都在吃「草」的感覺。

分享 facebook

和風沙拉醬好像應該直接淋在生菜上比較合理...不過骰子牛搭上這酸酸的醬汁也不錯吃啦～味道比較不會那麼膩，下次好像也可以試著搭配千島醬看看。

分享 facebook

這個軟法麵包烤過以後再塗上馬鈴薯蛋沙拉，我覺得整個風味很棒，蛋香跟薯泥的滋味滑順又濃郁，業者還在上頭灑上一些香草的粉末讓它吃起來更帶有一絲舒服的香氣。

分享 facebook

旁邊的配菜，一個是水煮蛋，不過蛋黃的部份特別打成像奶油花的形狀，很有巧思（好像也有融入一些薯泥），另外一道是涼拌的杏鮑菇，又脆又Juicy。

分享 facebook

再來這一盤是「白醬洋蔥絲澳洲嫩肩牛排義大利麵（320元）」，聽說麵條一半是100%杜蘭小麥所製作，另外一半是有混墨魚的墨汁去製作，所以看起來是雙色的麵條。

分享 facebook

其實如果你們想要拍視覺效果更好的麵，他們還有一堆排滿蛤蠣、另一邊排滿烤雞腿肉的麵跟排滿七尾花雕蝦的義大利麵，拍起來都很震撼，但我們這次兩個人點三份主餐已經很拼了...所以就沒有點那麼狂的口味...

分享 facebook

跟剛才的骰子牛比起來，這個義大利麵的牛排口感較嫩，而且似乎有先醃漬過，咀嚼起來蠻夠味的，然後一旁的洋蔥絲甜甜的，配著一起吃還不賴。

分享 facebook

麵條因為是用杜蘭小麥製作的，所以口感很彈牙，不會說軟軟爛爛的那樣，即使稍微放到冷掉了，口感都不會差太多。（不過有些人好像本來就喜歡偏軟的麵條口感...網路上有看到其他部落客寫說吃起來太硬了）

分享 facebook

如果硬要挑一個缺點的話，我會覺得他們的白醬吃起來比較沒有香濃的感覺，算偏稀、比較清淡一點的那種，但店家有強調他們的義大利麵醬汁都是自製的，然後也有些人不喜歡太「奶」的味道，所以...這部份比較不合我口味但也許會合某些人的口味吧！？

分享 facebook

最後這一份看起來非常澎派的是「魷魚仙女＆小鮮雞肉串燒（400元）」，如果是晚餐時段來用餐還可以再折20元，只要380元喔～

p.s.這餐點其實店家推薦食量小的客人可以兩人吃一份就好了，不用硬撐

分享 facebook

這一道屬於他們的「誠實鐵鍋排餐」系列，餐點都裝盛在很有質感的鐵鍋裡，食物還沒吃下度、光視覺效果看起來就很加分。

分享 facebook

所謂的魷魚仙女就是一尾烤魷魚，吃起來其實就中規中矩的，也沒有什麼特殊的調味，但沾著旁邊的泰式辣醬一起吃，還蠻有在泰國的海鮮餐廳用餐的感覺...

分享 facebook

雞肉串的皮烤得香香脆脆的，不過調味上一樣下手不重，算是比較吃食材原味的那一種，然後這雞腿肉串雖然只有兩串，可是再搭配一旁的烤蔬菜、薯條以及其他濃湯、麵包什麼的，其實真的會吃得很飽。

分享 facebook

這薯條（還是該稱為薯角？）好像是炸過又稍微烤一下，吃起來並沒有到非常酥脆的地步，但優點是嚼起來有那種綿密柔軟的感覺，也算不錯吃。

分享 facebook

濃湯應該算是奶油濃湯那一種吧！？香濃順口，奶香味很明顯。

分享 facebook

生菜沙拉搭配的是酸甜的橙香優格沙拉醬，既爽口又有甜甜的餘韻，然後菜葉吃起來都還蠻爽脆的，感覺很新鮮。

分享 facebook

另外這兩塊麵包口感類似羅宋麵包，還蠻紮實的，然後有淋上一點點的蜂蜜（還是楓糖醬？我有點忘記了），吃完以後會有種腰間皮帶想要再鬆兩格的感覺...

分享 facebook

整體來講，我對這間餐廳的印象還蠻好的啦～不過綜合網路上的評價，很多人是說餐點價格偏高然後附近難停車，至於餐點口味方面有人覺得很好吃也有人覺得很普通，就見仁見智了，我是覺得還不錯吃啦！大家下次在台中想找一間大份量的早午餐餐廳的話可以參考看看。

分享 facebook

禾間糧倉

地址：台中市北區台灣大道二段342-1號

電話：(04)2321-9037

營業時間：平日 11:00 ~ 16:00＆18:00~21:00／週末 10::00 ~ 16:00＆18:00~21:00

官方粉絲團：https://www.facebook.com/middlerestro/

檢視較大的地圖

文章來源：老錢的老巢

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」