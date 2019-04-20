東勢「彩色工業風」親子定食屋，誘人現炸大雞腿必須嚐！
2019-04-20 21:00ShareLife分享生活
現在的你，是否感到生活忙碌，想要找個時間「桑」一下呢？那就來這一個靜謐的山城，感受悠哉閑靜的自然氛圍、品嘗獨特美味的「惡T Café」吧。
位於台中東北端的東勢區，是中部地區最大的客家聚落，也是台中的水果之鄉。空氣乾淨又清新、客家風情純樸是這裡最大的特色。
這一位外地嫁來的媳婦，因為考量家中及周邊家庭都有許多孩子，所以才有了開店的想法，給在地居民與家庭旅客有一個悠閒放鬆的空間。
以「日式定食」為主，室內空間結合了工業風，又加入繽紛的童趣元素、與親子/寵物友善，超適合到東勢旅遊時，帶上自己的寶貝與毛小孩來這邊用餐。
惡T雞腿定食
日式咖哩豬排定食
豬排兒童餐
綜合揚物拼盤
玫瑰特調咖啡
荔枝氣泡飲
惡T經典蜜糖吐司
【惡T Café】是一家親子結合寵物友善的餐廳，店內充滿了童趣兼工業風格，當然不可缺少的就是遊樂區囉，讓孩子們盡情的玩樂～
來到東勢一定要來感受一下山城魅力，當地知名景點都很適合全家大小一起遊玩，而中途累了的話，就到【惡T Café】休息一會兒吧～
惡T Café - 親子玩樂小食館
地址：台中市東勢區第五橫街32號
電話：0425880939
營業時間：11:30～20:30
粉絲專頁：http://bit.ly/2TObHts
備註：店內可攜帶寵物，但必須繫上狗鏈或是放入籠子內。
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