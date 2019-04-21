太平最夯蝦場！紅頭母蝦「膏爆量肉肥美」活跳新鮮看得見

釣蝦場是台灣人特有的在地文化，與親朋好友相揪在釣蝦場，一起釣蝦吃蝦消磨時間，還可以一起喝喝小酒，享受悠閒時光。

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在現代臺灣人的休閒生活裡面，釣蝦是一個頗趣味的娛樂活動，但是總讓人有著環境整潔還需加強、煙味飄散四處…等刻板印象。但是太平這間「鴻里釣蝦場」主打乾淨整潔、全方面禁菸、新鮮活蝦看得見…等特色，就是要帶你重新認識釣蝦場！

（圖／台灣旅行趣） ▲環境乾淨 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲這可不只是設給衛生局看的，這裡可是非常嚴格的在執行全面禁菸，絕不妥協！ 分享 facebook

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除了可以在舒適的空間享受釣蝦之外，這裡的餐點也是有下過功夫的，招牌的活蝦料理，大部分採用『紅頭母蝦』，滿滿的蝦卵集中在頭部，濃郁鮮甜的滋味讓人愛不釋手。

（圖／台灣旅行趣） ▲活蝦池就在一旁不怕你看，每一尾都活蹦亂跳，而且體型超大尾！ 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲『紅頭母蝦』每顆蝦頭都有飽滿的蝦卵。 分享 facebook

泰國蝦的肉質像螃蟹一樣，死後水解的速度非常快，有沒有新鮮吃一口就知道了，騙不了人的啦。





【金沙蝦】

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蝦殼炸的金黃酥脆，裹上濃郁的鹹蛋黃，濃濃蛋黃香氣襯托蝦肉的鮮甜，沙沙的口感搭上Q彈的蝦肉也好特別，而且鹹香的滋味超「唰嘴」，連沾裹在手指上的也不能放過！

（圖／台灣旅行趣） ▲每尾蝦子都沾裹著厚厚的金沙，讓人想邊剝殼邊吸吮手指上的好滋味。 分享 facebook





【胡椒蝦】

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胡椒蝦的做法百百種，老闆對於胡椒蝦也是別有用心，並非使用市面成品的胡椒包，口味都是由師傅調配，香氣十足且口味，辣而不嗆，而且不會蓋過蝦子的鮮甜，這道超級適合下酒的啦。

（圖／台灣旅行趣） ▲經過大火的洗禮，蝦子才會入味。 分享 facebook





【燒酒蝦】

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燒酒蝦好吃的重點在藥包，蝦汁、酒液、混搭在一起，有三重香氣、三重甘甜，是層層疊疊出來的好滋味！使用整罐的紅標米酒不手軟，待中藥包在全酒中燉煮至酒精揮發後，再下蝦子滾煮加熱，熟透就可以上桌啦。

（圖／台灣旅行趣） ▲蝦子是一大亮點之外，甘甜的湯頭更是精華。 分享 facebook

除了招牌活蝦料理外，來到釣蝦場怎麼可以不點炒飯呢！畢竟在釣蝦的時候也沒有空撥蝦對吧。

（圖／台灣旅行趣） ▲豐富的蝦仁炒飯 分享 facebook

蝦仁炒飯口味沒這麼重，吃得到米飯微焦與蛋的香氣，重點是配料超豐盛，幾乎每一口都能配一隻蝦仁來吃，可以感受到店家的誠意滿滿呀。

（圖／台灣旅行趣） ▲蝦仁超級多！ 分享 facebook

另外也超推薦這份【炒泡麵】，濃濃醬汁的味道融入泡麵，令人一口接一口完全停不下來，麵條也保持著Q彈不過軟的口感！

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顛覆眾人對釣蝦場的刻板印象，環境單純、不用聞到煙臭味、食物衛生美味CP值還超級高，一根釣竿、一手啤酒、一群好友、一桌好菜，你準備好在釣蝦場裡消磨一天了嗎？

（圖／台灣旅行趣） ▲用餐空間設施齊全 分享 facebook

（圖／台灣旅行趣） ▲還有貼心的小孩遊樂區 分享 facebook





鴻里釣蝦場

地址：台中市太平區太順路507號

電話：04 2391 2883

營業時間：11:00-23:00 (周二公休)

粉絲專頁：https://reurl.cc/ZVvLW





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