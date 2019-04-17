用鳥籠呈裝美饌！198元就能吃到台中復古石頭火鍋 還免收服務費

台中逢甲夜市外圍新開了一家非常華麗復古的鳥籠火鍋~久違石頭火鍋。店內裝潢以蒂芬妮藍為主調，用餐空間寬廣有大型吧檯，一進門就讓人驚豔不已。鍋物湯頭超過10種，搭配三種份量的肉盤選擇多元，好吃好拍價位不貴，免服務費198元就能享受CP值很高。

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看文前先來看看影片。

久違石頭火鍋位在河南路二段靠近福上巷路口，餐廳外觀寫著大大的久違字樣，目標明顯非常好找。

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大門口有菜單，價位198元到328元相當平實，除了鳥籠火鍋非常特別之外，這裡的石頭鍋跟西瓜綿海鮮鍋也很厲害。

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餐廳正後方就有大型收費停車場，久違兩邊巷子進去就可到達，停好車走過來不到5分鐘非常方便。

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還沒進到店內光是外觀就相當吸引人，在門口就有人開始拍照打卡了。久違的店名跟時間相關，所以店內店外看到許多時鐘，尤其是店外的牆面可以自己擺pose標示幾點鐘，是IG熱打卡點。

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久違用餐環境

正中間是單人座位吧檯區，環繞周圍則是4~6人方桌。用餐空間相當寬敞，座位很舒服，這樣的空間與環境賣的竟然是平價火鍋真的讓人跌破眼鏡，CP值超高！

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我最喜歡這一區的感覺，一個人來用餐也能很享受。久違不只裝潢漂亮好拍，播放的音樂都是六年級學生時代的老歌，跟好久不見的老朋友來這裡用餐，光是音樂就有聊不完的共同回憶與話題。

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久違石頭火鍋菜單價位消費方式

餐點都是個人小火鍋，價位從238元到328元相當平實，先選湯底再選肉品主食及附餐，每一份鍋物都含有菜盤、甜點、飲料自助喝到飽。

肉品分5OZ/9OZ/12OZ三種規格，可以依照自己食量選擇肉盤份量，其中最推薦無肉不歡葷君大拼盤，一大盤12盎司有三種肉品只要加價130元就能享受非常超值，喜歡吃海鮮的朋友也可以選擇加價198元就有一大盆海鮮拼盤。平日11:30~17:00還有經濟小石鍋，只要198元更平價，不過肉品為2.5OZ適合胃口較小的人。

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鳥窩窩雙人套餐 798元不在菜單內，特殊的鳥籠造型一推出就廣受歡迎。內容豐富外加送兩隻天使紅蝦，算一算比單點兩套個人鍋物還要划算，如果兩人一起用餐非常推薦點這一套鳥籠火鍋套餐。

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調味料放在兩個角落自助取用，飲料是檸檬紅茶無限喝到飽，酸甜的檸檬紅茶開胃解膩蠻好喝的，不輸外面的手搖飲。

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久違的檸檬紅茶是自助取用，同桌點4鍋以上就直接裝滿一瓶送上桌，還附上漂亮酒杯，不說還以為我們點了一瓶酒來配火鍋呢~哈哈… 在久違吃火鍋氣氛真棒！！

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餐點上桌速度蠻快的，一下子就堆滿整個桌面相當豐盛，平均下來一個人不到400元吃的很滿足。

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雙拼鳥窩窩套餐 798元

內含兩份湯底、兩份菜盤、無肉不歡葷君大拼盤共12OZ、海鮮大拼盤、兩份附食、兩份甜點、飲料喝到飽。

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這裡的石頭鍋湯底有含牛肉豬肉以及雞骨熬煮，不吃牛的朋友要記得避開石頭鍋湯底。石頭鍋有加入麻油爆炒，味道特別香甜好喝。

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這份套餐最吸睛的就是鳥籠造型雙層架，一般火鍋店都是下午茶層架，久違的鳥籠雙層架特別吸睛。

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兩人套餐可以吃到這麼多的內容，豐盛的海陸全餐一個人不到400元CP值很高。

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菜盤的份量不少，除了根莖葉類的蔬菜之外還有水蓮以及少許火鍋料，不喜歡吃火鍋料的朋友可以跟店員更換其他內容，他們家免服務費但服務很不錯，都會盡量滿足客人需求相當客製化，加分。

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石頭湯底原本味道就甘甜，加入菜盤的蔬菜越煮越好吃，菜盤份量很多大概要分兩次下鍋才煮的完。

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無肉不歡葷君大拼盤

有豬牛兩種選項，我們選的是牛葷君，內容有培根牛、板腱牛、雪花牛，一共12OZ份量很多，光是看就覺得過癮。

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腱牛有一點筋口感紮實較有咬勁，不要煮太久才不會影響口感。

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雪花牛的油脂分佈漂亮均勻，下鍋涮個幾秒變成粉嫩顏色就可以吃了，入口吃得到牛肉香甜的肉汁與油脂香氣，軟嫩無比超好吃！

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培根牛的口感比較Q脆，味道也很甜，三種肉品不同口感，一大盤12盎司吃得很開心。

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原本鳥籠火鍋套餐的湯頭是兩個石頭湯底，選別種湯底補差價即可。牛奶鍋還有附上兩片起司，奶香十足越煮越甜，但是跟蛤蜊鍋、西瓜綿鍋湯頭相比，我覺得牛奶鍋比較沒有驚喜。

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牛奶鍋煮海鮮，甜甜的滋味融入食材，吃起來味道不錯鮮甜好吃。

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海鮮盆的內容也很豐盛，天使紅蝦、草蝦、白蝦、花枝、鯛魚片、鮮蚵、蛤蜊一次滿足。久違的海鮮有新鮮，石頭鍋涮煮的味道比較鮮，牛奶鍋煮的則是比較甜，都好吃。

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爆鮮海味豬 (5OZ培根豬+半斤蛤蜊) 328元

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蛤蜊控很推薦點久違的爆鮮卜卜鍋，吃得到一斤蛤蜊但是沒有肉盤，我們想要吃到海陸雙重享受選擇爆鮮海味豬，內容有半斤蛤蜊加上5盎司肉盤。半斤蛤蜊份量也不少，湯頭非常甘甜好好喝。

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蛤蜊的體格不小肉質飽滿，充滿海味的湯頭再加入青菜味道更棒，我個人非常喜歡這鍋湯的味道。半斤的蛤蜊份量堆起一小座蛤蜊山，蛤蜊控看到這個畫面肯定會受不了~哈哈…

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爆鮮海味豬搭配的是培根豬，5OZ的份量女生吃剛剛好。

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培根豬的口感嫩中帶Q很正點，尤其是在蛤蜊湯中吸收滿滿蜆精更甜更好吃。

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西瓜綿海鮮鍋 附海鮮拼盤 328元

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很多人可能不知道，西瓜綿就是西瓜皮與紅肉中間白色部分，微酸又回甘的滋味有點類似酸菜鍋風味，湯頭相當清爽好喝，不過不是每個人都喜歡，我們同桌就有一個人不愛。

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海鮮拼盤的內容跟鳥籠套餐一樣，鳥籠套餐還有多送兩隻天使紅蝦，如果兩個人用餐還是點鳥籠套餐比較划算。

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滿滿的海味加入西瓜綿湯中，原本的西瓜綿湯就好喝，海鮮加持後更甘甜味道更讚。

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單點 安格斯霜降牛 150元

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吃鍋的肉盤如果吃不夠，可以再單點，單點肉盤通通是5盎司份量。安格斯霜降牛的油花分佈比雪花牛還要漂亮，一口氣下鍋蓋滿整個鍋面，這種豪邁吃法才過癮啊。

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軟嫩接近入口即化，肉汁甜極了超好吃！！

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無肉不歡再來份雲林快樂梅花豬 110元

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梅花豬的肉質蠻嫩的，味道很甜耶~前面的培根豬也很好吃，在久違吃豬肉美味度不輸牛肉喔。

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附餐主食有白飯、寬粉、王子麵、烏龍麵、麻油麵線五種選項，我們選了白飯、烏龍麵(加25元)、麻油麵線(加30元)。其中麻油麵線最好吃，麻油香氣蒜味十足，如果搭配久違的麻油雞鍋或者燒酒雞鍋會更對味。

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完整鍋海味之後再下鍋煮烏龍麵是最佳美味，吸收湯汁精華的海鮮烏龍麵最好吃。

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最後還有甜點，小美冰淇淋/中華豆花/愛玉三選一

久違火鍋套餐內容豐富蠻優質的，如果硬要挑毛病的話，就屬這餐後甜點稍微美中不足了一些。

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心得：

久違華麗復古的裝潢以及舒適用餐空間、親切服務，還沒開吃就已經大加分。食材新鮮肉盤品質不差湯頭也好喝，價位不貴平均下來每個人只要三百多元就能吃得心滿意足CP值蠻高的，有到逢甲的朋友，這家久違石頭火鍋推薦收入口袋名單。

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久違石頭火鍋

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地址：台中市西屯區河南路二段245號

電話：04-2706-0680

營業時間：11:30~22:00

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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