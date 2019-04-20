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東勢「彩色工業風」親子定食屋，誘人現炸大雞腿必須嚐！

2019-04-20 21:00ShareLife分享生活

現在的你，是否感到生活忙碌，想要找個時間「桑」一下呢？那就來這一個靜謐的山城，感受悠哉閑靜的自然氛圍、品嘗獨特美味的「惡T Café」吧。

（圖／台灣旅行趣）
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位於台中東北端的東勢區，是中部地區最大的客家聚落，也是台中的水果之鄉。空氣乾淨又清新、客家風情純樸是這裡最大的特色。

這一位外地嫁來的媳婦，因為考量家中及周邊家庭都有許多孩子，所以才有了開店的想法，給在地居民與家庭旅客有一個悠閒放鬆的空間。

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣）
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以「日式定食」為主，室內空間結合了工業風，又加入繽紛的童趣元素、與親子/寵物友善，超適合到東勢旅遊時，帶上自己的寶貝與毛小孩來這邊用餐。

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣） ▲定食一律附上「一湯三小菜」，湯品是菊花豆腐湯，是由昆布柴魚...
（圖／台灣旅行趣） ▲定食一律附上「一湯三小菜」，湯品是菊花豆腐湯，是由昆布柴魚高湯作為基底，另外還有溏心蛋以及兩款季節時蔬。
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惡T雞腿定食

（圖／台灣旅行趣） ▲店家採用帶骨雞腿，再用特殊醃料醃製與薄脆粉油炸，呈現金黃酥...
（圖／台灣旅行趣） ▲店家採用帶骨雞腿，再用特殊醃料醃製與薄脆粉油炸，呈現金黃酥脆外皮，扒開雞腿後肉汁緩緩流出，多麼的鮮嫩可口呀。難怪外酥內嫩的「惡T雞腿定食」會是店內熱門必點！
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（圖／台灣旅行趣） ▲整體來說份量很剛好，而白飯上會撒上素香鬆提升香氣。
（圖／台灣旅行趣） ▲整體來說份量很剛好，而白飯上會撒上素香鬆提升香氣。
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日式咖哩豬排定食

（圖／台灣旅行趣） ▲咖哩是獨家特調日式咖哩醬，不會辣且鹹甜適中。而馬鈴薯切成小...
（圖／台灣旅行趣） ▲咖哩是獨家特調日式咖哩醬，不會辣且鹹甜適中。而馬鈴薯切成小丁狀，軟硬煮的剛剛好，讓小朋友可以很好入嘴，這完全是一個超貼心的供餐設計。
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（圖／台灣旅行趣） ▲由原肉廠商送至的肉品，店家自行敲成豬排狀，所以大小會不一是...
（圖／台灣旅行趣） ▲由原肉廠商送至的肉品，店家自行敲成豬排狀，所以大小會不一是正常的哦！
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（圖／台灣旅行趣） ▲豬排也是使用獨特醬料醃製，油炸後黃金酥脆豬排外皮咖滋咖滋的...
（圖／台灣旅行趣） ▲豬排也是使用獨特醬料醃製，油炸後黃金酥脆豬排外皮咖滋咖滋的，淋上咖哩醬更對味。
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豬排兒童餐

（圖／台灣旅行趣） ▲一家親子餐廳，兒童餐當然不可缺少囉！【惡T Café】特地...
（圖／台灣旅行趣） ▲一家親子餐廳，兒童餐當然不可缺少囉！【惡T Café】特地採用小汽車盛裝，還搭配了小朋友最愛的果汁當附餐。
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（圖／台灣旅行趣） ▲兒童餐的份量為大人量的一半，同樣會附上三菜，豆腐固定。
（圖／台灣旅行趣） ▲兒童餐的份量為大人量的一半，同樣會附上三菜，豆腐固定。
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（圖／台灣旅行趣） ▲「豬排兒童餐」與豬排定食相同作法，而現在兒童餐上則會是切成...
（圖／台灣旅行趣） ▲「豬排兒童餐」與豬排定食相同作法，而現在兒童餐上則會是切成方狀，並淋上特製豬排醬，甜鹹酥炸口感深得不少小孩喜愛。
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綜合揚物拼盤

（圖／台灣旅行趣） ▲飯後之餘大人與小孩都喜歡的小點，有薯條、洋蔥圈、微笑薯餅、...
（圖／台灣旅行趣） ▲飯後之餘大人與小孩都喜歡的小點，有薯條、洋蔥圈、微笑薯餅、雞柳條。後三者為單點無提供的品項，所以想吃的朋友們，就來一盤「綜合揚物拼盤」吧！
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玫瑰特調咖啡

（圖／台灣旅行趣） ▲想來一頓悠閒的下午茶時光嗎？那就來一杯風味拿鐵吧！漸層色非...
（圖／台灣旅行趣） ▲想來一頓悠閒的下午茶時光嗎？那就來一杯風味拿鐵吧！漸層色非常討喜，好喝又好拍！像這一杯「玫瑰特調咖啡」，夢幻粉+鮮奶+咖啡，入口後玫瑰香氣佈滿嘴中，充斥著滿滿的幸福滋味。
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（圖／台灣旅行趣） ▲特調咖啡有三種底色可以選擇，夢幻粉（莓果果醬）、青草綠（奇...
（圖／台灣旅行趣） ▲特調咖啡有三種底色可以選擇，夢幻粉（莓果果醬）、青草綠（奇異果）、天空藍（藍柑橘）。
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荔枝氣泡飲

（圖／台灣旅行趣） ▲別擔心喝了會對身體不好！【惡T Café】是用氣泡機倒入白...
（圖／台灣旅行趣） ▲別擔心喝了會對身體不好！【惡T Café】是用氣泡機倒入白開水打出氣泡水，碳酸不會很高。來一杯「荔枝氣泡飲」消消暑，酸甜沁涼滋味也很解膩呢。
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惡T經典蜜糖吐司

（圖／台灣旅行趣） ▲蜜糖吐司層層堆疊，再鋪上鮮奶油、巧克力粉、香草冰淇淋，冰融...
（圖／台灣旅行趣） ▲蜜糖吐司層層堆疊，再鋪上鮮奶油、巧克力粉、香草冰淇淋，冰融化後吐司並不會變得軟爛，脆度仍然很酥呢！
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【惡T Café】是一家親子結合寵物友善的餐廳，店內充滿了童趣兼工業風格，當然不可缺少的就是遊樂區囉，讓孩子們盡情的玩樂～

（圖／台灣旅行趣）
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（圖／台灣旅行趣） ▲共三隻寵物歡迎大家蒞臨【惡T Café】，法鬥肥肥、貓咪黑...
（圖／台灣旅行趣） ▲共三隻寵物歡迎大家蒞臨【惡T Café】，法鬥肥肥、貓咪黑嚕嚕、獒犬四眼
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（圖／台灣旅行趣） ▲闆娘超可愛的一對寶貝
（圖／台灣旅行趣） ▲闆娘超可愛的一對寶貝
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來到東勢一定要來感受一下山城魅力，當地知名景點都很適合全家大小一起遊玩，而中途累了的話，就到【惡T Café】休息一會兒吧～

（圖／台灣旅行趣） ▲東豐自行車道
（圖／台灣旅行趣） ▲東豐自行車道
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（圖／台灣旅行趣） ▲東勢客家文化園區
（圖／台灣旅行趣） ▲東勢客家文化園區
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（圖／台灣旅行趣） ▲原東勢公學校宿舍
（圖／台灣旅行趣） ▲原東勢公學校宿舍
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（圖／台灣旅行趣） ▲東勢國小
（圖／台灣旅行趣） ▲東勢國小
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（圖／台灣旅行趣） ▲東勢河濱公園
（圖／台灣旅行趣） ▲東勢河濱公園
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（圖／台灣旅行趣） ▲【惡T Café】步行3分鐘就可以到達「豐原客運–東勢站」...
（圖／台灣旅行趣） ▲【惡T Café】步行3分鐘就可以到達「豐原客運–東勢站」唷！
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惡T Café - 親子玩樂小食館

地址：台中市東勢區第五橫街32號

電話：0425880939

營業時間：11:30～20:30

粉絲專頁：http://bit.ly/2TObHts

備註：店內可攜帶寵物，但必須繫上狗鏈或是放入籠子內。


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豬排客家工業風

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